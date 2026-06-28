Negli ultimi anni il ritmo del riscaldamento globale ha mostrato una netta accelerazione, secondo una nuova analisi scientifica che aggiorna le stime sulle variazioni termiche del pianeta. Nel corso dell’ultimo decennio il tasso di incremento delle temperature medie globali è quasi raddoppiato, passando da 0,16-0,18 gradi per decennio a 0,34-0,42, secondo una ricerca congiunta dell’Università dell’Aquila e del Cnr-Iia sui dati dei principali centri climatici internazionali.

La ricerca

Lo studio, pubblicato su Climate, indica che il riscaldamento globale continua ad accelerare con un cambio di passo iniziato tra il 2013 e il 2014. “Si evidenzia un chiaro punto di svolta, sono anni da cui il tasso di aumento della temperatura globale è addirittura raddoppiato” spiega Umberto Triacca, del Dipartimento di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica dell’Università dell’Aquila, primo autore dell’articolo. “I nostri risultati sono estremamente affidabili e valgono per tutte le serie considerate” aggiunge Antonello Pasini, del Cnr-Iia, autore corrispondente dello studio. Il prossimo passaggio sarà collegare il cambio di passo alle possibili cause, naturali o dovute all’azione umana. “Diventa ancora più importante agire negli ambiti che possiamo controllare e ridurre al minimo, per quanto possibile, l’impatto umano sull’aumento delle temperature” conclude Pasini su scala globale nei prossimi anni e oltre.