Nel 2024 l’aumento dell’inflazione è stato dell’1%. Tradotto: le famiglie italiane, a parità di consumi, hanno speso 8,5 miliardi in più rispetto al 2023. Tradotto: +448 euro annui per una famiglia con due figli. Fonte: Codacons. Per i beni alimentari l’aumento dei prezzi è stato del 2,4%. Tradotto: +219 euro in media per una famiglia con due figli. Fonte: Assoutenti.

Le bollette di luce e gas quest’anno costeranno in media 350 euro in più a famiglia. Fonte: Facile.it. Il canone RAI, d’altronde, è risalito da 70 a 90 euro. E soltanto rispetto a dicembre, a gennaio fare benzina sta costando circa due euro in più a litro. Fonte: ancora Codacons.

In poco più di 30 anni, i salari in Italia sono diminuiti mentre sono cresciuti in Germania, Francia e Spagna. A prezzi costanti, tra il 1991 e il 2023, i salari italiani segnano un calo di 1.089 euro, contro i +10.584 euro dei tedeschi, i +9.681 euro dei francesi e i +2.569 euro degli spagnoli. Fonte: Fondazione Di Vittorio della Cgil.

I giovani italiani della fascia compresa tra i 18 e i 34 anni nel 2023 erano 10 milioni e 200 mila: in 21 anni sono diminuiti del 23,2%, pari a oltre 3 milioni di unità. Fonte: Istat.

Dal 2011 al 2023 sono stati 550mila i giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 34 anni che sono adanti all’estero. Ma la cifre andrebbe moltiplicata per tre. “La causa della sottostima starebbe nel divario che si crea tra il numero dei giovani emigrati che si iscrivono all’Anagrafe italiani residenti all’estero (Aire), e che poi risultano conteggiati nei dati Istat, e quelli risultanti invece dagli uffici statistici dei paesi europei di arrivo, più vicini a quelli effettivi”. Fonte: studio della Fondazione nord est insieme all’associazione Talented Italians in the UK.E

E nel 2024 si sta anche registrando un nuovo record negativo di nuovi nati. In base ai dati provvisori gennaio-luglio si sono registrati -4.600 nati in meno rispetto allo stesso periodo del 2023 (quando già si era toccato un record negativo). Fonte: Istat.

Insomma, questo è qualche scatto del mondo reale. Sempre che a qualcuno interessi. Buon 2025.