9.20 Giorgetti: “Sangue freddo e no panico, controdazi rischiosi”

“Siamo impegnati in una de-escalation con l’amministrazione Trump. Il messaggio è che non bisogna pigiare il bottone del panico. Le Borse agiscono in modo razionale e talvolta irrazionale, seguendo altri tipi di istinti”. Così il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Come governo dobbiamo cercare di mantenere il sangue freddo e valutare gli impatti ed evitare di partire con una politica di controdazi che potrebbe essere semplicemente dannosa per tutti e per noi”.

8.49 Due donne muoiono in un incidente stradale, una era incinta

Due donne, madre e figlia, una delle quali incinta, sono morte in un incidente avvenuto nella serata di ieri in Puglia, sulla strada che collega Andria a Bisceglie, all’altezza di Trani. Le vittime sarebbero madre e figlia, di 63 e 32 anni; quest’ultima era incinta. Secondo quanto emerso finora, l’auto a bordo della quale viaggiavano si sarebbe scontrata con una utilitaria per poi finire nelle campagne adiacenti, ribaltata. La 62enne e la 32enne sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale dove sono morte a causa delle ferite riportate. Indaga la polizia per accertare la dinamica dell’incidente.

7.55 Letta: “I dazi di Trump sono l’11 settembre dell’economia”

“Il 2 aprile potrebbe essere ricordato come l’11 settembre dell’economia”. Lo spiega alla Stampa Enrico Letta, ex premier e autore del rapporto europeo sul mercato unico, secondo cui “i dazi sono stati una follia, un’operazione incomprensibile. Non riesco a capire su quali basi si possa parlare di un negoziato”. “L’aggressione di Trump non può lasciare insensibili. L’inerzia, di fronte a questo, non è immaginabile. Questo dimostra che il suo atteggiamento verso la Ue è ben diverso da quello riservato a Cina o Russia – prosegue -. Trump rispetta Xi e Putin. Trovo incredibile che con la Ue, accanto all’aggressione tariffaria, ci sia questo disprezzo. Siamo di fronte a un attacco all’Europa in quanto tale”.

3.07 Gli Usa abbassano i dazi su 2 territori francesi d’oltremare

Gli Stati Uniti hanno abbassato i dazi previsti su due territori francesi d’oltremare. In un elenco di Paesi e territori pubblicato mercoledì, la Casa Bianca aveva affermato che avrebbe imposto dazi del 37% sulle importazioni dal territorio dell’Oceano Indiano La Reunion e del 50% su quelle provenienti dal piccolo arcipelago di Saint-Pierre-et-Miquelon nell’Atlantico settentrionale. La Reunion – parte dell’area doganale condivisa dell’Unione Europea, ma considerata un territorio separato ai fini fiscali – dovrà invece affrontare una tariffa del 10%, secondo una versione aggiornata dell’elenco visionata dall’agenzia di stampa Afp. La stessa percentuale è stata imposta su Saint-Pierre-et-Miquelon. La revisione al ribasso allinea i due territori ad altri possedimenti francesi d’oltremare: Guadalupa, Martinica, Guyana francese e Mayotte.

1.02 Netanyahu intende visitare la Casa Bianca lunedì

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu sta pianificando di visitare la Casa Bianca lunedì: lo scrive Axios citando quattro fonti informate. Se la visita si svolgerà come previsto, Netanyahu sarà il primo leader straniero a incontrare di persona il presidente Trump per cercare di negoziare un accordo contro i dazi. I due leader dovrebbero anche discutere della crisi nucleare iraniana e della guerra a Gaza.