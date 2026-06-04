La vendita di oro usato, come gioielli, monete o lingotti, non è sempre soggetta a obblighi fiscali. Il punto centrale, infatti, è capire se dall’operazione deriva una plusvalenza, cioè un guadagno rispetto al prezzo di acquisto originario.

In generale, la cessione occasionale di beni personali non produce reddito imponibile. Tuttavia, quando l’oro viene considerato un bene di investimento, la vendita può generare un reddito diverso di natura finanziaria che deve essere dichiarato.

Come funziona la tassazione della plusvalenza

Se la vendita dell’oro genera un guadagno, questo è tassato con un’imposta sostitutiva del 26%. La base imponibile è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto. Se il contribuente dispone della documentazione, si sottrae il costo effettivamente sostenuto. In assenza di prove, la normativa prevede criteri forfettari più penalizzanti, che possono portare a considerare una quota maggiore del ricavato come imponibile.

Dove si dichiara la vendita nel modello 730

Le plusvalenze derivanti dalla vendita di oro devono essere indicate nel quadro T del modello 730, nella sezione dedicata ai redditi di natura finanziaria. In alternativa, nei casi non gestibili con il 730, si utilizza il modello Redditi Persone Fisiche.

La corretta compilazione richiede attenzione alla documentazione disponibile e alla natura dell’operazione, distinguendo tra vendita occasionale di beni personali e operazione di tipo finanziario. In caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi a un CAF o a un professionista, poiché errori nella dichiarazione possono comportare sanzioni o accertamenti fiscali.