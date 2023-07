Enel X Way rafforza la collaborazione con Saba e punta sull’elettrificazione dei parcheggi in Italia

Enel X Way e Saba Italia SpA, uno dei più importanti operatori specializzati nella gestione di parcheggi pubblici, hanno avviato in Italia una collaborazione per offrire a chi guida elettrico nuove opportunità di ricarica con 51 infrastrutture di ricarica disponibili in 17 parcheggi gestiti da SABA Italia in tutto il Paese.

Le soluzioni installate dalla società di Enel dedicata alla mobilità elettrica sono le Waybox, stazioni di ricarica domestica da 7,4 kW di potenza in corrente alternata. In ogni parcheggio di SABA Italia interessato dalla collaborazione ne sono state installate tre già attive e prenotabili dagli utenti comodamente dall’app Enel X Way per fare il pieno di energia in breve sosta, usufruendo di una tariffa a consumo.

La collaborazione tra Enel X Way e Saba Italia Spa rientra nell’impegno per agevolare ancora di più l’esperienza di chi guida elettrico fornendo ai clienti un’ulteriore opportunità di ricarica in punti strategici del territorio italiano. Così facendo è possibile contribuire allo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile in grado di migliorare la vivibilità delle città.

Si sta affermando in Italia e in tutto il mondo un modello di mobilità urbana intermodale che unisce trasporto privato e pubblico, servizi di mobilità condivisa e micromobilità, con i parcheggi pubblici che diventano vere e proprie aree nevralgiche nelle quali chi mette in sosta l’auto elettrica deve poter contare su un sistema di ricarica performante e facilmente accessibile.