Energia, in occidente parlano, i cinesi agiscono e fanno crollare i prezzi dei pannelli: la Cina dominerà per anni

Energia nuove fonti e rinnovabile, in occidente parlano, i cinesi agiscono. La previsione è che la Cina dominerà la catena di fornitura dell’energia solare per anni.

Secondo un rapporto pubblicato martedì, la Cina deterrà oltre l’80% della capacità produttiva mondiale di energia solare fino al 2026 e sarà in grado di soddisfare la domanda annuale globale per gran parte del prossimo decennio.

La previsione della società di ricerca sull’energia Wood Mackenzie arriva mentre nazioni come gli Stati Uniti e l’India stanno sovvenzionando la propria produzione di energia solare per ridurre la dipendenza dai prodotti cinesi per raggiungere i propri obiettivi di energia pulita.

Secondo l’analisi, la Cina ha investito quest’anno più di 130 miliardi di dollari nell’industria solare ed entro il 2024 metterà in funzione più di un terrawatt di capacità di pannelli, celle e wafer solari. Una quantità sufficiente a soddisfare la domanda globale annuale fino al 2032.

L’aggressiva espansione della capacità produttiva ha già fatto scendere drasticamente i prezzi dei pannelli solari quest’anno e sta suscitando preoccupazione tra i produttori statunitensi che puntano su un boom produttivo nazionale sostenuto dal governo.

Secondo Wood Mackenzie, gli Stati Uniti e l’India insieme hanno annunciato più di 200 gigawatt di capacità di produzione di moduli a partire dal 2022.

“Nonostante le forti iniziative governative per lo sviluppo della produzione locale nei mercati esteri, la Cina continuerà a dominare la catena di approvvigionamento solare globale e ad aumentare il divario tecnologico e di costo con i concorrenti”, ha dichiarato Huaiyan Sun, autore del rapporto.

I cinesi si sono buttati a capofitto nello sfruttamento della energia generata dal sole. Hanno messo a punto un metodo per la desalinizzazione dell’acqua attraverso l’evaporazione del vapore solare – un metodo che dicono sia “verde ed efficiente” e in grado di filtrare più acqua al giorno rispetto a metodi simili.

Attraverso il loro metodo, i cinesi affermano di essere in grado di purificare circa 22 litri di acqua per metro quadrato al giorno – circa sufficienti per 10 adulti e “significativamente più alti” rispetto ad altri metodi di desalinizzazione a vapore solare. Lo hanno scritto in un articolo pubblicato sulla rivista Nature.