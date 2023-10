Acqua desalinizzata con l’energia solare. I ricercatori cinesi affermano che il loro metodo è “verde ed efficiente” e in grado di filtrare “significativamente” più acqua rispetto a metodi simili.

L’evaporazione alimentata dal sole fornisce una “nuova direzione” per la desalinizzazione dell’acqua di mare che potrebbe affrontare la carenza idrica risparmiando energia, riporta Victoria Bela sul giornale di Honk Kong South China Morning Post.

Gli scienziati cinesi hanno stabilito un record nella desalinizzazione dell’acqua attraverso l’evaporazione del vapore solare – un metodo che dicono sia “verde ed efficiente” e in grado di filtrare più acqua al giorno rispetto a metodi simili.

Attraverso il loro metodo, il team è stato in grado di purificare circa 22 litri di acqua per metro quadrato al giorno – circa sufficienti per 10 adulti e “significativamente più alti” rispetto ad altri metodi di desalinizzazione a vapore solare, hanno scritto gli scienziati in un articolo pubblicato sulla rivista peer-reviewed Nature il 13 settembre.

Gli scienziati cinesi hanno utilizzato una nuova polvere metallica di titanio con un’elevata capacità di assorbimento solare e l’hanno mescolata con altri materiali per creare evaporatori cilindrici. Gli evaporatori a forma di tazza sono stati progettati per ridurre al minimo la perdita di energia rispetto agli evaporatori piatti e, secondo lo studio, sono stati in grado di raggiungere una velocità di evaporazione di 6,09 kg (13,4 libbre) all’ora.

Secondo uno studio, la “torre idrica asiatica” si trova ad affrontare un peggioramento dello squilibrio dell’offerta

Yang Bo, il primo autore e professore associato presso la Northeastern University nella provincia di Liaoning, ha dichiarato lunedì al Science Times che il loro metodo “ha stabilito un record mondiale” nel tasso di evaporazione.

La desalinizzazione tradizionale utilizza l’osmosi inversa per separare il sale dall’acqua di mare. Per fare ciò, l’acqua viene fatta passare attraverso piccole membrane sotto pressione, che la separano dagli altri componenti. Questo è un processo ad alta intensità energetica. Secondo il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, circa il 25-40% del costo dell’acqua desalinizzata deriva dall’energia necessaria per far funzionare le pompe per creare la pressione osmotica.

Nel metodo del vapore solare, gli evaporatori assorbono il calore, trasformando l’acqua in vapore e lasciando dietro di sé il sale. Il vapore si sposta in uno spazio di raccolta più fresco, facendolo condensare in acqua purificata.

Yang ha detto a Science Times che il metodo del vapore era “verde ed efficiente” e non produceva alcuna emissione di carbonio poiché si basava sulla luce solare piuttosto che sulla pressione per la desalinizzazione. Yang ha affermato che la ricerca ha fornito “una nuova direzione” per la desalinizzazione dell’acqua di mare che potrebbe far fronte efficacemente alla carenza idrica risparmiando energia attraverso la sua progettazione, secondo Science Times. Grazie alla sua superficie ampliata, l’evaporatore cilindrico del team è in grado di prevenire i blocchi di sale, il che è essenziale per migliorare le prestazioni dei sistemi solari a vapore, secondo lo studio.

Gli scienziati hanno aggiunto che il processo non solo fornisce un modo più sostenibile per desalinizzare l’acqua di mare, ma potrebbe anche essere esteso alla produzione di carburante, alla sterilizzazione a vapore e alla generazione di elettricità.