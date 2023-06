Eni Plenitude, colonnine di ricarica nei parcheggi Ikea: al via la partnership tra le due aziende

Eni Plenitude e Ikea firmano una partnership per installare nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle aree parcheggio degli store italiani della Società svedese. In tutta Italia saranno circa 250 le nuove colonnine Plenitude + Be Charge a disposizione di visitatori, dipendenti e fornitori Ikea.

di redazione Blitz

Pubblicato il 6 Giugno 2023 - 16:46