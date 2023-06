Green economy: è il caso di evidenziare qualche contraddizione, se non elemento di ipocrisia.

Vai con monopattino elettrico o in bicicletta , sistema la tua spazzatura, metti un maglione e riscalda casa solo fino a 19°, ottimizza i tuoi chilometri, cammina a piedi o in bicicletta per il clima… . perché dobbiamo risparmiare per la comunità mentre:

– I giochi olimpici invernali si sono tenuti a Pechino sulla neve artificiale.

– In Francia, le località sciistiche illuminano le piste fino a mezzanotte in modo che gli “alzati tardi” possano sciare di notte.

– Lufthansa effettua 8.000 voli “vuoti” per mantenere le sue slot.

– La maggior parte delle grandi partite di calcio si svolgono di sera sotto i mega riflettori ad altissimo consumo.

– Gli 8 nuovi e giganteschi stadi di calcio chiamati ad ospitare la Coppa del Mondo in Qatar sono climatizzati (in un deserto! )

– Centinaia di camion girano per portarci frutta e verdura dalla Spagna mentre i prodotti regionali vanno nella spazzatura o investiti dalle ruspe

– La nave più grande del mondo: Wonder of the Seas trasporterà 7.000 passeggeri, 2.300 membri dell’equipaggio e girerà il mare.

– Circa 3.500 portacontainer circolano nel mondo e ciascuno consuma 280.000 litri di carburante per 1000 km.

E… Nel frattempo, in nome della ecologia, vieteremo la guida di un’auto diesel o a benzina un po’ vecchia a chi non può permettersi di cambiare auto e che deve usarla per andare a lavorare e consiglieremo di abbassare il riscaldamento di 1°!

Chi vogliamo prendere in giro?