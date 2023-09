Cerca di evitare un’auto, tir precipita nella scarpata: si cerca il camionista

Drammatico incidente stradale stamattina, 21 settembre, a Marone, in provincia di Brescia. Un camionista, nel tentativo di evitare l’impatto con un’auto, ha sbandato ed è finito in una scarpata per 60 metri dopo aver oltrepassato addirittura la sottostante linea ferroviaria, la Brescia-Iseo-Edolo, che è stata invasa dai detriti.

Tir finisce nella scarpata, si cerca il camionista sbalzato fuori dall’abitacolo

Al momento risulta disperso il conducente, che nel volo e nel successivo impatto con la roccia è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. I vigili del fuoco e i soccorritori lo stanno cercando ovunque, anche nel lago. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 510, dove al momento il traffico è in tilt. Bloccata anche la circolazione ferroviaria. L’automobilista coinvolto nello schianto, un 29enne, se la sarebbe cavata con ferite non gravi, mentre il conducente del camion non si trova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, la polizia locale, i carabinieri, le ambulanze e l’elisoccorso arrivato da Milano.

