Clementino, incidente durante il concerto. In una delle datr del suo summer tour, il rapper ha avuto un incidente sul palco. Il suo ginocchio, durante la tappa di Piedimonte Matese in provincia di Casera, ha fatto “crack”. Lui però non si è fermato ed ha continuato ad esibirsi sul palco. Poi, a serata conclusa, è andato in ospedale per accertamenti.

Clementino, incidente durante il concerto

Lo stesso artista ha poi aggiornato i fan subito dopo gli esami. Clementino ha una distorsione al ginocchio. Queste le sue parole sui social: “Una notizia bella ed una brutta. La bella è che abbiamo spaccato tutto nello stadio di Piedimonte Matese, grazie ragazzi serata fantastica. La brutta è che il mio ginocchio ieri mi ha abbandonato, ha fatto un leggero ‘crack’, sto andando a fare gli accertamenti vi farò sapere a breve. Intanto ringrazio lo staff medico della Matesina, grazie Dottore e Infermieri”-

Clementino ha pubblicato la foto in ospedale. Intorno a lui medici e infermieri. Il rapper appare sorridente. E al termine delle analisi ha aggiornato dicendo “me la sono cavata”. Poi è arrivata la foto con le stampelle: “Eccoci qui! Aggiornamenti dopo il mio incidente sul palco durante l’esibizione di ieri sera. Guagliù me la sono cavata con poco: distorsione del ginocchio; stiramento del collaterale interno”.

Dovrà fare fisioterapia

Per tornare presto sul palco, Clementino dovrà iniziare a fare della fisioterapia: “Inizio subito la fisioterapia e tra pochi giorni sarò di nuovo operativo. Ci vediamo il 23 giugno con il concerto a Scampia !!! Fraaaatm”.