Poste Italiane ha emesso, lo scorso 11 luglio, cinque francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio Naturale e Paesaggistico”, dedicati all’Italia del Mare. Si tratta della Serie turistica Le Repubbliche Marinare, Monfalcone, Mazara del Vallo, Sabaudia. Francobolli dedicati alla tecnologia marina, wave energy ed eolico offshore, relativi al valore della tariffa B pari a 1,20€ per ciascun francobollo.

La tiratura dei francobolli è di duecentocinquantamiladodici esemplari per ciascun francobollo. I fogli sono da ventotto esemplari e sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

I bozzetti sono a cura del Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Le vignette accomunate dalla medesima impostazione grafica che contraddistingue la serie turistica, raffigurano rsipettivamente Le Repubbliche marinare: gli stemmi di Venezia, Genova, Amalfi e Pisa, tradizionalmente le quattro Repubbliche Marinare più rappresentative che conobbero grande spendore tra l’XI e il XIV secolo.

E ancora: francobolli dedicati a Monfalcone, con una veduta dal mare della Rocca di Monfalcone, con in primo piano una serie di vele stilizzate, opera di Giorgio Della Libera. C’è poi Mazara del Vallo con il suo “Monumento al pescatore”, imponenete scultura in ferro sul lungomare di Mazara del Vallo, realizzata da Pippo e Davide Contarino, con la Chiesa di San Vito a mare sullo sfondo.

Il francobollo dedicato a Sabaudia mostra un panorama dall’alto del lago di Sabaudia.

Il francobollo dedicato alla teconologia marina

Vi è poi un francoboloo dedicato alla tecnologia marina, con un sistema in grado di convertire in moto ondoso in energia elettrica. Si tratta di un impianto pilota operativo dal 2019 fino al 2022 nel mare Adriatico al largo di Ravenna.

Completano i francobolli le legende “VENEZIA”, “GENOVA”, “AMALFI”, “PISA”, “LE REPUBBLICHE MARINARE”, “MONFALCONE”, “MAZARA DEL VALLO”, “SABAUDIA”, “LA TECNOLOGIA MARINA WAVE ENERGY”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa “B”.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi sono disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione sono state realizzate cinque cartelle filateliche, una per ogni francobollo in formato A4 a tre ante, contenenti una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€ ciascuna.

Il commento del sindaco di Genova Marco Bucci

La Repubblica Marinara di Genova fu una delle principali potenze commerciali del Mar Mediterraneo, mentre fra XVI e XVII secolo rappresentò uno dei maggiori poli finanziari d’Europa. Nata nel 1099 la Repubblica di Genova visse per ben otto secoli, e dominò il Mar Mediterraneo e il Mar Nero grazie a un’imponente flotta e a una vastissima rete commerciale estesa dall’Iraq alle Canarie, dall’Inghilterra alla Palestina.

Una storia importante di cui si può trovare traccia ancora oggi nel suo centro storico, nelle sue strade, nei maestosi palazzi nobiliari che sono inclusi nella lista dei beni Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, nello straordinario patrimonio di arte e di cultura, retaggio di quell’antica grandezza. L’emissione di un francobollo dedicato, porta in dote la storia e la tradizione delle Repubbliche Marinare: un riconoscimento che è grande motivo di orgoglio per la nostra città e di cui vado fiero in quanto Sindaco e cittadino genovese.