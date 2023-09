Totti e Ilary a vedere la partita del figlio, gelo e nessun contatto FOTO

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno assistito al debutto del figlio Cristian con la Primavera del Frosinone contro la Roma al Tre Fontane. Tra i due però nessun saluto e nessun contatto. L’ex capitano della Roma era insieme alla compagna Noemi Bocchi e due amici, mentre Ilary era accompagnata da Melissa, la fidanzata del figlio.

Totti e Ilary allo stadio per Cristian

L’ex coppia non si è nemmeno incrociata nel parcheggio, visto che sono anche entrati da due ingressi differenti, posteggiando in due posti diversi. A far notare la presenza a Totti di Ilary è stata una amica che, mostrandogli il cellulare, gli ha fatto vedere una stories su Instagram che immortalava la conduttrice con la fidanzata del figlio.