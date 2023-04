Venezia, modella passeggia nuda e si fa fotografare nel cortiletto del Palazzo Reale, a due passi dalla sede della Polizia locale di piazza San Marco. La donna, italiana, è ora stata multata con 750 euro perché nuda in luogo pubblico. Per lei anche un Daspo, un’ulteriore sanzione che le vieta di avvicinarsi per un determinato periodo in questi luoghi. Multato anche il fotografo francese che era con lei.

Venezia, ennesimo scempio: modella si fa fotografare nuda

Alla modella e al fotografo è stato contestato anche l’episodio di alcuni giorni prima in rio Novo. Qui, insieme alla ragazza e al fotografo, c’erano anche altri fotografi al momento non ancora identificati, i quali organizzato una seduta di fotografie di nudo in riva all’acqua e su un terrazzino. La Polizia locale ha stabilito che si trattava delle stesse persone grazie ai video dei numerosi passanti che dalle loro imbarcazioni hanno visto quanto accaduto.

Multato anche il fotografo