A Venezia c’è un uomo nudo alla fermata del vaporetto. La foto dell’ennesimo scempio che riguarda la città lagunare è stata scattata lunedì notte.

A Venezia c’è un uomo nudo alla fermata del vaporetto

Il vaporetto si avvicina al pontile di San Stae: qui appare all’equipaggio una persona senza vestiti. Visto l’uomo bisogna decidere cosa fare. Viene quindi deciso di “saltare” la fermata dato che la persona in questione potrebbe avere dei problemi psichici che potrebbero provocare pericolo per sé e per gli altri passeggeri.

Sul pontile d’altronde, a parte il soggetto esibizionista completamente nudo non c’è nessuno che attende di imbarcarsi. Gli addetto Actv, nel diario di bordo, riportano quanto accaduto: “Omessa fermata di San Stae causa presenza in pontile di un uomo completamente nudo, per evitare che provasse a salire a bordo…”.

L’uomo aveva le mani dietro la schiena e ostentava le nudità

La decisione è stata presa anche per via della posa dell’uomo, con le mani dietro la schiena come a voler osteggiare le nudità. Non si hanno notizie su che fine abbia fatto il (si presume) turista esibizionista.

In molti però continuano a notare come Venezia soffra di una strana sindrome per cui molte tra le persone che arrivano spesso ci sono alcuni che non pensano a visitare le bellezze della città, pensando invece soltanto a come “lasciare un segno”.

Forse dovresti anche sapere che…