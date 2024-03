6 errori comuni che commettono i proprietari dei cani e come evitarli

Essere un “pet parent” è un’esperienza meravigliosa, ma comporta una grande responsabilità. Anche i proprietari più attenti possono commettere errori in buona fede, creare abitudini scorrette o seguire routine non del tutto salutari per i propri amici a quattro zampe. Vediamo allora 6 errori più comuni commessi dai proprietari dei cani e offriremo consigli su come rimediare per supportare al meglio il benessere dei nostri amici pelosi.

1. Dare al cane gli avanzi dei propri pasti

Molti proprietari di cani tendono a dare gli avanzi dei propri pasti ai loro cani, pensando di far loro un favore. Tuttavia, questa pratica può portare a comportamenti alimentari scorretti e persino a problemi di salute. Gli avanzi possono contenere ingredienti dannosi per i cani, come aglio, cipolle e cioccolato. Inoltre, incoraggiare il cane a mangiare dalla tavola può portare a sovrappeso e obesità. Invece, opta per un’alimentazione equilibrata e completa, specificamente formulata per le esigenze nutrizionali del tuo cane.

2. Seguire una dieta troppo ricca o troppo povera di proteine

Un’alimentazione troppo ricca di proteine può essere dannosa per la salute renale del cane, mentre una dieta troppo povera di proteine può portare a carenze nutrizionali. È importante bilanciare correttamente la quantità di proteine nella dieta del tuo cane, rispettando le sue esigenze specifiche in base alla razza, all’età e al livello di attività fisica.

3. Non prendersi cura della salute dentale del cane

La salute dentale è spesso trascurata dai proprietari di cani, ma è fondamentale per il benessere generale del cane. Una scarsa igiene orale può portare a problemi come alitosi, gengiviti e parodontiti. Assicurati di pulire i denti del tuo cane regolarmente e di fornire snack dentali approvati dal veterinario per aiutare a prevenire la formazione di placca e tartaro.

4. Non leggere le etichette dei prodotti alimentari

Molti proprietari di cani trascurano di leggere le etichette dei prodotti alimentari per cani, perdendo così informazioni importanti sulla composizione e sulla qualità degli ingredienti. È essenziale fare attenzione agli ingredienti utilizzati nei cibi per cani e optare per prodotti di alta qualità che soddisfino le esigenze nutrizionali del tuo animale.

5. Non fargli fare abbastanza attività fisica (e mentale)

L’attività fisica e mentale è fondamentale per il benessere del cane. Assicurati di dedicare del tempo ogni giorno per fare esercizio fisico con il tuo cane e per stimolare la sua mente con giochi e attività di addestramento. Questo aiuterà a prevenire l’obesità e a mantenere il tuo cane felice e sano.

6. Non definire una routine per i pasti

Una routine regolare per i pasti è importante per il benessere del cane. Assicurati di nutrire il tuo cane negli stessi orari ogni giorno e di fornire porzioni adeguate in base alle sue esigenze individuali. Questo aiuterà a regolare il metabolismo del tuo cane, a favorire una sana digestione e a ridurre l’ansia.