Il cane più vecchio del mondo, Bobi, ha festeggiato i 31 anni, con ospiti da tutto il mondo in Portogallo: è un cane Rafeiro do Alentejo, Bobi, vive in una fattoria nel distretto di Leira in Portogallo

di Maria Vittoria Prest

Pubblicato il 21 Maggio 2023 - 17:29