Qual è il cane più amato in Italia? Se in Europa è il Border Collie, da noi…

Il cane più amato è… Un portale inglese ha realizzato il planisfero delle razze di cani più amate nel mondo. Il più popolare del nostro continente è il Border Collie. E in Italia qual è il cane più amato?

Qual è il cane più amato in Italia?

Se come detto in Europa è il Border Collie ad avere maggiori preferenze, nel nostro Paese è il Golden Retriever il preferito, come in Grecia, Danimarca, Norvegia e Irlanda. I tedeschi preferiscono (ovviamente) i Pastori tedeschi mentre i francesi i Pastori australiani.

L’origine della razza

I Golden Retriever nascono come cani lavoratori, intelligenti e sicuri di sé, con il cappotto color oro o crema. Lord Tweedmouth è accreditato come il fondatore della razza, nata da un incrocio di Black Wavy Coated Retriever con un Tweed Water Spaniel. Questo accoppiamento ha prodotto quattro cuccioli gialli, la cui razza è stata ufficialmente riconosciuta dal Kennel Club nel 1913, anche se non con il nome che conosciamo oggi. Si chiamavano Guisachan Retriever, dalla tenuta dove sono nati i primi cuccioli, ma oggi li conosciamo tutti con il nome attribuitogli dal Golden Retriever Club, fondato nel 1920.

Sebbene siano molto diversi fra loro, Retriever, Spaniel, Hunt, Pointer e Setter appartengono tutti alla categoria Gundog, originariamente addestrata a trovare selvaggina viva o a recuperare quella ferita durante la caccia. Poi il loro temperamento, e il fatto che siano dei buoni compagni, generazione dopo generazione li ha resi degli ideali cani da famiglia.