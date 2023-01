L’Università di Helsinki, in Finlandia, ha condotto un’indagine per scoprire quale sia la razza di cane più intelligente. I ricercatori hanno così sottoposto esemplari di varie razze a diversi test, incentrati soprattutto sulla capacità di leggere i gesti umani, attraverso attività di problem solving in cambio di cibo e sull’indipendenza dei vari cani, valutando quanto velocemente gli animali chiedono aiuto ai loro padroni umani di fronte a determinate difficoltà.

Altre variabili indagate nell’indagine sono state l'”educazione” del cane nei confronti degli sconosciuti, il livello di attività degli animali durante i test, l’impulsività e l’autocontrollo, la memoria e il ragionamento.

Qual è il cane più intelligente

Al primo posto della graduatoria è risultato il Cane da pastore belga (Belgian Malinois), che ha racimolato nei vari test 34 punti sui 39 disponibili. Il secondo posto della classifica è occupato da un altro Pastore, quello Australiano (Australian Kelpie), che si è rivelata una tra le razze più curiose e vivaci tra quelle indagate. Il podio è completato dal Labrador Retriever, una delle razze più diffuse al mondo soprattutto in virtù della sua natura in generale mansueta e socievole.

Le altre razze

Al quarto posto si piazza il Border Collie, che si è rivelata una delle razze con la memoria più efficiente. Quinta posizione occupata dal Golden Retriver, che è risultato il cane in assoluto più indipendente di tutti. Al sesto posto la razza tedesca Hovawart, più carente dal punto di vista della memoria ma anche estremamente veloce nel risolvere diversi test. In settima posizione lo Spanish Water Dog, in generale abbastanza aggressivo ma anche molto curioso. All’ottavo posto il Cane da pastore scozzese delle Shetland, tra i più indipendenti dal padrone in assoluto. Nono posto per il Cocker spaniel inglese, che è stata la razza migliore nel riconoscere e interpretare in pochi secondi i gesti umani. Completano la classifica l’Australian Shepherd, il Pastore Tedesco e il Finnish Lapphund, cani tra i più diffusi del mondo.