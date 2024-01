Gesù comincia l’anno ammonendo: Non giudicate, per non essere giudicati; attenti alla pagliuzza e alla trave

Gesù ammonì: Non giudicate, per non essere giudicati; perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio?

a cura di Sergio Carli

Pubblicato il 1 Gennaio 2024 - 06:45