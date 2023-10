“La resistenza dimenticata” di Carlo Picozza e Gianni Rivolta. Il libro racconta la vita e l’impegno di sei partigiani. Verrà presentato il 21 ottobre alle ore 17 alla sala conferenze della Cgil di Latina, in via Cerveteri 2.

Durante la presentazione, il relatore sarà Emilio Drudi. “Gli autori raccontano la vita di Luciano Lusana, Riziero Fantini, Maria Baccante, Salvatore Petronari, Raffaella Chiatti e Anna Carrani, sei patrioti che pur avendo avuto un ruolo cruciale nella lotta per la liberazione dal nazifascismo, sono stati trascurati, quando non addirittura dimenticati, dalla storiografia della Resistenza”.

“La Resistenza dimenticata”

Il volume “La Resistenza dimenticata” è stato pubblicato nel 2022 da Media&Books e racconta la vita e l’impegno di sei partigiani: le loro azioni di guerriglia e le loro vicende umane. Il libro svela anche alcuni misteri sulla morte di alcuni di loro.

La riabilitazione di sei partigiani dimenticati

Tutto questo per riabilitare sei partigiani caduti in un cono d’ombra. “Perché – si chiedono Picozza e Rivolta – personaggi così importanti per l’insurrezione, non solo romana, contro il nazismo e il fascismo non vengono ricordati come meriterebbero? O, come nel caso di Lusana, capo dei servizi di Informazione del Partito comunista clandestino, per un periodo responsabile della IV zona dei Gap, appaiono fatti segno da una rimozione collettiva che sembra voluta?”.

I due autori, dopo aver svolto un lavoro di ricerca pluridecennale, forniscono risposte e spiegazioni documentate.