Nuova vita per Bing ed Edge, le app di Microsoft si rinnovano grazie all’Intelligenza Artificiale (AI), un trend tecnologico in rapida espansione. La nuova anteprima delle applicazioni mobile, che costituiscono il 64% delle ricerche web, offrirà la possibilità di interagire con la voce. Toccare l’icona di Bing consentirà di aprire una sessione di chat, con le stesse funzionalità già disponibili su desktop, ma con l’aggiunta dell’accesso vocale, richiesto dagli utenti in fase di test. “La funzione offre una maggiore versatilità nella ricerca e nella ricezione di risposte da Bing. La nuova esperienza sarà disponibile dalla homepage dell’app mobile Microsoft Edge per gli utenti che hanno accesso all’anteprima”, spiega l’azienda.

Potenziato Bing per Skype

Microsoft ha anche potenziato Bing per Skype con l’Intelligenza Artificiale, utilizzato quotidianamente da oltre 36 milioni di persone per connettersi. L’aggiornamento consentirà al programma di fornire risposte in tempo reale a qualsiasi domanda e la funzionalità innovativa potrà essere implementata anche in altre app di comunicazione come Teams in futuro. Finora, l’anteprima di Bing ed Edge con l’AI è stata data ad oltre un milione di persone in 169 Paesi, e grazie al loro feedback positivo sulle nuove funzionalità di ricerca e risposta di Search, Answers, Chat e Creation, Microsoft ha visto un aumento del 71%. “Grazie ai feedback degli utenti, continueremo a migliorare e aggiornare la soluzione”, conclude l’azienda. Una nuova vita dunque per Bing ed Edge e anche nuova voce.