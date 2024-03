Novità per gli utenti di Instagram. Da qualche ora è possibile modificare un messaggio scambiato in chat, entro 15 minuti dal primo invio. Prima l’unica opzione possibile era cancellare del tutto la frase e riscriverla. Per modificarla basterà adesso tenere premuto sul testo e selezionare, dal menu a discesa, il tasto “modifica”. Il messaggio editato mostrerà la dicitura “modificato” nella conversazione, così da far capire all’interlocutore che si tratta di una frase modificata appunto, seppur senza visualizzare quali parti sono state cambiate.

Questa novità mette Instagram alla pari di piattaforme come Facebook Messenger, Whatsapp, Telegram e iMessage di Apple, per le quali la modifica dei messaggi era già abilitata. La funzione di modifica arriva sulle chat di Instagram solo pochi mesi dopo l’introduzione di Meta su Messenger. Sebbene la messaggistica multipiattaforma tra Instagram e Messenger non sia più possibile da dicembre, le due app continuano a condividere una serie di funzionalità. Un’altra aggiunta significativa è la possibilità di fissare sui messaggi diretti di Instagram fino a tre chat nella parte superiore del menu contestuale, offrendo supporto sia per le chat di gruppo che per le conversazioni uno a uno.

Gli utenti potranno scorrere a sinistra o toccare e tenere premuto su una chat, per selezionare l’opzione “fissa” e mantenere la finestra nella parte superiore dell’interfaccia di messaggistica, facilitando l’accesso alle conversazioni più importanti o a quelle con le persone con cui si parla più frequentemente. Gli utenti avranno anche la possibilità di attivare o disattivare le conferme di lettura e rispondere ai messaggi con adesivi, immagini animate, video, foto e file audio.