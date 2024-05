Tutti pazzi per Leclerc. Imola in festa. La Ferrari fiuta il colpo grosso. Domenica alle ore 15 si disputa il GP del’Emilia Romagna, settima gara (di 24) del Mondiale di F1 e prima prova della stagione in Europa. Si corre sul “Circuito Enzo e Dino Ferrari“ di Imola (4,909 km per 63 giri, pari a km 309,049). L’anno scorso il GP non si è disputato per il maltempo. Il “popolo rosso” sogna a ragion veduta. Intenso il flusso di tifosi già dalle prove libere di venerdì. Erano anni che non si vedevano tanti tifosi; persone provenienti da tutto il Paese, da tutto il mondo, che hanno colorato la città di bandiere e sorrisi. In gran spolvero Leclerc, il più veloce (alle prove) sul giro secco. Preoccupato Verstappen che alla vigilia ha ammesso di “non sentirmi a mio agio” non trovando perfetta, come al solito, la sua Red Bull. Ma la gara potrebbe ribaltare umori e pronostici.

LE NOVITÀ DEL CAVALLINO

Ferrari all’attacco con pacchetto di modifiche, da tempo attese da Leclerc e Sainz, con cui si cerca di ridurre, se non azzzerare, il gap con la Red Bull. La nuova SF-24 presenta 3 sostanziali modifiche: nuove feritoie sulle fiancate, un nuovo profilo laterale (nuovo pure il fondo) e la carrozzeria riveduta con un cofano dotato di un ampio sfogo verticale che sostituisce le griglie; un restyling per avere più velocità. In ogni caso Ferrari promosse già alla vigilia. Cresce l’ottimismo: le modifiche funzionano.

GIÀ AL LAVORO PER I MOTORI DEL 2026

Il direttore della Power Unit Enrico Gualtieri, 49 anni, capo del reparto motori della scuderia Ferrari ha ammesso, proprio ad Imola, che è già cominciata la sfida di un progetto ambizioso che porterà un cambiamento notevole. Ma è tutta la scuderia che è impegnata a rafforzarsi. In settimana c’è stato l’annuncio di 2 notevoli rinforzi: gli ingegneri Loic Serra e Jerome D’Ambrosio, i super tecnici che hanno lavoravano con Hamilton alla Mercedes. E non è finita qui. Si attende l’annuncio del mago Newey, ex Red Bull. È il caso di ricordare che la Rossa non vince ad Imola dal 2006, impresa firmata da Schumacher.

DOVE IN TV

Domenica alle ore 15 diretta Tv su Sky Sport e in Streaming su Now. In chiaro e in differita sul Digitale terrestre di Tv8. Telecronista Carlo Vanzini con il commento tecnico di Marc Genè; Roberto Chinchero insider ai box. Approfondimenti pre e post gara di Davide Camicioli con Vicki Piria. Interviste di Mara Sangiorgio con l’ex pilota di F1 Ivan Capelli