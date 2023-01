Alba Ferrari. Anno nuovo, missione Mondiale. Il 9 gennaio inizia ufficialmente l’era Vasseur, il nuovo team manager del Cavallino, l’erede di Mattia Binotto.

A Maranello ci si augura un 2023 diverso dalle ultime annate finite nella delusione dopo un inizio scoppiettante. Il campionato della F1 comincia il 5 marzo in Bahrain, il tempo stringe. E la Rossa come sta? Sta bene.

PROGETTO F1 2023 DI FERRARI

I tecnici hanno lavorato con idee, entusiasmo, coraggio. Più che a Vasseur tocca a loro – figli della decisione epocale di Sergio Marchionne (1952-2018) – imprimere la svolta che punti ragionevolmente ad un Mondiale che manca ormai da 15 anni. È dai progettisti che ci si aspettano forti segnali di discontinuità, di concreta ripresa. Una prima risposta si avrà dai test sui campo a fine febbraio ma le prime significative impressioni si riceveranno il 14 febbraio, giorno della presentazione ufficiale della nuova Ferrari.

Tuttavia circolano da tempo importanti novità. Se confermate, sarà il caso di scomodare termini forti come “rivoluzione “. I progettisti sono intervenuti su tutto: motore (30 cavalli in più), fiancate con ampie griglie per lo smaltimento del calore, totalmente rifatta la scatola del cambio, migliorata la power unit. Aerodinamici e motoristi hanno fatto gli straordinari. Tita aria di consapevole ottimismo.

LECLERC E SAINZ PRONTI ALL’ASSALTO AL MONDIALE PER FERRARI

I piloti Ferrari scalpitano. Non vedono l’ora di tornare pista. Ammettono di avere buone sensazioni. Giusto. È il caso di ricordare che nell’ultimo campionato la Rossa ha conquistato 12 pole, quattro in più della Red Bull dell’iridato Verstappen. E di queste 12 ben 9 le ha fatte Leclerc. Quest’anno il monegasco firma la sua quinta stagione in Ferrari. Ed ha soltanto 25 anni. Lo spagnolo Carlos Sainz, 28 anni, firma la sua terza stagione con il Cavallino e non nasconde l’obiettivo di vincere almeno un Gp.

DA MARZO A NOVEMBRE, 23 TAPPE

È la stagione più lunga di sempre. Addirittura c’è la possibilità di tornare al numero originale di 24 Gp. Dunque al momento il calendario 2023 comprende 23 Gp e 6 Sprint. Un anno decisamente impegnativo. Partenza il 5 marzo in Bahrain, arrivo il 26 novembre ad Abu Dhabi. Due gli appuntamenti in Italia: 21 maggio (Imola), 3 settembre (Monza).