MotoGP d’Olanda, doppietta-show Ducati con Bagnaia (primo) e Bezzecchi (secondo). Tre moto italiane sul podio di Assen. Pecco sempre più leader mondiale.

Trionfo di Pecco Bagnaia sul circuito olandese di Assen. Show Ducati completato dal secondo posto di Bezzecchi, il pupillo di Valentino Rossi. Terzo Espargaro con un’altra formidabile moto italiana, l’Aprilia. Pecco sempre più leader del Motomondiale. Le Rosse sono di un altro pianeta. Asfaltate le giapponesi.

GRIGLIA DI PARTENZA SENZA MARQUEZ

Tre Ducati in prima fila: Bagnaia (2) tra due allievi di Valentino Rossi: Bezzecchi (1) e Marini (3). Il talento riminese della VR46 sabato ha centrato la sua prima pole di stagione, la seconda in carriera nella MotoGP; ha vinto la Sprint Race. Primo sempre: nelle libere, nelle qualifiche (e quindi in pole) dopo un super duello con Pecco. Altra splendida doppietta Ducati oltre al sesto successo nella Sprint su otto gare disputate; un risultato che la dice lunga sulla Desmodieci, cioè la moto più equilibrata e veloce della griglia.

Seconda fila con Quartararo (Yamaha), B.Binder (Ktm), A. Espargaro)(Aprilia). Terza fila con Vinales (Aprilia), Zarco (Ducati Pramac) e A. Marquez. Quarta con Martin (Pramac), Oliveira (Aprilia), Mill (Ktm). A seguire: Di Giannantonio (13), l’Honda di Nakagami (14) e la Yamaha di Morbidelli (15). Ultime tre file : R. Fernandez (16), M. Marquez (17) – ma il pluridato non è partito per guai fisici – Bastianini (18), Salvadori (19), Bradl (20), A. Fernandez (21), Lecuona (22), Folger (23).

GARA CON CADUTE SPETTACOLARI

Straordinaria partenza di Binder e tre cadute clamorose: Miller al primo giro, Quartararo e Zarco al secondo. Bagnaia si riprende il comando tallonato da Binder. Al sesto giro cade anche Bastianini in evidente ripresa. Bezzecchi in terza posizione, in quarta A. Espargaro.

Dopo 10 giri la situazione non cambia. A metà gara si fa notare Martin col giro più veloce e Espargaro che sale in quarta posizione. Bezzecchi, con uno spettacolare sorpasso su Binder, sale al secondo posto. Finale al cardiopalma. Spettacolo Ducati. Ultimi 5 giri, continua il duello Bagnaia-Bezzecchi. Dietro Espargaro mette nel mirino Binder che difende il terzo posto con mestiere .

MOTOGP ORDINE DI ARRIVO

Bagnaia vince con un secondo di vantaggio sul brillante Bezzecchi. Pecco si aggiudica il derby d’Italia..podio completato da A. Espargaro. A seguire Binder penalizzato (4),Martin (5), A. Marquez (6), Marini (7), Nakagami (8), Morbidelli (9),A. Fernandez (10) Salvadori (11), R. Fernandez (12), Bradl (13), Folger (14), Di Giannantonio (15).

MOTOGP CLASSIFICA PILOTI

Bagnaia p. 194, Martin 159, Bezzecchi 158,Binder 114, Zarco 109, Marini (98), Milller (80), A. Espargaro (79), Quartararo (63), A. Marquez (63), Morbidelli (57), Maverick Vinales (56), Rins (47).

ARRIVEDERCI A SILVERSTONE (6 AGOSTO)

La MotoGP va in vacanza. Si ritroverà il primo weekend di agosto per disputare il GP Gran Bretagna su un iconico circuito di 5,9 km con 18 curve per un totale di 118 km.