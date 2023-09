MotoGP in Giappone (domenica 1 ottobre ore 8, dove in tv), tre piloti per il titolo iridato: Bagnaia Martin, Bezzecchi. Chi frena più forte farà la differenza.

MotoGP in Giappone (domenica 1 ottobre, ore 8 italiane, diretta Sky). Sul circuito di Motegi, feudo Honda, si disputa il GP n.14 del Motomondiale. Appuntamento chiave sulla strada che porta al titolo iridato.

La caduta in India (24 settembre) di Pecco Bagnaia ha riaperto un Mondiale che sembrava chiuso. Invece a 7 GP dalla fine l’esito del Campionato è ancora incerto, almeno sulla carta. Tre i candidati al titolo di campione del mondo: Bagnaia, Martin, Bezzecchi.

Tre Ducati: la moto ufficiale di Pecco, la Pramac dello spagnolo Jorge Martin e la VR46 del talentuoso romagnolo. Bezzecchi. In 7 piste si decide il Mondiale della MotoGP : Giappone, Indonesia, Australia, Thailandia, Malesia, Qatar. E gran finale a Valencia (26 novembre), il giardino di Martin (6 podi in 9 presenze). Tanto basta per rendere ancora più seducenti questi due ultimi mesi di gare.

MOTOGP, A MONTEGI VINCE CHI FRENA MEGLIO

È la pista più dura del Mondiale per gli impianti frenanti. Parola di Brembo, l’azienda italiana leader del settore che rifornisce tutti gli 11 team della MotoGP. Montegi abbonda di curve da seconda marcia che ostacola il raffreddamento dei dischi (ventilati in carbonio) tra una staccata e l’altra. Dieci delle 14 curve del circuito giapponese richiedono l’impiego dei freni per complessivi 38 secondi, equivalenti al 37% dell’intero GP.

Poche le curve veloci e addirittura 7 da affrontare a meno di 100 km/h. Curiosità: sommando tutte le forze esercitate da un pilota sulla leva del freno, dalla partenza alla bandiera a scacchi, il valore supera la tonnellata. Dunque quella di Motegi è una pista per chi sa frenare forte. E ci sono 10 frenate al giro in un circuito di 4.801 metri da percorrere 24 volte. Insomma chi sa frenare fa la differenza.

IL CIRCUITO HONDA

Il tracciato di Motegi è di proprietà della Honda Motor CO., Ltd l’azienda giapponese multinazionale che produce automobili e motocicli. Il circuito sorge nelle vicinanze della città di Motegi. Il record della pista (1’45”350) appartiene a Jorge Lorenzo, il pilota spagnolo vincitore di 5 titoli iridati che si è ritirato dalla attività agonistica al termine della stagione 2019.

MOTO GP DOVE IN TV

Puntate la sveglia. Alle 8 comincia la gara in diretta su Sky Sport Moto GP ( canale 208) e su Sky Sport 1 ( canale 201). In streaming sarà possibile accedere all’app SkyGo

previo abbonamento. Inoltre la gara sarà visibile anche in maniera gratuita su TV8, canale 8 del digitale terrestre ( differita alle 12).