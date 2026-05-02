Weekend del Primo Maggio all’insegna del sole e della stabilità su gran parte d’Italia, grazie alla protezione dell’alta pressione che, secondo iLMeteo.it, garantisce condizioni ideali per le attività all’aperto. Un periodo senza eccessi termici marcati, ma piacevole e primaverile, che però rappresenta solo una tregua temporanea prima di un cambiamento atmosferico ormai alle porte. Federico Brescia conferma che il fine settimana sarà stabile su quasi tutto il Paese, con sole protagonista e temperature miti tra 22 e 25°C, con punte fino a 25-27°C su Pianura Padana e aree interne del Centro nella giornata di domenica, quando inizieranno anche le prime velature nuvolose.

Da lunedì l’alta pressione inizierà a cedere sotto la spinta di perturbazioni atlantiche e della cosiddetta “porta atlantica”, aprendo la strada a una fase instabile soprattutto al Nord-Ovest. Piogge più insistenti e temporali anche grandinigeni potranno svilupparsi per il contrasto tra aria fresca e caldo accumulato, segnando l’avvio di una primavera più dinamica e talvolta più fresca.

Nel dettaglio: domenica ancora tempo buono con velature e prime nubi tra Centro e Nord; lunedì peggiora al Nord con piogge su Piemonte e Liguria, nubi in aumento al Centro con piovaschi in Toscana finale previsto.