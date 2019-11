Donne, se serie, stupro non capita loro. Lo pensa il 6% degli italiani. Donne, se hanno bevuto, stupro è colpa loro. Lo pensa il 15%. Donne, se si vestono da farsi guardare, stupro se lo chiamano. Lo pensa il 24%. Donne, se davvero non vogliono, non c’è stupro. Lo pensa il 40%. Italia, quasi Iran.