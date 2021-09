Roman Pastore social impazziti...Come panorama mozzafiato e acqua sul fuoco

Roman Pastore social impazziti: queste quattro parole in sequenza si son lette e stampate praticamente su ogni giornale (per la cronaca Roman Pastore candidato alle amministrative a Roma reso noto ai più dalle foto nelle quali si vede al polso orologio che costa tanto, subito battezzato Rolex anche se Rolex non è). Roman Pastore social impazziti una mini storia dove social impazziti è il protagonista, come quasi sempre, anche nelle storie meno mini o addirittura grandi.

Velo, alibi e grimaldello

Social impazziti è più di un vezzo e anche più di un tic linguistico nella lingua di informazione e comunicazione. Social impazziti è il velo, anzi l’alibi, anzi il grimaldello. Velo e alibi dietro il quale l’informazione che vorrebbe se stessa seria, pensosa e professionale si lancia con ripetuta e rituale ebbrezza nell’essere sciocca, misera, futile e volgare. Grimaldello con il quale si scardinano gli ancoraggi di ciò che si comunica, stampa o titola da responsabilità e plausibilità. Lo dicono i social…Social impazziti è la foglia di fico sul proprio plebeismo delle idee e parole. E’ un signora maestra, non sono stato io, hanno cominciato loro. E’ un truccato ripararsi dietro un così fan tutti. Social impazziti come premessa, motivazione, sostegno e sostanza della “notizia” è rinuncia e abdicazione professionale: a che serve il media se la realtà effettuale sono i social?

Basta copiare

Social impazziti è la pezza a colore per i buchi concettuali e informativo dell’informazione, quelle due parole sono l’esenzione esibita dal sapere, vedere, valutare, pensare, raccontare. A che serve tutto ciò che è pure faticoso? Basta copiare i social. I quali social, sia detto non per inciso, è spesso e volentieri l’automatismo pigro delle redazioni che li fa “impazzire”. Se non in casi rarissimi i social non impazziscono, proprio come i telefoni non diventano “roventi”, panorama e curve non “mozzano il fiato” e nessuno va in giro per palazzi della politica a “gettare acqua sul fuoco”…

Il burocratese-giornalese

Perché questa lingua finta, perché questo burocratese-giornalese? Difficile dire, magari anche un po’ perché un po’, anzi tanto, difetta l’italiano. O forse peggio, forse perché nella neo lingua social impazziti significa visto si stampi.