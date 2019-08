Quale idiozia (follia è troppo nobile dire) prende gli umani quando si prendono un Capo ottuso, un Alfa del branco bullo e scemo? L’Amazzonia brucia come non mai per mano umana e la foresta viene abbattuta come non mai. E Bolsonaro presidente del Brasile a furor di popolo sorride complice ammiccando: così ci si fanno i soldi.