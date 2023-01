L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Agcom, fu istituita con la legge n. 249 del 1997. Sostituiva l’ormai obsoleto Garante per l’Editoria monocratico.

Era preposto alla applicazione della Legge del 1981, quella che salvò i giornali da una crisi che sembrava mortale e diede ai quotidiano altri 40 anni di vita.

Esaminando questi 25 anni, emerge un quadro di luci e di parecchie ombre, osserva Vincenzo Vita in questo articolo pubblicato sul Manifesto,

In sintesi, le riflessioni dei protagonisti intervistati dal mensile Prima, , ancorché differenti, hanno un punto in comune : la fisionomia dell’istituzione merita una revisione, essendo mutato profondamente il panorama generale: nelle tecniche e nelle modalità di produzione e di consumo.

L’Autorità, si potrebbe aggiungere, nasceva quando era lecito sperare che un organo dotato di vaste funzioni -trasversali agli universi mediali e a quelli incipienti della rete- divenisse un tertium genus collocato fuori dalla stretta polarità di governo e parlamento. Il velocissimo evolversi del sistema, peraltro sempre più scandito da scelte sovranazionali a partire dalle direttive dell’Unione europea, esigeva la formazione di un’entità inedita. Dotata di poteri di indirizzo in quella che si chiamava la convergenza, nonché magistratura del settore e pure fonte di normazione secondaria, l’Agcom si poneva all’avanguardia del dibattito.

Si era nel pieno delle liberalizzazioni e del conflitto televisivo. Vi erano apparati omologhi, a cominciare dalla gemella finlandese che il gruppo di lavoro estensore della bozza di testo presso il ministero delle comunicazioni prese ad esempio.

Va ricordato che le basi furono disegnate dalle numerose riunioni tenutesi nella precedente dodicesima legislatura della commissione ad hoc decisa dalla camera dei deputati, con Giorgio Napolitano presidente e Giorgio Bogi relatore.

La speranza, dunque, era piuttosto alta, vale a dire l’entrata in scena in Italia di un soggetto capace di ergersi a tutore della Costituzione, a contrastare oligopoli e concentrazioni, a facilitare l’introduzione di regole rigorose e insieme sufficientemente elastiche, per non ripercorrere gli itinerari tradizionali: lenti e pensati in età analogica.

A 25 anni dall’esordio, Enzo Cheli ammette con sincerità che, mentre il campo delle telecomunicazioni era in una fase ascendente, il comparto televisivo rimase fuori dalle sentenze della Corte costituzionale sul pluralismo, anche per la vittoria alle elezioni politiche del 2001 di Silvio Berlusconi. L’epifania del conflitto di interessi, tema rimosso dal centrosinistra al governo.

Peccato, però, che quell’autorevole consiliatura con alla testa un giurista di altissimo livello non abbia utilizzato le previsioni antitrust della legge n.249 (il tetto del 20% delle frequenze) per limitare a due il numero dei canali di proprietà di Fininvest-Mediaset, visto che undici erano le reti nazionali stabilite dal piano.