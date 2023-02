Domenica 12 febbraio, un aspetto minore tra Sole e Nettuno fa pensare che in casa ci sarà un’atmosfera piacevolmente movimentata. Forse avete ospitato dei parenti o amici dei vostri figli. Potrebbe trattarsi di una festa programmata o di una visita improvvisata, rimane in fatto che circoleranno risate e allegria! Lunedì 13 febbraio, con l’ultimo quarto di Luna nel vostro segno, potreste dover apportare alcune modifiche al vostro approccio lavorativo. Ad esempio mollare la tentazione di voler controllare tutto e tutti. Vi sentirete liberi! Il 15 febbraio, con la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci sarete molto creativi, e ciò vi permetterà di dare un’impronta fantasiosa ai progetti e alle iniziative di lavoro. E’ il transito ideale per sperimentare e divertirvi! Il 16 febbraio con la congiunzione Sole-Saturno in Acquario, potrebbe essere necessario affrontare una discussione con i familiari riguardante la casa o rivedere alcuni atteggiamenti delle persone care. Il passaggio vi spinge a mettere dei limiti ed esaminare le situazioni con razionalità e distacco. Il 17 febbraio, con il buon aspetto Mercurio-Giove in Ariete avrete idee brillanti, un approccio ottimista e aperto alla comunicazione. Sarete produttivi al punto che deciderete di aggiungere altri impegni alla già nutrita lista di cose da fare. Non esagerate…

In coppia: in particolare il 15 febbraio per il partner proverete un amore talmente forte che la felicità della dolce metà è tutto ciò che per voi conta! Sareste pronti a fare qualsiasi sacrificio.

Soli: un incontro con una persona nuova vi farà battere il cuore. A presentarvi potrebbe essere un amico o darete il via a una conversazione in un bar o al supermercato con uno/a sconosciuto/a.