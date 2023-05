L’oroscopo della settimana dal 14 al 20 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 14 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Lunedì 15 maggio, con l’aspetto Marte-Nettuno le energie non saranno al top. Rimandate tutto ciò che non è urgente e ritagliate del tempo per prendere cura di voi stessi. Martedì 16 maggio, Giove esce dal vostro segno ed entra in Toro fino al 24 maggio 2024: annuncia un anno proficuo e produttivo. È probabile che vi sentirete più fiduciosi ed entusiasti della capacità di guadagnarvi da vivere e ciò, purché siate realistici, permettervi di attirare più entrate..Potreste decidere di sviluppare un talento e renderlo redditizio. In generale il reddito potrebbe aumentare ed esserci un’opportunità per migliorare la vostra futura situazione finanziaria. Giovedì 18 maggio, con la dissonanza Giove-Plutone, se avete avuto delle spese impreviste e importanti, potreste mettervi d’impegno per studiare un modo che vi permetta di riportare in equilibrio il budget anche se dovrete prendere delle decisioni drastiche. Il 19 maggio, con la Luna Nuova in Toro potreste trovare una nuova fonte di reddito ma il passaggio riguarda anche la vostra tranquillità. Al momento la vostra attenzione è puntata sul denaro ma oltre a questo, di cosa avete bisogno per sentirvi sereni? Il 20 maggio, Marte entra in Leone: avrete grinta, creatività e passione da vendere! Sarete pronti ad affrontare sfide, competizioni e avrete una mentalità da vincenti. Il pianeta inizialmente è in dissonanza con Plutone: potreste chiudere un’amicizia o decidere che una dinamica deve essere cambiata. Se capite che un amico si comporta in modo losco, è invidioso o manipolativo è il momento di fare ciao ciao con la manina e prendere definitivamente le distanze. In coppia: lavorare sulla relazione sarà impegnativo ma ne varrà la pena. Dovete trovare un equilibrio tra la vostra indipendenza e ciò che fate insieme al partner. Soli: con una persona conosciuta online vi scriverete, parlerete molto e il “resto” potrebbe accadere più velocemente del previsto. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Lunedì 15 maggio, il buon aspetto Marte-Nettuno vi dota di creatività e passione! La vita sociale sarà entusiasmante, gli amici saranno gentili e affettuosi e se con uno in particolare ci sono stati dei problemi li appianerete. Il 16 maggio, dopo 12 anni Giove torna nel vostro segno e sosterà fino al 24 maggio 2024: il pianeta vi rende esuberanti, ottimisti, generosi! E’ un momento fortunato e guardate con fiducia al futuro. Si verificano eventi d’aiuto a superare problemi che in precedenza sembravano impegnativi o addirittura insormontabili. Nel corso del transito vi sarà più facile promuovere le vostre ambizioni e i vostri interessi personali. Il 18 maggio, con la dissonanza Giove-Plutone, prenderete delle decisioni importanti riguardanti il lavoro, la carriera e, fatto inconsueto per il Toro, sarete pronti a uscire dalla vostra zona di comfort e ad ampliare i vostri orizzonti! Il 19 maggio, la Luna Nuova nel vostro segno parla di un nuovo inizio: prendete cura di voi stessi, coccolatevi al massimo, praticate esercizio fisico e state in compagnia delle persone a cui volete bene. Il 20 maggio, Marte entra in Leone; nelle prossime settimane la vostra attenzione sarà concentrata sulla casa, sulla famiglia. Potreste pensare di cambiare abitazione o migliorare quella in cui vivete. Non è escluso che dovrete risolvere un problema con una persona cara. Quel giorno il pianeta rosso è in dissonanza con Plutone: potreste dover prendere delle decisioni importanti riguardo all’equilibrio tra lavoro e vita privata. In coppia: raddoppiate la tenerezza, stabilite un dialogo dolce e coinvolgente: la ricompensa sarà all’altezza delle vostre aspettative! Soli: farete una selezione ed eliminerete quei contatti che pensate siano poco affidabili. Potrebbe esserci un incontro con una persona che vi farà sentire supportati e compresi. : raddoppiate la tenerezza, stabilite un dialogo dolce e coinvolgente: la ricompensa sarà all’altezza delle vostre aspettative!

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Lunedì 15 maggio, con l’aspetto Marte-Nettuno potreste avere intenzione di lanciarvi in un acquisto. Va bene se è un piccolo regalo per voi stessi ma fate attenzione se volete acquistare un’auto o un oggetto costoso. Ponetevi dei limiti. Martedì 16 maggio, Giove entra in Toro alle spalle del vostro segno e sosterà fino al 24 maggio 2024: è un transito che favorisce le attività “dietro le quinte” , sarete più compassionevoli, empatici e sensibili. E’ un periodo in potete liberarvi da tendenze autodistruttive, paure profonde e al contempo rilassarvi, rallentare il ritmo e prendere tutto con calma. Il 18 maggio, il pianeta è dissonanza con Plutone: la visione che avete della vita cambierà radicalmente. Non è escluso che questo percorso vi porti a una svolta importante, che vi trasformerà. Il 19 maggio, con la Luna Nuova in Toro si torna a parlare di riposo e relax, di un ritmo meno frenetico. Cercate di trovare un equilibrio tra il lavoro e il tempo da dedicare a voi stessi. Se avvertite l’esigenza di stare per conto vostro, fatelo: ricaricherete le batterie! Il 20 maggio, Marte entra in Leone e nel corso della giornata formerà una dissonanza con Plutone: sarete più coraggiosi del solito, direte senza giri di parole ciò che è necessario. Più in generale, nel corso delle prossime settimane il pianeta rosso accentua il carisma e il fascino, sono carte vincenti che porteranno a incredibili opportunità e vi spingeranno a prendere delle iniziative, vi muoverete in più direzioni. In coppia: avete bisogno di pace, di amare ed essere amati. E insieme vi sentite appagati.

Soli: un incontro recente ora potrebbe fare sostanziosi passi avanti. E la storia decollerà!

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Lunedì 15 maggio, con il buon aspetto Marte-Nettuno, l’intuito è al top! Saprete cosa diranno le persone, cosa pensano e non dicono, potreste persino prevedere alcuni eventi! E con questa capacità, qualcosa che pensavate richiedesse un enorme impegno funzionerà senza problemi. Martedì 16 maggio, Giove entra in Toro, sosterà fino al 24 maggio 2024: questo transito porta benefici e nuova energia alle attività di networking, alla pianificazione di obiettivi a lungo termine, apprendere cose nuove o dedicarvi con più passione a un hobby. Potete inoltre fare affidamento sui vostri amici per ottenere il loro aiuto e sostegno e stringere nuove relazioni. Il 18 maggio, Giove è in dissonanza con Plutone: avvertirete una spinta a uscire dalla vostra zona di comfort, cambiare il modo di fare le stesse cose. E’ tempo di crescita e innovazione e se non temete il cambiamento potete prendere l’iniziativa. Il 19 maggio, la Luna Nuova in Toro annuncia un incontro che vi permetterà di aprire alcune porte e cambiare, in meglio, la vostra situazione. Ritagliate del tempo per ampliare la cerchia sociale così da poter dare nuovo impulso alla carriera e, al contempo, al divertimento. Mettetevi in gioco. Questi contatti potrebbero portare a ottime collaborazioni. Il 20 maggio, Marte entra in Leone nel vostro settore delle finanze: affronterete con grande sicurezza le questioni di denaro, negoziare ad esempio un nuovo compenso di lavoro, studiare un nuovo budget o saldare un debito. Lo stesso giorno il pianeta è in dissonanza con Plutone: il transito vi metterà in grado di operare un grande cambiamento nell’approccio che avete riguardo al denaro. In coppia: con Venere nel vostro segno e i pianeti in Toro avrete una gran voglia di trascorrere più tempo da soli con il partner. Una pausa cuore a cuore! Soli: cercate di dare fiducia e amore a chi merita veramente: hanno un valore immenso, non dovete sottovalutarli. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Lunedì 15 maggio, con il buon aspetto Marte-Nettuno potreste essere spinti a chiudere in positivo alcune questioni: potreste, ad esempio, saldare un debito o chiedere scusa se avete commesso un errore, così – in entrambi i casi – da poter andare oltre. Martedì 16 maggio, Giove entra in Toro nel vostro settore della carriera dove sosterà fino al 24 maggio 2024. Con questo transito è possibile il successo, la realizzazione, il progresso negli affari. Potrebbe esserci una promozione, nuove opportunità di lavoro, un diploma, un premio importante. Lo stesso giorno con la dissonanza Giove-Plutone potrebbero arrivare grandi opportunità di lavoro ma, forse, non nell’azienda dove lavorate. Guardatevi intorno, anche al di fuori del vostro settore, per trovare la soluzione migliore. E’ un’ottima giornata per inviare il CV, fare un primo colloquio o negoziare i dettagli di un contratto di lavoro. Il 19 maggio, anche il Novilunio in Toro indica novità nel lavoro: può far arrivare una promozione inaspettata o un’offerta che vi metterà in grado di distinguervi dalla massa. Qualcuno che apprezza il vostro talento vi sta tenendo d’occhio da tempo. Non è escluso inoltre che arrivi un’inattesa piccola somma di denaro. Infine, se per realizzare un progetto avete bisogno di un finanziamento, chiedete e vi sarà dato! Il 20 maggio, Marte entra nel vostro segno: nelle prossime settimane sarete fortemente spinti alla competizione così da dimostrare di essere i migliori in assoluto. Lo stesso giorno il pianeta è in dissonanza con Plutone: il che potrebbe comportare dover affrontare questioni importanti nelle vostre collaborazioni. Le conversazioni potrebbero essere un po’ accese ma al contempo far emergere informazioni importanti e avere la possibilità di trovare un compromesso oppure decidere di chiudere definitivamente la relazione. In coppia: se lo slancio d’amore si è perduto tra le pieghe della routine, questa settimana lo ritroverete, riaccenderete la fiamma! Soli: difficile resistere al vostro fascino, al senso dell’umorismo e ne farete di conquiste… Dovrete solo scegliere.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Lunedì 15 maggio, con il buon aspetto Marte-Nettuno se siete soli, potreste dare il via a una storia d’amore con una persona affascinante, scatterà immediatamente un’attrazione. Con il partner di sempre si riaccenderà la fiamma della passione! E’ un momento molto positivo nella vita sociale e, in generale, per qualsiasi lavoro in team. Il 16 maggio, Giove entra in Toro dove sosterà fino al 24 maggio 2024: potreste avere l’opportunità di viaggiare per lavoro o come turisti, studiare, andare all’estero, ampliare i vostri orizzonti e incontrare persone di culture diverse. Il transito per voi è molto positivo, nei confronti della vita sarete più fiduciosi! Il 18 maggio potreste riflettere su alcuni aspetti di cui abbiamo parlato ma visto che Giove è in dissonanza a Plutone, potreste aver paura dell’ignoto, provare malinconia a staccarvi da vecchie situazioni. E’ un fatto passeggero, poi andrete avanti con determinazione. Il 19 maggio, la Luna Nuova in Toro è in armonia con il vostro segno: rappresenta un invito ad andare oltre i limiti che vi siete imposti. Potreste ad esempio, programmare un bel viaggio che desiderate fare da tempo oppure decidere di andare a lavorare all’estero… Sarete spinti inoltre a lanciarvi in nuove avventure professionali e ci sarà chi vi darà il sostegno di cui avete bisogno. Il 20 maggio, Marte entra in Leone alle spalle del vostro segno. Inizialmente è in dissonanza con Plutone, il che indica che potreste essere costretti ad affrontare quei problemi che avete evitato. Può essere un momento in cui deciderete di chiudere relazioni, progetti e situazioni che non hanno più ragione di essere nella vostra vita. Il che vi permetterà di imboccare una direzione che vi porterà al successo! In generale, nelle prossime settimane potreste essere irrequieti dunque ritagliate del tempo per rilassarvi, anche praticando esercizio fisico. Più sarete in movimento e tanto più sfogherete le energie e vi sentirete bene.

In coppia: circola grande passione e al contempo possessività. Dovete fidarvi dell’amore del partner.

Soli: potreste anche pensare di passare da un flirt a un altro ma uno splendido incontro vi farà cambiare idea!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Lunedì 15 maggio, con il buon aspetto Marte-Nettuno potreste ricevere un po’ di pubblicità a ciò che farete online. E’ possibile che i vostri post siano più seguiti o che il vostro sito sia più pubblicizzato da altre persone. Il che è lusinghiero. Il 16 maggio Giove entrerà in Toro dove sosterà fino al 24 maggio 2024: è un momento eccellente per lavorare sulla pianificazione finanziaria. Durante questo transito potrebbe arrivare un rimborso significativo, un’eredità o trarre notevoli vantaggi dalle trattative. Il 18 maggio, la dissonanza – temporanea – di Giove/Plutone vi rende più ambiziosi. La strada da percorrere è priva di ostacoli e siete pronti a raggiungere il traguardo. Potreste pensare che procedendo velocemente andrete oltre l’insicurezza. Ricordate invece i vostri successi: vi aiuterà a credere in voi stessi! Il 19 maggio, il Novilunio in Toro in un vostro settore delle finanze, indica il denaro che vi è dovuto o quello che eventualmente volete chiedere in prestito. Non ci sono ostacoli e in generale tenete presente che qualunque cosa accada, sarà un passo avanti positivo e qualcosa su cui costruire. Il 20 maggio, Marte entra in Leone e forma immediatamente una dissonanza con Plutone: nella vita sociale potrebbero esserci stati dei problemi e in questa giornata arrivare al culmine. E’ un ottimo momento per imporvi mostrando la massima fermezza. In generale, nelle prossime settimane Marte in Leone è di buon auspicio per il lavoro di squadra: insieme a un gruppo di persone potreste realizzare molto ma il transito indica che prima dovranno esserci alcuni cambiamenti importanti. In coppia: potete chiedere ciò che volete: il partner cederà ai vostri desideri. Sarà sufficiente uno sguardo, un sorriso… Soli: siete irresistibili e farete girare la testa a una persona in particolare. Avrete capito che è un momento favorevole agli incontri. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Lunedì 15 maggio, con il buon aspetto Marte-Nettuno la vostra personalità magnetica vi farà conquistare ammirazione e affetto. Usate questa esplosione di popolarità a vostro vantaggio. Una fantasia, inoltre, può diventare realtà. Martedì 16 maggio, Giove entra in Toro e fino al 24 maggio 2024 sosterà nel vostro settore delle relazioni: se state vivendo un momento difficile con il partner, un socio, un concorrente o un collaboratore con l’arrivo del pianeta della fortuna, avrete la possibilità di risolvere. Al contempo, amplierete il giro delle conoscenze sia a livello personale che professionale. Il 18 maggio, il pianeta è in dissonanza con Plutone: famiglia o vita domestica, state trasformando il modo in cui entrate in contatto con le persone. I vostri standard e le aspettative stanno cambiando ed è la giornata ideale per parlare dei vostri bisogni emotivi con le persone care. Il 19 maggio, con la Luna Nuova in Toro, è il momento di brillare! Il transito apre un nuovo capitolo nei vostri rapporti di lavoro e negli impegni. Potete aspettarvi imprevisti colpi di scena, nuove relazioni potrebbero offrire delle opportunità che fino a oggi non avete mai preso in considerazione. Il 20 maggio, Marte entra in Leone ed è in dissonanza con Plutone: potreste essere sulla strada giusta per ottenere un ottimo risultato ma dovrete far fronte a qualche concorrenza agguerrita. Tuttavia nelle prossime settimane sarete più ambiziosi, motivati, competitivi e pronti a impegnare le energie nella promozione dei vostri progetti e nelle vostre aspirazioni di lavoro. Fate vedere a tutti cosa siete in grado di fare! Parlate liberamente delle vostre vittorie, dei successi e riceverete proposte, offerte di lavoro come non accadeva da un po’ di tempo. In coppia: più disposti ad aprire il vostro cuore e lasciare che il partner scopra qualche vostro segretuccio… Soli: i pianeti inviano una nuvoletta rosa molto romantica. Farà arrivare un nuovo amore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Lunedì 15 maggio con il buon aspetto Marte-Nettuno qualsiasi informazione arrivi da amici o conoscenti soprattutto se riguardano investimenti o rischi nelle finanze, cercate di rimanere scettici su tutto ciò che sembra troppo bello per essere vero. Anche se la notizia arriva da una buona fonte, questo non è un buon momento per spendere soldi. Il 16 maggio, Giove – governatore del vostro segno – entra in Toro: fino al 24 maggio 2024, se avete un’azienda assumerete collaboratori più che validi, se invece siete impiegati il lavoro che svolgete vi sembrerà più divertente o volendo cambiare vi sarà più facile trovare un altro posto. Ma il transito punta i riflettori anche sulla salute: se dovete, ad esempio, seguire una cura, avrà successo. Potrebbe esserci una tendenza a ingrassare dunque tenete sotto controllo l’appetito e/o la scelta del cibo. Mercoledì 18 maggio, Giove è in dissonanza temporanea con Plutone: rifletterete sul modo di garantirvi una routine salutare. Ciò potrebbe includere una revisione completa della vostra dieta oppure rivolgervi a un nuovo personal trainer che vi alleni come se doveste partecipare alle prossime Olimpiadi. Il 19 maggio, la Luna Nuova in Toro sosta nel vostro settore dello stile di vita, potreste essere spinti a rivoluzionare il quotidiano introducendo nuove idee. Sarete più attenti alla salute oppure prenderete in considerazione un nuovo lavoro o, ancora, gestire un’attività in proprio. Di qualunque cosa si tratti sarà un grande passo avanti che contribuirà alla la crescita personale. Il 20 maggio, Marte entra in Leone ed è in dissonanza con Plutone: il transito potrebbe scatenare un’accesa discussione con una persona. E’ in atto un cambiamento radicale del vostro punto di vista su qualcosa o qualcuno. Fate attenzione, oggi, a non prendere decisioni avventate In generale nelle prossime settimane, il transito accende il desiderio di allontanarvi dalla routine. Potrebbe diventare molto forte, penserete seriamente a un viaggio. Potreste aver già prenotato per una vacanza, in caso contrario nei prossimi giorni andrete in cerca di qualche offerta. La possibilità di trovarvi in un ambiente diverso vi farà vedere le situazioni in modo diverso, sicuramente più leggero.

In coppia: toccherete con mano che in amore il compromesso è importante anche se a volte è pur vero che è necessario dire dei no…

Soli: gli incontri ci sono ma voi dovete metterci del vostro! Fare la prima mossa spetta a voi. Mettetevi in gioco.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Lunedì 15 maggio, con il buon aspetto Marte-Nettuno l’atmosfera è molto romantica. con la dolce metà avrete la possibilità di vivere momenti magici. Prendete in considerazione l’idea di spargere dei petali di rosa sul letto oppure lasciare un biglietto amoroso nella tasca del partner. Il 16 maggio, Giove entra in Toro dove sosterà fino al 24 giugno 2024: il lungo transito fa arrivare la giusta dose di divertimento, romanticismo e bei momenti. Potreste stringere una nuova amicizia che vi spronerà a uscire di più oppure iniziare un nuovo e gratificante hobby. Al contempo, gli investimenti in azioni o di altro tipo potrebbero generare dei profitti. È probabile che i rischi saggi vi ripaghino, ma fate attenzione a un eccesso di fiducia. Mercoledì 18 maggio, con la dissonanza Giove-Plutone potreste essere spinti a rivedere il budget o cambiare in modo significativo il vostro approccio al denaro. Il 19 maggio, il Novilunio in Toro apre un nuovo ciclo che potrebbe dare vita a progetti inaspettati e a opportunità per mostrare il vostro talento. Ogni volta che si presenti l’occasione, coglietela al volo, fate vedere di che stoffa siete fatti! I progetti in corso inoltre, possono anche prendere una nuova direzione, ovvero, trasformarsi in qualcosa di completamente diverso da ciò che avevate pensato inizialmente. Il 20 maggio, Marte entra in Leone e inizialmente è in dissonanza con Plutone: è una giornata in cui più che mai le finanze richiederanno la vostra attenzione. non potete più eludere le vostre preoccupazioni, è tempo di essere realistici e fare un piano per risolvere alcune questioni. Se non avete alcun problema di tipo finanziario rivedrete semplicemente il rapporto con il denaro. In generale, nelle prossime settimane il pianeta rosso è di buon auspicio per saldare i debiti, prendere cura delle tasse e saldare fatture che non avete aperto o avete chiuso in un cassetto.

In coppia: rendere più facile il quotidiano del partner, dando una mano, è sicuramente una forma di romanticismo.

Soli: una persona solleciterà sentimenti inediti che stravolgeranno il vostro mondo!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Lunedì 15 maggio, con il buon aspetto Marte-Nettuno, l’atmosfera è positiva per portare a termine alcuni progetti o situazioni anche complicate: ad esempio chiudere una relazione in modo elegante e delicato. Martedì 16 maggio, Giove entra in Toro, segno in cui sosterà fino al 24 maggio 2024. Il lungo transito punta i riflettori sul vostro settore della casa e della famiglia. Potrebbe presentarsi l’opportunità di vendere o acquistare un’abitazione o ristrutturare e rendere più confortevole quella in cui vivete o, ancora, in famiglia potrebbe esserci un nuovo arrivo. Vecchi problemi con le persone care saranno risolti. In questo settore ci saranno dunque dei cambiamenti ma per quanto possano entusiasmarvi quando il 18 maggio sarà in dissonanza con Plutone, potreste rendervi conto che comporteranno mollare il passato e proverete un po’ di malinconia. Il che è comprensibile, a volte cambiare può essere emotivamente difficile. Il 19 maggio, la Luna Nuova in Toro, sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e rappresenta un nuovo inizio:e cambiamenti nell’abitazione. Potresti trasferirvi o ristrutturare la casa, migliorare i rapporti con una persona cara. Se avete vissuto momenti difficili ora ripartirete su basi nuove. Ne avrete l’opportunità. Al contempo una somma di denaro sarà motivo di soddisfazione. Potrebbe anche non essere enorme ma sarà comunque una bella sorpresa. Il 20 maggio, Marte entra in Leone e inizialmente è in dissonanza con Plutone: in una relazione di lavoro, forse con un socio, potrebbero esserci dei conflitti perché l’altro vuole dominare e in questo caso la situazione potrebbe esplodere. Dissonanza a parte, nelle prossime settimane entrerete in contatto con persone grintose, passionali ed è l’ideale se state cercando l’amore. Se siete in coppia, il partner potrebbe riaccendere il desiderio, mostrerà i sentimenti e punterà a rinnovare lo slancio. Nel lavoro sarete combattivi, darete il meglio! Al contempo il pianeta rosso vi renderà molto competitivi, per ottenere qualcosa che avete in mente sarete persino pronti persino a pestare i piedi ad altre persone.

In coppia: la Luna Nuova in Toro e Marte in Leone accendono il desiderio, la passione: in programma ci sono serate bollenti!

Soli: potrebbe scattare una irresistibile attrazione e nascere una storia d’amore intensa, ricca di splendide emozioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Il 15 maggio, con il buon aspetto Marte-Nettuno, l’atmosfera è all’insegna del romanticismo, della passione! Con il partner potreste camminare mano nella nel verde e poi tornare a casa per trascorrere una serata bollente! Il 16 maggio, Giove entra in Toro e fino al 24 maggio 2024 sosterà nel vostro settore della comunicazione: potreste ampliare la cerchia delle conoscenze e vi piacerà. Esprimerete le vostre idee con più entusiasmo e positività e saranno ben accolte. Durante il transito, inoltre, potreste ad esempio riprendere gli studi o frequentare un corso per affinare le vostre abilità e potrebbero esserci anche delle opportunità di viaggiare. Il 18 maggio, con la dissonanza Giove-Plutone potreste scoprire qualcosa di voi stessi che fino a oggi non avevate realizzato, ad esempio una abilità. Il 19 maggio, la Luna Nuova in Toro sosta nel vostro settore della comunicazione: indica che potreste avere intenzione di dare il via a un’attività commerciale online. E’ un buon momento per fare passi avanti! Una conversazione, inoltre, potrebbe andare meglio del previsto. Il 20 maggio Marte entra in Leone e forma una dissonanza con Plutone: potreste mollare una vecchia abitudine o un progetto. E’ una giornata cruciale per organizzare il vostro quotidiano. Più in generale, nelle prossime settimane il transito accentuerà la passione per il vostro lavoro, avrete il desiderio di impegnare l’energia creativa nel raggiungimento dei vostri obbiettivi. Sarete spinti, inoltre, a dare una mano ai colleghi ma fate una selezione. Non tutti meritano infatti la vostra gentilezza e la vostra generosità…

In coppia: dimenticate le preoccupazioni familiari e gustate insieme al partner i frutti di una ritrovata complicità.

Soli: favoriti gli incontri importanti ed è possibile che concluderete la settimana in compagnia di una persona speciale!