L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 19 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 19 febbraio, è un’ottima giornata per mollare definitivamente situazioni e persone che hanno fatto il loro tempo. Entrate in contatto con le vostre emozioni e decidete. Lunedì 20 febbraio, con la Luna Nuova in Pesci che sosta alle spalle del vostro segno evitate di essere impazienti con chi vi circonda e rimandate alcune scadenze che vi siete prefissi. E’ un buon momento per concedervi una pausa dal duro lavoro, dalle responsabilità: riposate e rilassatevi. Sempre il 20 febbraio, Venere entra nel vostro segno: vi sentirete particolarmente affascinanti e attraenti. Venere è il pianeta della bellezza e con la Luna Nuova in Pesci concedervi una una seduta in una spa oltre che rigenerante potrebbe essere divertente! Con questo transito dovete coccolarvi, cambiare look! Il 21 febbraio la dissonanza Mercurio-Urano potrebbe far arrivare notizie un po’ scioccanti. Alcuni piani e progetti andranno rivisti e può essere frustrante, ma se siete pronti a un cambiamento sarà un sollievo! Il 22 febbraio, il buon aspetto Mercurio-Marte velocizzerà la comunicazione. Le risposte che state cercando potrebbero arrivare in posti inaspettati (verso la fine del mese). Potrebbe verificarsi una svolta grazie a una conversazione: la vostra adattabilità e volontà di provare cose nuove vi porteranno al successo. In coppia: la comunicazione è splendida, le conversazioni tenere e dolci! Affidatevi al fascino, riconquistate il partner e riscoprite il piacere di amare in modo incondizionato! Soli: con Venere in Ariete, dovete uscire e divertirvi con gli amici. Attraverso i post sui social media solleciterete l’interesse della persona con cui avete un flirt. Si renderà conto che avete una vita entusiasmante anche quando non vi vedete. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 19 febbraio, con il buon aspetto Venere-Plutone potrebbe contattarvi on line un ex compagno di scuola: avrete l’opportunità di recuperare e potrebbe sbocciare di nuovo un’amicizia. Lunedì 20 febbraio, c’è la Luna Nuova in Pesci: godetevi queste belle vibrazioni uscendo con gli amici, stringendo nuove relazioni e migliorando la vita sociale. Lo stesso giorno, Venere entra in Ariete, nelle prossime settimane potreste desiderare di trascorrere un po’ più di tempo per conto vostro. Prendere una pausa dal lavoro così da rilassarvi, fare solo ciò che più vi piace è ciò che vi spingerà a fare il pianeta che sosterà alle spalle del vostro segno. Con questo transito, alcune relazioni potrebbero essere messe alla prova e sarà più facile chiudere nel caso vi doveste sentire feriti. Non permettete alle emozioni di prendere il sopravvento! Il 21 febbraio, potreste dover apportare un serio cambiamento nel programma quotidiano di lavoro: con la dissonanza Mercurio-Urano siate aperti su ciò che volete fare! Al contempo potrebbero arrivare notizie sorprendenti, un invito del tutto inaspettato. Il 22 febbraio, con il buon aspetto Mercurio-Marte, avrete parecchie conversazioni riguardanti le finanze. Dimostrerete a tutti che non è vero che il Toro è testardo, a patto siate disposti ad accettare il cambiamento. In coppia: con Venere in Ariete forse con il partner ci sarà meno passione ma ciò non toglie che vivrete momenti di tenerezza, di reciproche attenzioni. Soli: se avete intenzione di approfondire la conoscenza con una persona, sfruttate questa settimana e date spazio a conversazioni sincere e trasparenti. : con Venere in Ariete forse con il partner ci sarà meno passione ma ciò non toglie che vivrete momenti di tenerezza, di reciproche attenzioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 19 febbraio, con il buon aspetto Venere-Plutone Venere alcune persone potrebbero essere interessate a voi, a investire sulla vostra attività. Vi daranno credito! Lunedì 20 febbraio con la Luna Nuova in Pesci nel vostro settore delle ambizioni, iniziate a fissare alcuni obbiettivi. Non c’è niente fuori dalla vostra portata. Mentre piantate i semi del successo, sognate in grande! E’ una buona giornata per inviare il vostro curriculum per ottenere un nuovo lavoro o fare marketing per la vostra attività. Lo stesso giorno, Venere entra in Ariete nel vostro settore della vita sociale: in questo momento, più che mai le relazioni sono importanti soprattutto se volete progredire. Prendete l’iniziativa senza timore e presentatevi a nuove persone che potrebbero esservi utili. Il 21 febbraio, con la dissonanza Mercurio-Urano potreste improvvisamente pianificare un viaggio oppure eliminare un’idea che inizialmente vi era sembrata eccellente. Potrebbe esserci inoltre un cambiamento nei vostri piani ma fortunatamente, siete uno dei segni più flessibili e adattabili dello Zodiaco! E potete comunque sfruttare questi cambiamenti a vostro vantaggio. In coppia: giovedì, con il buon aspetto Luna-Marte parlate liberamente, non esitate a dire ciò che avete in mente. Con questo aspetto esprimervi non è mai un errore…

Soli: atmosfera avvolgente, romantica e sognante: è la settimana perfetta per accettare un appuntamento con quella persona per voi speciale.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 19 febbraio, il buon aspetto Venere-Plutone accende la passione, la creatività e avrete una conversazione significativa. Parlerete del motivo per cui volete alcune cose e quanto significhi veramente per voi raggiungere i vostri obbiettivi, Lunedì 20 febbraio c’è la Luna Nuova in Pesci: nelle prossime quattro settimane sarebbe bene fare programmi di viaggio. Potrebbe trattarsi di lavoro o pianificare il viaggio dei vostri sogni. Lo stesso giorno, Venere entra in Ariete: con questo transito la carriera potrebbe potrebbe essere particolarmente entusiasmante, arrivare delle ricompense e riconoscimenti. La vostra reputazione sta crescendo ed è un momento splendido per mostrare il vostro talento! Il 21 febbraio, con la dissonanza Mercurio-Urano se avete investito tempo, energia o denaro in qualcosa che non funziona, potreste decidere di cambiare cambiare direzione. Prima di fare un cambiamento prendete un po’ di tempo ed eventualmente chiedete un saggio consiglio. Il 22 febbraio, con il buon aspetto Mercurio-Marte, nelle conversazioni affronterete frontalmente qualsiasi questione e sarete vincenti! In coppia: con Venere in Ariete, non sarete sempre di buonumore anzi, sarete abbastanza nervosi. Se non volete dare un colpo basso alla serenità, datevi una calmata. . Soli: il 22 febbraio è l’atmosfera perfetta per flirtare o passare del tempo con la persona che vi attrae: ovunque farete colpo! L’importante è che starete alla larga da persone negative. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 19 febbraio, con il buon aspetto Venere-Plutone in Capricorno è un momento per riflettere su alcuni investimenti: in futuro potreste avere un ottimo ritorno finanziario. Potreste più semplicemente risolvere un problema complicato o mollare una vecchia abitudine. Lunedì 20 febbraio, con la Luna Nuova in Pesci e al contempo l’entrata di Venere in Ariete, adotterete un nuovo approccio alla gestione di bollette, debiti, tasse e denaro che condividete con altre persone. Potreste ricevere buone notizie dall’estero, pianificare un viaggio con la dolce metà o entrare in contatto con le persone in modo profondo e significativo. E’ un periodo di grande espansione: risolvere vecchi problemi vi permetterà di esplorare liberamente nuove opportunità! Espansione e rinascita: lasciate andare ciò che non è più necessario nella vostra vita. Anche se non ve ne rendete conto stanno arrivando grandi cambiamenti! Il 22 febbraio, il buon aspetto Mercurio-Marte nella vita sociale avrete la possibilità di entrare in contatto con un’entusiasmante cerchia di persone e il lavoro in team sarà particolarmente produttivo. In coppia: dal 20 avrete voglia di rinnovare la relazione, rendere più divertenti le serate con il partner. Potrebbe essere un periodo molto piacevole che riaccenderà la passione. Soli: con la Luna Nuova in Pesci, nelle prossime quattro settimane potrebbe sbocciare una relazione romantica. Se già uscite con una persona farete il grande passo verso il fidanzamento o la convivenza.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 19 febbraio, con il buon aspetto Venere-Plutone, potreste pensare di voler introdurre più gioia nel vostro lavoro. Allora: concentratevi sui progetti che avete a cuore, concretizzate le vostre idee e lavorate a fianco di persone creative. Lunedì 20 febbraio c’è la Luna nuova in Pesci: nelle prossime quattro settimane potreste incontrare molte nuove persone. E’ possibile che entriate a far parte di un nuovo gruppo di amicizie o in società con una persona oppure lavorerete in un nuovo ufficio. Lo stesso giorno Venere entra in Ariete: nel lavoro arriveranno delle opportunità ma dovete assicurarvi di capire bene i vincoli che comportano. Le persone potrebbero essere interessate a investire su di voi: tenete presente che un investimento nel vostro lavoro richiede molto coinvolgimento anche da parte vostra. Non sottovalutate questo aspetto e otterrete ottimi risultati. Il 21 febbraio, con la dissonanza Mercurio-Urano, potreste apprendere qualcosa che vi sarà utile a fare grandi passi avanti nella carriera oppure introdurrete dei cambiamenti originali nel programma della giornata. Non è escluso che deciderete di partire improvvisamente per un viaggio! Il 22 febbraio, con l’armonia Mercurio-Marte potreste portare a buon fine una negoziazione. Può al contempo essere un momento molto produttivo nella vostra professione.

In coppia: il 19, passione al top! Prenderete per mano la dolce metà e andrete direttamente in camera da letto. Fuochi d’artificio in programma…

Soli: il 19 febbraio è la giornata ideale per chiedere un appuntamento a chi vi attrae. Sarete pronti a lanciarvi tra le sue braccia ma a fare il primo passo dovrete essere voi!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 19 febbraio, con l’armonia Venere-Plutone in Capricorno potreste fare le pulizie di primavera in anticipo. Metterete ordine in casa, vi sbarazzerete di oggetti inutili o potreste spostare i mobili per lasciare più spazio a una persona che ospiterete. Lunedì 20 febbraio con la Luna Nuova in Pesci, date il via ad abitudini sane mirate al benessere ed esaminate se ciò che fate quotidianamente vi aiuta o vi ostacola nel raggiungimento degli obbiettivi. Fate attenzione alle abitudini che adottate in questo momento poiché potreste mantenere anche quelle negative… Cercate anche di apportare delle modifiche alla routine lavorativa. Siate un po’ egoisti non abbiate timore di mettervi al primo posto: è quanto indica Venere che entra in Ariete lo stesso giorno. Non dovrete sorprendervi, in ogni caso, se il 21 febbraio prima di investire tempo ed energie nei vostri obbiettivi di lavoro ci saranno alcuni nodi da sciogliere. Ce la farete! Il 22 febbraio, con il buon aspetto Mercurio-Marte a dispetto di quello che solitamente si dice del vostro segno, ovvero che siete esitanti, prenderete delle decisioni con sicurezza e velocemente! In coppia: con Venere in Ariete, nella relazione l’atmosfera sarà particolarmente divertente e piccantina. Sarete entrambi generosi (anche nell’eros). Soli: nelle prossime settimane, con Venere in Ariete nel vostro settore delle relazioni potreste avere un incontro con una persona dinamica e attraente! Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 19 febbraio, con il buon aspetto Venere-Plutone, lasciate che la creatività prenda il sopravvento- E’ un ottimo momento per concentrarvi sul vostro talento artistico. Esprimetelo al massimo senza timore! Lunedì 20 febbraio, con la Luna Nuova in Pesci, potreste dare il via a un nuovo progetto, a una storia romantica o approfondire la relazione con il partner di sempre. Questo transito vi permette inoltre di capire cosa è che vi piace davvero, vi diverte e vi regala gioia! Lo stesso giorno, Venere entra in Ariete nel vostro settore del benessere: sfruttate questo transito per migliorare ogni settore della vostra vita. Concentratevi sulla salute psicofisica e tutto vi riuscirà facilmente. Il 21 febbraio, con la dissonanza Mercurio-Urano, organizzerete in modo diverso il programma quotidiano oppure apporterete dei cambiamenti in casa. Al contempo, con questo transito avrete idee molto creative: sfruttatele nel lavoro, per riaccendere eventualmente la motivazione. Il 22 febbraio, con il buon aspetto Mercurio-Marte, un problema complicato potrebbe essere risolto in modo veloce e con grande determinazione. In coppia: il 19 febbraio, con il partner parlerete sinceramente di ciò di cui entrambi avete bisogno nella relazione, delle fantasie e dei desideri erotici. Soli: il 19 febbraio, potreste avere una conversazione bollente con una persona che vi corteggia: potrebbe trattarsi di un sms o di una videochiamata, rimane il fatto che l’attrazione sarà al top!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 19 febbraio, con il buon aspetto Venere-Plutone in casa parlerete di denaro. E’ possibile che abbiate una conversazione sulla suddivisione del denaro oppure che in vista di un buon investimento penserete a risparmiare. Non è escluso che farete o riceverete uno splendido regalo! Lunedì 20 febbraio con la Luna Nuova in Pesci, è un’ottima giornata per prendere in considerazione l’acquisto di una casa o prenderne una in affitto, pensare di mettere su una famiglia! Potreste anche rinnovare l’abitazione o acquistare nuovi mobili oppure adottare un approccio diverso per migliorare le relazioni con i familiari. Lo stesso giorno Venere entra in Ariete, segno per voi amico, e può far arrivare buone notizie da lontano o nuove ed entusiasmanti opportunità. Venere in Ariete accenderà un fuoco nel vostro cuore :utilizzatelo nel lavoro per appagare le esigenze creative. Il 21 febbraio, con la dissonanza Mercurio-Urano forse dovrete riorganizzare il programma quotidiano ma, attenzione, un cambiamento nella routine potrebbe essere esattamente quello che state cercando!

In coppia: atmosfera romantica, giusta per sorprendere il partner e dare un nuovo slancio alla relazione. Realizzate qualche desiderio piccantino!

Soli: voglia di una scarica di adrenalina? Aprite gli occhi, il cuore e la mente per far entrare nella vostra vita un partner diverso/a da quelli/e che scegliete solitamente.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 19 febbraio, con il buon aspetto Venere in Pesci, ciò che direte o scriverete avrà un impatto significativo sulle persone. Oggi vi esprimerete in modo magnifico! Una conversazione sarà inoltre molto importante, trasformerà positivamente una relazione. Lunedì 20 febbraio, c’è la Luna Nuova in Pesci: avrete un nuovo modo di pensare e parlare delle situazioni, anche sul posto di lavoro e nelle prossime quattro settimane sarete spinti ad ampliare i vostri orizzonti, a uscire dai soliti confini! Al contempo, Venere entra in Ariete: in casa circolerà un’energia affettuosa. E’ un ottimo periodo per avere più contatti con i familiari, potreste rinnovare qualcosa in casa. Non è escluso che dovrete chiarire alcune questioni spinose con le persone care ma ciò vi permetterà di rafforzare le relazioni! Il 22 febbraio, con il buon aspetto Mercurio-Marte potreste avere delle conversazioni importanti. Scatenate il vostro lato curioso poiché potreste ottenere delle risposte molto interessanti per il vostro lavoro. Se inoltre riuscirete a svolgere anche un secondo lavoro in modo efficiente, potrebbero entrare più soldi!

In coppia: la voglia è quella di semplificare tutto ma non è d’aiuto a risolvere eventuali problemi. Se ci sono difficoltà cercate insieme delle soluzioni.

Soli: canalizzate l’energia. Entusiasmo e iperattività eccessive possono ledere la vostra immagine e dissuadere un/a potenziale partner dal corteggiarvi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 19 febbraio, con il buon aspetto Venere-Plutone l’intuito sarà al top. Se desiderate fare un investimento o un acquisto può essere il momento migliore ma vorrete fermarvi un attimo per capire. E fate bene: non dovete fidarvi delle parole di chi cerca di vendervi qualcosa ma solo del vostro istinto! Il 20 febbraio, con la Luna Nuova in Pesci nel vostro settore delle finanze, potrebbe arrivare una nuova fonte di reddito oppure avrete un nuovo modo di gestire il denaro che vi permetterà di eliminare l’ansia. In generale, sul fronte soldi potrebbero arrivare buone notizie! Lo stesso giorno Venere entra in Ariete, nel vostro settore della comunicazione: il transito vi doterà di maggiore simpatia e nelle conversazioni – di lavoro o personali – sarete più accomodanti. E’ un buon momento per pensare anche a divertirvi: con la primavera alle porte dovete uscire con gli amici, partire per brevi viaggi e partecipare a feste e riunioni. Con questi due transiti, inoltre, potreste ottenere un aumento di stipendio, dare il via a un nuovo lavoro o vendere qualcosa di valore. Il 21 febbraio, la dissonanza Mercurio-Urano potrebbe far arrivare notizie inaspettate, ad esempio nel lavoro vengono cambiati gli orari. Mantenere elastico il programma della giornata è un buon modo per non stressarvi. Il 22 febbraio, con il buon aspetto Mercurio-Marte, se sperate di entrare in contatto con una persona importante, è il momento giusto per entrare in azione.

In coppia: con Venere in Ariete avrete sicuramente voglia di movimentare la routine, risvegliare la passione, vivere emozioni forti. E il partner vi seguirà..

Soli: Venere in Ariete vi regala entusiasmo, sarete pronti a lanciarvi nella conquista. Potreste dare il via a una storia d’amore ricca di colpi di scena (positivi).

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 19 febbraio, con Venere nel vostro segno in buon aspetto a Plutone, un amico o un conoscente potrebbe darvi una splendida idea. Ciò potrebbe comportare un viaggio o un progetto e non c’è motivo di aspettare: dovete entrare in azione! Nella vita sociale, inoltre è un momento entusiasmante! Lunedì 20 febbraio la Luna Nuova si compie nel vostro segno: nelle prossime quattro settimane vorrete fare quante più cose nuove possibili. Rappresentano i semi che pianterete e che nel giro di sei mesi vi permetteranno di ottenere un ottimo raccolto! Fare cose nuove potrebbe includere cercare un nuovo lavoro, conoscere nuove persone, cambiare una relazione o il vostro look! Lo stesso giorno, Venere entra in Ariete: concedetevi qualcosa di carino solo per voi. Non è escluso che arrivi una nuova fonte di reddito o un dono speciale. In ogni caso, occhio alle spese: con questo transito potreste avere più che mai le mani bucate… Il 21 febbraio, la dissonanza Mercurio-Urano annuncia l’arrivo di notizie inaspettate. Potrebbero emergere le informazioni che stavate cercando e forse dove meno ve l’aspettate. Il 22, con il buon aspetto Mercurio- Marte il 22 febbraio, avrete conversazioni interessanti sul denaro o sulla sicurezza lavorativa. Saranno molto produttive!

In coppia: nella relazione c’è serenità, le attenzioni del partner toccheranno il vostro cuore. Con il Sole nel vostro segno avete bisogno di coccole, di vivere momenti di dolce intimità.

Soli: il 22 febbraio, ottimismo e fortuna saranno al vostro fianco. Sarete affascinanti, carismatici. Se una persona vi attrae è il momento di flirtare ma potrebbe farsi avanti qualcuno che ha una cotta per voi.