L’oroscopo della settimana dal 21 al 27 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 21 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 21 maggio, il Sole entra in Gemelli ed è in buon aspetto con Plutone: il transito facilita la trasformazione positiva della vita sociale. In generale, nelle prossime quattro settimane, sarete particolarmente socievoli, brillanti e la comunicazione sarà al centro della scena. Contatti, conversazioni saranno la chiave per incontrare e mantenere le relazioni con chi potrebbe esservi di aiuto o semplicemente rendere piacevolmente movimentata la vita sociale. Con questo transito i piani e i progetti brillano di belle promesse, le trattative volgeranno a vostro favore. Martedì 23 maggio, con la dissonanza Marte-Giove avrete voglia di approfondire il vostro lato creativo e spenderete del denaro. Acquistare, ad esempio, uno strumento musicale, apparecchiature di registrazione, pennelli e colori o nuove scarpe da ballo. Vi divertirete. Il 26 maggio, con il buon aspetto Venere-Urano, l’atmosfera è leggera ed è la giornata ideale per trascorrere del tempo con le persone care e divertirvi facendo qualcosa che non avete programmato: sarà utile a ritrovare un equilibrio. Non è escluso che arrivi un regalo inatteso! In coppia: buone possibilità di prendere una nuova e migliore direzione. Avete l’opportunità di esprimervi di più e far capire al partner la profondità dei sentimenti che provate nei suoi confronti. Soli: il vostro fascino funziona e difficilmente resterete soli. Guardatevi intorno, è probabile che una persona corrisponda al vostro ideale e la conquisterete! Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 21 maggio, il Sole entra in Gemelli ed è in buon aspetto con Plutone: è una giornata in cui potreste riflettere sulla carriera, pensare ad altri modi per fare soldi. Potreste prendere in considerazione lavori che sarebbero più divertenti ma pagati meno o persino pensare di trasferirvi in un altro paese dove la vita è meno cara. Nelle prossime quattro settimane, in generale, potreste essere spinti a fare il punto della situazione e capire se impegnarvi o meno in un progetto coraggioso. Di sicuro, è uno dei periodi migliori dell’anno per rimettere in sesto le finanze e nel caso il conto in banca non sorrida, al riguardo potreste intraprendere qualcosa di nuovo. Martedì 23 maggio, la dissonanza Marte in Leone-Giove nel vostro segno, potrebbe indicare una riunione con le persone care che toccherà il vostro cuore. Troverete non solo caldo affetto e sostegno, ma anche incoraggiamento a pensare fuori dagli schemi e provare qualcosa di nuovo. I familiari potrebbero offrire il loro supporto seppure in modo diverso: morale o di tipo pratico. Il 26 maggio, con il buon aspetto Venere-Urano, un amico o un parente che non vedete da tempo potrebbe piacevolmente sorprendervi con una telefonata o, a sorpresa, passare direttamente a casa vostra. In entrambi i casi, evocherete bei ricordi. In coppia: disposti più del solito a essere elastici e meno puntigliosi. E in effetti è così che sarà più facile starvi accanto. Soli: gioia di vivere, uscite e un amore delicato ricco di allegria e originalità, Cogliete al volo questo periodo, ideale per impegnarvi in una storia seria! : disposti più del solito a essere elastici e meno puntigliosi. E in effetti è così che sarà più facile starvi accanto.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 21 maggio, il Sole entra nel vostro segno (buon compleanno!) ed è in buon aspetto a Plutone: di solito un nuovo argomento vi entusiasma ma oggi sarete immersi totalmente in qualcosa di nuovo, potrebbe trattarsi di un hobby o di un libro, al punto che gli altri si chiederanno se uscirete mai da casa a prendere una boccata d’aria. In generale, le prossime quattro settimane rappresentano il momento ideale per mostrare quelle abilità e talenti di cui siete naturalmente dotati e che a voi piace esprimere. La vostra personalità risplende, siete più che mai al centro dell’attenzione ed emanate una grande forza. E’ il momento di brillare, reinventarvi o mettervi sotto i riflettori in modo significativo. Sfruttate al massimo questo periodo positivo che segna l’inizio di un nuovo anno solare, credendo in voi stessi. Martedì 23 maggio, la dissonanza Marte-Giove vi dota di un surplus di energie. Potreste, ad esempio, andare al lavoro in bicicletta oppure una volta usciti dall’ufficio lanciarvi in palestra. E’ possibile che farete in casa delle riparazioni fai-da-te. E’ una giornata in cui avete una splendida manualità per cui potreste anche prendere in considerazione un’attività divertente come il tiro con l’arco o imparare a suonare la chitarra. Il 26 maggio, con il buon aspetto Venere-Urano arriveranno notizie entusiasmanti ma non solo, potreste decidere di ampliare un progetto o un’attività oppure partire per un viaggio deciso all’ultimo minuto. In coppia: desiderio passione al top! Alcuni tra voi decideranno di dare il via a un’attività insieme al partner. Se non fosse così troverete il modo per rafforzare la relazione.

Soli: vivrete una settimana ricca di emozioni e interamente dedicata al piacere. Con il Sole nel vostro segno e Marte in Leone, farete colpo su chi vi circonda, conquistare sarà un gioco da ragazzi!

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 21 maggio, il Sole entra in Gemelli alle spalle del vostro segno ed è in buon aspetto con Plutone: a livello emotivo potrebbe esserci un cambiamento che vi permetterà di liberarvi da qualcosa del passato o comunque di un peso. E’ una giornata in cui l’intuito è più forte del solito. Ascoltatelo poiché vi dirà cose che normalmente non avreste mai pensato. In generale. nelle prossime quattro settimane il transito del Sole in Gemelli, vi spingerà a fare il punto sugli aspetti fondamentali della vostra vita, vorrete capire quali situazioni stanno funzionando bene e quali invece potrebbero non valere più l’impegno del vostro tempo. E’ dunque un momento di bilancio, di domande sul futuro, sul vostro lavoro e il modo in cui organizzarvi per migliorare il reddito. Martedì 23 maggio, con la dissonanza Marte-Giove potrebbe entrare una somma di denaro extra, forse attraverso il lavoro, gli straordinari o un’attività secondaria. C’è anche la possibilità che qualcuno vi regali un oggetto di valore e che potrete rivendere con profitto. Il 26 maggio, con il buon aspetto Venere-Urano, il partner potrebbe sorprendervi o sarete voi a ravvivare la relazione facendo qualcosa di insolito. In coppia: anche se siete certi di conoscere a fondo il partner, riuscirà comunque a meravigliarvi, farà qualcosa che toccherà il vostro cuore. Soli: uscite, accettate gli inviti! Non siate timidi, disfattisti o disillusi. Il potere di seduzione è al top, dovete solo scegliere chi conquistare. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 21 maggio, il Sole entra in Gemelli ed è in buon aspetto a Plutone: è un ottimo transito per la comunicazione, potreste avere conversazioni autentiche e sincere. Non è escluso che un amico vi presenti una persona famosa o importante con cui avrete modo di socializzare. In generale, nelle prossime settimane il Sole in Gemelli punta i riflettori sulle vostre amicizie, sulla solidarietà: è il momento ottimale per consolidare le relazioni, frequentare chi è sulla vostra stessa lunghezza d’onda, che eventualmente può dare una mano. Con questo transito, inoltre, avrete una lunga lista di contatti e nuovi amici con cui divertirvi. Martedì 23 maggio con la dissonanza tra Marte nel vostro segno e Giove in Toro, avrete voglia di mostrare la vostra creatività. E saranno molte le persone che vi noteranno, seguiranno ciò che farete. Se lavorate nel settore artistico è un’ottima giornata per scrivere una canzone o un libro. Al contempo, potreste fare passi avanti nel raggiungimento di un obbiettivo di lavoro. Il 26 maggio, con il buon aspetto Venere-Urano è una giornata in cui potrebbe arrivare una ventata d’aria fresca: potreste ricevere una buona notizia nel settore del lavoro. Potrebbe trattarsi di promozione o se avete avuto un colloquio vi comunicheranno che è andato a buon fine! Sfruttate questa giornata per portare avanti vecchi progetti, liberarvi di questioni rimaste in sospeso. In coppia: avrete bisogno di sentire quanto contate per il partner, sentirvi valorizzati anche attraverso dimostrazioni d’amore. Se non lo farà, potreste rimproverarlo… Soli: potreste lanciarvi una relazione appassionata oppure vivere una storia basata unicamente sull’attrazione fisica.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 21 giugno, il Sole entra in Gemelli ed è in buon aspetto a Plutone: è un transito che potrebbe mettervi sotto i riflettori e dunque un’ottima giornata per annunciare qualcosa di importante a familiari e amici. Forse state per acquistare una casa oppure che avrete un bebè. Più in generale, la presenza del Sole in Gemelli vi renderà molto ambiziosi, nel lavoro sarete più produttivi che mai. Al contempo sarà accentuato anche il senso del dovere riguardo agli obblighi familiari. Chi vi circonda sarà più esigente del solito e voi, per accontentare tutti, vi farete in quattro. Ma la cosa in fondo non vi dispiacerà. Martedì 23 maggio, con la dissonanza Marte-Giove le energie saranno al top: potete velocizzare qualsiasi tipo di attività, chiudere progetti e rispondere a chiamate ed e-mail. E’ inoltre un buon momento per praticare esercizio fisico: trarrete grande beneficio dal nuoto o andando in bicicletta. Il 26 maggio, il buon aspetto Venere-Urano indica che da un’amicizia potreste trarre emotivamente il massimo: avrà la capacità di tirare fuori il meglio di voi. Ma non solo, potreste concludere un affare in modo inaspettato. Infine, tenete presente che se siete preoccupati per un problema finanziario, lo risolverete facilmente nel giro di pochi giorni.

In coppia: farete di tutto per rendere felice il partner ma non solo, curerete al massimo il look così da mantenere accesa la fiamma della passione.

Soli: magnetici, passionali e stanchi della solita routine, cercherete una sfida: più l’altro/a sembrerà inaccessibile e tanto più sarete intrigati! La caccia è aperta.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 21 maggio, il Sole entra in Gemelli ed è in buon aspetto con Plutone: potreste sentire un amico o un parente che vive lontano da voi e vi inviterà ad andarlo a trovare. Oppure state organizzando un viaggio per una vacanza. In generale il Sole in Gemelli è in ottimo aspetto con il vostro segno: nelle prossime settimane vi sentirete più leggeri, più desiderosi di comunicare e stringere nuove conoscenze. Sarete spinti ad apprendere cose nuove, esplorare idee e argomenti diversi, scoprire nuovi modi per esprimere voi stessi. È un momento eccellente per ampliare le vostre esperienze e interessi. Martedì 23 maggio con la dissonanza Marte-Giove oggi potreste entrare in contatto con diversi amici, potreste ricevere inviti a vari eventi, ad esempio una festa di compleanno o una laurea. La vita sociale è frizzante! Il 26 maggio, con l’armonia Venere-Urano potreste ricevere un aiuto o una somma di denaro entrambi del tutto inaspettati. Il transito potrebbe improvvisamente accendere il desiderio di fare qualcosa di inedito e prendervi meno cura delle esigenze delle persone care. Non li deludete mai, dunque una pausa vi farà bene. In coppia: Marte in Leone accende il vostro desiderio e la passione sarà al top! Dite no alle discussioni inutili e dite sinceramente al partner quanto lo amate. Soli: gli incontri romantici saranno numerosi, avrete la possibilità di vivere dei flirt e avventure non mancheranno. Ma evitate di entrare troppo in questo gioco: in fondo volete solo una relazione stabile. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 21 maggio, il Sole entra in Gemelli in buon aspetto a Plutone: oggi potreste esaminare il budget, gli investimenti, con la lente d’ingrandimento ma è qualcosa che dovreste fare periodicamente per assicurarvi che tutto sia a posto. Oggi potreste scoprire non solo che le cose vanno bene ma che ci sono nuove opportunità da cogliere sia per alcuni investimenti che per gli affari. In generale nelle prossime settimane, con il Sole in Gemelli avrete la possibilità di trasformare una questione difficile: vi renderete conto che affrontarla vi ha reso più forti. Nel lavoro potreste firmare un contratto che vi garantirà quella stabilità finanziaria che stavate cercando. Martedì 23 maggio,con la dissonanza Marte-Giove, potreste ottenere una promozione, un aumento di stipendio o accettare un lavoro completamente nuovo. Se state cercando un impiego, potreste sostenere un colloquio e ricevere immediatamente una proposta. Il 26 maggio, con il buon aspetto Venere-Urano potreste avere idee geniali e raggiungere facilmente un obbiettivo professionale. Per quanto riguarda l’amore, questo transito intensifica i vostri sentimenti e la passione per il partner. Avrete voglia di uscire e fare qualcosa di diverso, vivere un’esperienza inedita con la dolce metà o con una persona che vi corteggia. Ampliare i vostri orizzonti rafforzerà l’intesa. In coppia: Venere in Cancro crea un’atmosfera intima rassicurante, vivrete splendidi momenti, vi dedicherete alla dolce metà a suon di coccole. E vederlo/a felice vi appagherà. Soli: dopo un incontro, darete il via a una storia d’amore, ricca di complicità, tenerezza: l’intesa sarà meravigliosa.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 21 maggio, il Sole entra in Gemelli ed è in buon aspetto con Plutone: la vostra natura di persone libere potrebbe incrociare una persona che la pensa nello stesso modo, avere interessi analoghi e per questo nascere un’amicizia o una storia romantica. In generale, nelle prossime quattro settimane il Sole in Gemelli sosta nel vostro settore delle relazioni, ed è attraverso la collaborazione e la comunicazione che otterrete il successo. E’ un transito eccellente per il lavoro di squadra e la negoziazione (non è esclusa anche la firma di un contratto o di un accordo). Il transito indica che per ottenere un equilibrio migliore nella vostra vita è tempo di apportare modifiche e trovare dei compromessi. Martedì 23 maggio, con la dissonanza Marte-Giove avrete voglia di imparare qualcosa di nuovo e immergervi nella ricerca di informazioni. Ciò significherà andare oltre la navigazione online e l’utilizzo di app. e contatterete le persone che conoscono bene l’argomento. Ciò nel tempo porterà a dei vantaggi! Il 26 maggio, con il buon aspetto Venere-Urano, è una giornata in cui potreste essere spinti a dare una scossa positiva alla vita amorosa in modo che vi regali benessere. Potreste ad esempio, mandare messaggi piccantini a una persona che vi attrae e che ricambia oppure in serata spegnere il pc e il telefono così da avere maggiore intimità con il partner.

In coppia: l’intesa sarà perfetta soprattutto sul fronte eros. Sarete inoltre tolleranti, gentili e amorevoli.

Soli: pronti a lanciarvi nella ricerca dell’anima gemella. Non siete al riparo da un colpo di fulmine!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 21 maggio, il Sole entra in Gemelli ed è in buon aspetto con Plutone:è una giornata in cui l’atmosfera è molto produttiva e facilita una grande trasformazione riguardo alle finanze e alla sicurezza. In generale, con il Sole in Gemelli che sosta nel vostro settore del lavoro, del quotidiano e della forma fisica è probabile che siate già impegnati a modificare la routine, studiare dei modi per semplificare la vita o essere più produttivi ma ora sarete pronti a metterli in atto e vedere se vi offriranno quel vantaggio in più a cui mirate. Martedì 23 maggio, con la dissonanza Marte-Giove, una persona che forse non conosce bene potrebbe farvi una proposta commerciale. E’ ben informata e ha una certa esperienza, ma potrebbe imporre dei limiti di tempo all’offerta. Potreste dover affrettarvi a controllare le credenziali della persona o leggere il contratto ma se la cosa vi metterà sotto pressione, sarete costretti a rimandare. Il 26 maggio, il buon aspetto Venere-Urano vi apre delle nuove prospettive romantiche e, forse, perché state imparando a volervi più bene, a essere più spontanei e seducenti. Gli altri lo avvertono – partner di sempre compreso – e sono magicamente attratti da voi.

In coppia: ottimisti e con buone ragioni: la settimana è all’insegna della felicità e dell’armonia. E ciò potrebbe portare a un progetto di vita a due.

Soli: stringerete nuove amicizie ma volendo potreste fare un incontro importante. Avete il vento in poppa e tutte le possibilità di riuscire nella vostra storia d’amore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 21 maggio, il Sole entra in Gemelli ed è in buon aspetto con Plutone: vi spinge alla comunicazione e al cambiamento. Sentite che è il momento di chiudere relazioni personali, di lavoro o d’affari che ritenete limitanti o inadeguate e il passaggio astrale è d’aiuto a superare qualsiasi turbolenza in atto in questo momento. Più in generale, nelle prossime quattro settimane il Sole in Gemelli annuncia il periodo dell’anno per voi più divertente. Il luminare punta i riflettori sul vostro settore del romanticismo e della creatività. È un’ottima opportunità per trovare l’amore o riaccendere la scintilla con il partner. Inoltre, praticare un hobby o affinare un’abilità vi permetterà di ricaricare le batterie e sentirvi al top! Tenete presente che un progetto a cui avete dedicato parecchio tempo, impegno ed energie finalmente decollerà e vi garantirà quel guadagno tanto atteso. Martedì 23 maggio, con la dissonanza Marte-Giove l’atmosfera potrebbe essere elettrica, scatenare delle discussioni ma al contempo potrebbe nascere un’amicizia o una relazione romantica mentre fate qualcosa che vi appassiona. Ad esempio a un corso di cucina o di pittura, potreste conoscere una persona con cui avete molti interessi in comune e dare il via a una bella relazione. Il 26 maggio, il buon aspetto Venere-Urano vi permetterà di dare una scossa divertente alla routine, fare qualcosa di inedito che vi entusiasmerà. Nel lavoro o negli affari, vi lancerete in una situazione imprevista o insolita che avrà un impatto positivo e che vi permetterà di guadagnare di più. Il transito, inoltre, al vostro segno consiglia di ascoltare – se arrivano – i consigli saggi di persone che hanno a cuore i vostri interessi.

In coppia: il rischio discussioni è alto: forse vorreste che il partner fosse più espansivo, che ricordasse cos’è un complimento. Sentendovi poco apprezzati dalla dolce metà le scenate potrebbero essere all’ordine del giorno.

Soli: negli affari di cuore è una bella settimana, vivrete un amore appassionato, entusiasmante e senza il pericolo che l’altro/a vi metta la corda al collo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 21 maggio, il Sole entra in Gemelli ed è in buon aspetto con Plutone: sarete spinti a cambiare radicalmente la routine quotidiana così da realizzare un maggiore equilibrio tra vita privata e lavoro. In generale, il Sole in Gemelli nelle prossime quattro settimane sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. E’ un ottimo transito per quanto riguarda le attività familiari, il miglioramento della casa e, al contempo, per aumentare il senso di sicurezza, protezione e comfort. Avrete la possibilità di allentare eventuali tensioni con le persone care e ritrovare l’armonia, trascorrere del tempo con loro. Non è escluso comunque che una persona vi abbia dato per scontati oppure che ci sia un problema familiare da risolvere: in entrambi i casi dovrete mantenere una posizione ferma. Martedì 23 maggio, con la dissonanza Marte-Giove sarete molto impegnati e più produttivi di due persone messe insieme. Concluderete velocemente la lista delle cose da fare e a fine giornata sarete stanchi ma soddisfatti di quanto avete concluso. Il 26 maggio, con il buon aspetto Venere-Urano l’atmosfera profuma d’amore: se siete soli, potreste avere un incontro sorprendente! Con la dolce metà avrete voglia di aprire il dialogo, pianificando ad esempio un viaggetto. Dare la priorità a nuove esperienze preparerà il terreno per una rinnovata passione!

In coppia: belle emozioni, la relazione sarà affascinante e stimolante. Fate qualcosa di inedito poiché non ve ne pentirete. Con il partner vivrete momenti di autentico piacere.

Soli: è una settimana favorevole a incontri interessanti quanto inaspettati. Uscite e potrebbe esserci una sorpresa d’amore!