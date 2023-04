L’oroscopo della settimana dal 23 al 29 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 23 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Lunedì 24 aprile, con il buon aspetto Mercurio retrogrado-Marte potreste essere irritati con un familiare per una questione di denaro. Potrebbe essere per il modo in cui gestisce il suo denaro o perché non contribuisce alle spese ma sarete comunque pronti a discutere e a difendere la vostra posizione senza scendere a compromessi. Potreste anche riprendere delle conversazioni avute intorno all’8 aprile, riguardanti la casa o la famiglia. Alcuni progetti potrebbero essere rielaborati o esaminati di nuovo. Il 25 aprile, con il buon aspetto Sole-Saturno, il vostro senso di responsabilità sarà accentuato e sarete più produttivi del solito. Potreste anche capire meglio una situazione che in precedenza non riuscivate a far quadrare. Il 29 aprile, il buon aspetto Marte-Urano indica che la sicurezza e la volontà di sperimentare vi permetteranno di realizzare qualcosa di entusiasmante! Un problema riguardante la casa si risolverà spontaneamente oppure troverete una soluzione veloce a una questione spinosa rispetto al vostro senso di stabilità. Tutto potrebbe accadere rapidamente e all’improvviso. In coppia: Marte in Cancro vi rende fumantini: se con il partner c’è stata una discussione lo/a riconquisterete a suon di romanticismo e tenerezza, sarete pieni di dolci attenzioni. Soli: potreste avere delle difficoltà a interagire con gli altri, forse non sapete bene cosa volete. Evitate in ogni caso di isolarvi, l’umore ne risentirebbe parecchio. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Lunedì 24 aprile, con il buon aspetto Mercurio nel vostro segno retrogrado e Marte in Cancro, potreste ripensare a una conversazione avuta intorno all’8 aprile. Potreste avvertire il bisogno di affrettarvi per raggiungere un obbiettivo o portare a termine un progetto ma rallentare è l’atteggiamento migliore. Rileggete la favola di Esopo “la lepre e la tartaruga”: con calma e pazienza si possono raggiungere molti traguardi. Il 25 aprile, il buon aspetto Sole-Saturno è ottimo per il lavoro di squadra e potreste inoltre fare degli entusiasmanti piani per il futuro. Potreste anche schierarvi a favore di una causa per voi significativa. Il 29 aprile, con il buon aspetto Marte-Urano (quest’ultimo nel vostro segno) anche se solitamente siete cauti, sarete pronti a correre dei rischi. In questo momento volete provare qualcosa di diverso e ciò che farete funzionerà meglio di quanto avevate immaginato. Per ottenere ottimi risultati non dovete cambiare nulla. È un momento ideale per sperimentare! In coppia: settimana all’insegna del relax, insieme al partner gusterete i piccoli piaceri della vita. C’è reciproca tenerezza. Soli: se da qualche tempo una persona vi attrae, è possibile un approccio che darà il via a una storia piena di passione! : settimana all’insegna del relax, insieme al partner gusterete i piccoli piaceri della vita. C’è reciproca tenerezza.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Lunedì 24 aprile, Mercurio retrogrado è in buon aspetto a Marte: potreste riprendere una conversazione risalente all’8 all’aprile riguardante il denaro, la sicurezza o i vostri beni personali. Potreste anche risolvere con successo una questione domestica o finanziaria ed è il momento giusto per sbarazzarvi con determinazione di vecchi oggetti ormai inutili: ciò vi permetterà di far entrare in casa energie rivitalizzanti! Il 25 aprile, con il buon aspetto Sole-Saturno la tolleranza e il senso di responsabilità nel lavoro vi faranno ottenere una promozione o un riconoscimento. Nella carriera è uno splendido momento e potreste entrare in contatto con una persona che ammirate e d’aiuto a dare una mano o esplorare nuove e migliori opportunità di lavoro. Il 29 aprile, il buon aspetto Marte-Urano accentua la vostra motivazione a imparare qualcosa di inedito o sentirvi pronti a lavorare sodo su una linea d’azione a lungo termine, soprattutto se implica un livello di professionalità più profondo. In coppia: ne avete abbastanza del solito quotidiano ma non è settimana di cambiamenti. Il partner potrebbe non essere d’accordo dunque evitate di insistere!

Soli: sfruttate i bei momenti, questa settimana ne vivrete parecchi: è tempo di farvi belli/e e lanciarvi nella conquista!

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Lunedì 24 aprile con il buon aspetto Mercurio retrogrado-Marte, un amico vi dirà l’affetto che prova per voi o vi farà un piccolo regalo come segno di apprezzamento per la vostra amicizia. Al contempo potreste essere incoraggiati da alcune persone a guardare il percorso che state percorrendo e come sarà il vostro futuro. È possibile che parlerete con amici che hanno già avviato un’attività, cambiato carriera o preso un’iniziativa importante. Potrebbero essere d’aiuto a delineare un vostro piano futuro. Il 25 aprile, il buon aspetto Sole-Saturno potrebbe in effetti spingere a impegnarvi in un nuovo piano od obbiettivo. Il supporto di persone anziane, insegnanti o di un mentore in questo momento vi sarà di grande supporto. Il 29 aprile, con il buon aspetto Marte-Urano, l’atmosfera sarà frizzante, avrete voglia di lanciarvi in qualcosa di nuovo e potreste stringere contatti con parecchie persone nuove. Al contempo, potrebbero arrivare delle opportunità di lavoro, coglietele al volo se vi faranno sentire realizzati, anche se scegliere non sarà facile. In coppia: potreste avere difficoltà a esprimere le emozioni o a dire apertamente ciò che non va. Preferirete tenere tutto dentro ma tenete presente che è un errore. Soli: la possibilità di dare il via a una storia d’amore c’è tutta ma voi sarete esitanti. Prima di impegnarvi, allora, prendete tempo. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Lunedì 24 aprile, con il buon aspetto Mercurio-Marte, postare qualcosa sui social media potrebbe diventare virale, fare il giro del mondo! È possibile che l’algoritmo raccolga ciò che state postando e lo invii a potenziali abbonati e fan. Otterrete più “like” e commenti positivi. Al contempo, nel lavoro oggi brillate: un progetto sta andando bene, state rispettando una scadenza importante e il lavoro sarà notato dal boss. Il 25 aprile, con il buon aspetto Sole-Saturno potreste esaminare le finanze e studiare un piano per stare tranquilli con le bollette, debiti, tasse o altre questioni finanziarie complesse e, forse, parlare con il partner o un socio così da pianificare la sicurezza finanziaria. Il 29 aprile, con il buon aspetto Marte-Urano, potrebbero arrivare delle inaspettate opportunità di lavoro. Al contempo sarete estremamente produttivi. Porterete a termine dei progetti o compiti con più velocità di quanto pensavate fosse possibile. Saprete cosa fare e come farlo. E avete l’energia per affrontare tutto! In coppia: è un settimana in cui l’atmosfera sarà tenera, dolce, all’insegna delle coccole e delle tenere, reciproche attenzioni! Soli: i sentimenti che provate nei confronti di una persona, saranno un po’ complicati. Vi chiederete se si tratti solo di amicizia o qualcosa di più…

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Lunedì 24 aprile, con il buon aspetto Mercurio-Marte potreste pianificare un viaggio con alcuni amici in un posto che non conoscete. Che si tratti di andare all’estero o in una città italiana, il risultato sarà entusiasmante, vi divertirete e scoprirete cose nuove! Non è escluso che sentirete o rivedrete persone perse di vista. Lo stesso giorno potreste riflettere sull’eventualità di riprendere gli studi o frequentare un corso mirato a migliorare la professione.Il 25 aprile, con il buon aspetto Sole-Saturno sebbene non stiate cercando di affermarvi più del solito, riceverete complimenti e congratulazioni sia sul posto di lavoro che dalle persone care. Cercate di vivere le gioie che arriveranno senza sottoporle al solito controllo. Il 29 aprile, con il buon aspetto Marte-Urano in Toro, vorrete sentirvi liberi da vincoli, costrizioni e potreste lanciarvi in un rischio, fare qualcosa di imprevisto, di inedito ma comunque positivo. In effetti un cambiamento è nell’aria e scatena il vostro entusiasmo: ciò prevarrà su tutto il resto.

In coppia: introdurrete nella relazione molto senso dell’umorismo e fantasia. Eviterete il solito perfezionismo, le critiche e insieme al partner vi divertirete!

Soli: sex appeal al top, conquiste a tutto campo, farete una strage di cuori. Non è escluso che riprenderete una storia con un/a ex: resta da vedere se stavolta andrà bene…

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Lunedì 24 aprile, con il buon aspetto Mercurio-Marte è possibile dal vostro lavoro traete più vantaggi di quanto pensiate. Dovreste riflettere al riguardo e chiedervi se potreste eventualmente ottenerne altri, parlando ad esempio con il boss. Lo stesso giorno sul fronte finanze, delle strade che prima sembravano chiuse o non vedevate, ora sono luminose e sgombre da ostacoli. Potrebbe arrivare un guadagno inaspettato, forse da una nuova fonte e ora che il denaro sta entrando, vedete le possibilità che avete davanti. Il 25 aprile con il buon aspetto Sole-Saturno, sarete più produttivi del solito e in questo modo attirerete l’attenzione del boss: potreste assumere nuove responsabilità o avere un ruolo più importante nel vostro settore. Il 29 aprile, con il buon aspetto Marte-Urano potrebbe arrivare una splendida sorpresa, grandi novità sul fronte denaro e della carriera. Potreste ottenere una promozione o un bonus, un riconoscimento o dare il via a qualcosa di nuovo e diverso che vi farà uscire dal solito quotidiano. Può essere stressante ma al contempo vi permetterà di progredire, di evolvere. In coppia: con Venere in Gemelli sulla relazione non ci sono nuvole! La dolce metà sarà più complice e più appassionata. Vi comporterete come due adolescenti al primo amore. Soli: quello che pensavate fosse un flirt potrebbe trasformarsi in una storia importante. Qualsiasi relazione che inizia ora avrà grandi possibilità di andare avanti nel tempo. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Lunedì 24 aprile, con il buon aspetto Mercurio-Marte, se state cercando l’amore il primo passo è credere di poter davvero incontrare un nuovo partner, cambiare il vostro modo di pensare e aprirvi a una storia! Lo stesso giorno potreste incontrare una persona con cui stabilirete immediatamente un’amicizia e parlerete per ore. E’ inoltre un’ottima giornata per navigare su una app di incontri o entrare in un gruppo dove poter stringere nuove conoscenze. Il 25 aprile, con il buon aspetto Sole-Saturno è il momento ideale, vita personale o di lavoro, per assumere nuove responsabilità, impegni e sviluppare piani futuri. Potreste completare un progetto lasciato incompiuto ma in generale risolvere le questioni in sospeso vi farà sentire più produttivi e organizzati. Il 29 aprile, con il buon aspetto Marte-Urano, potrebbero arrivare improvvisamente notizie sorprendenti oppure entrare in contatto con persone brillanti e originali che vi daranno dritte e ottimi consigli! Qualcuno o qualcosa potrebbe stimolarvi e motivarvi oppure un’idea brillante vi metterà in grado di risolvere un problema che va avanti da tempo. In coppia: se il partner dovesse rimproverare un vostro comportamento troverete le parole giuste per uscire abilmente dalla situazione. La cosa certa è che vi amate! Soli: la vita sociale è vivace, incontrerete molte persone e, chissà, tra queste nuove conoscenze, qualcuno potrebbe catturare la vostra attenzione.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Lunedì 24 aprile, con il buon aspetto Mercurio-Marte potreste investire una somma di denaro nel vostro benessere. Ad esempio acquistare alcune attrezzature per praticare esercizio fisico oppure iscrivervi in palestra e fare delle sessioni con un personal trainer. Lo stesso giorno potreste esaminare il programma quotidiano ed è possibile che dovrete apportare delle modifiche per migliorarlo: è un’ottima giornata per dare il via a un cambiamento. Il 25 aprile, con il buon aspetto Sole-Saturno otterrete il sostegno di cui avete bisogno sia nella vita personale che nel lavoro. ll passaggio astrale vi spingerà a rivedere le priorità, il che vi permetterà di progredire riguardo agli obbiettivi e a modificare le aspettative. Il 29 aprile, con il buon aspetto Marte-Urano potrebbero arrivare buone notizie sul fronte denaro, soprattutto se lavorate in proprio avrete la possibilità di guadagnare di più. Al contempo troverete inattese quanto brillanti soluzioni a problemi complicati e capire che qualche idea che inizialmente sembrava impossibile da realizzare ora grazie ad alcune circostanze, diventa possibile!

In coppia: se farete gli sforzi necessari, nella relazione circolerà armonia. Con il partner dovete agire sempre con franchezza ed evitare a tutti i costi il braccio di ferro o la competizione.

Soli: un colpo di fulmine è nell’aria, l’amore sarà folle, passionale. Chi tra di voi è più impulsivo potrebbe pensare subito al matrimonio!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Lunedì 24 aprile, con il buon aspetto Mercurio-Marte in Cancro trascorrerete una serata deliziosa con la dolce metà, vi dedicherete tante tenere attenzioni. Se state cercando l’amore, potreste incontrare una persona interessante che sarà affascinata da voi! E’ la giornata ideale per andare a un primo appuntamento. Lo stesso giorno, potreste lanciarvi in un progetto in cui esprimere totalmente la vostra creatività. Attraverso le vostre scelte, i progetti e le creazioni, mostrerete agli altri chi siete e quanto valete! Il 25 aprile, con il buon aspetto Sole-Saturno sarete più produttivi che mai, forse per completare le ultime fasi di un progetto. E’ la giornata giusta per la concentrazione, la comprensione e il successo, dunque direte no alle distrazioni e rimboccherete le maniche. Il 29 aprile, con il buon aspetto Marte-Urano se dovesse manifestarsi uno slancio creativo, evitate di ignorarlo poiché potrebbe trattarsi di un punto di svolta. Cosa avete in mente un’idea brillante per dare il via a piccola attività in proprio oppure intenzione di sviluppare nuove iniziative legate al lavoro? Non è escluso che a imboccare una nuova direzione sia il partner o un socio che saranno pronti a sperimentare! E voi li seguirete.

In coppia: la settimana è all’insegna della dolcezza, saprete cosa fare affinché la relazione non sprofondi nelle abitudini.

Soli: un nuovo incontro vi darà quella sicurezza affettiva di cui avete bisogno. Metterete uno stop a flirt e avventure e farete entrare il cambiamento!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Lunedì 24 aprile, con il buon aspetto Mercurio-Marte potreste impegnare parte del vostro tempo libero dando una mano ai familiari o a un amico. Aiutare un parente anziano a risolvere alcuni problemi di tipo pratico, ad esempio, spostare dei mobili pesanti. Al contempo, è un buon momento per tornare al passato realizzando un album di ricordi con foto, lettere, biglietti. Lo stesso giorno, potreste pensare di mettere in vendita la casa così da acquistarne una più grande o più piccola. Potreste anche riflettere sulla possibilità di trasferirvi in un’altra città. In questo momento sono solo delle idee ma state piantando i semi per una futura decisione. Il 25 aprile, con il buon aspetto Sole-Saturno se non avete ancora avuto una risposta favorevole riguardo un incontro oppure a un affare in cui ci sono in ballo parecchi soldi, cercate di sviluppare una diversa strategia di comunicazione: vi renderà vincenti! Potreste inoltre sviluppare dei solidi piani per il futuro riguardanti il denaro o la vostra abitazione. Il 29 aprile, con il buon aspetto Marte-Urano è la giornata ideale per dare una festa, grande o piccola ma a casa vostra, non in un ristorante o in altri posti. Invitate alcuni colleghi, amici e familiari: la presenza di persone che tra loro non si conoscono renderà l’atmosfera molto positiva e vivace. Volendo potete organizzare una cena più intima ma qualunque cosa farete a casa sarà sicuramente un successo. Con questo aspetto, inoltre, nel lavoro potrebbero esserci dei colpi di scena ma saranno positivi!

In coppia: ritagliare un po’ di tempo libero solo per voi, farà bene a entrambi. Quando vi ritroverete, vi perderete l’uno tra le braccia dell’altro e vorrete trascorrere più tempo insieme!

Soli: se di recente avete chiuso una storia d’amore e comprensibile che non riusciate ad andare oltre. Dovete dunque cercare di avere pazienza.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Lunedì 24 aprile, con il buon aspetto Mercurio-Marte in Cancro è una giornata all’insegna della comunicazione, avrete conversazioni con molti dei vostri amici. Potreste ad esempio parlare delle vacanze estive e decidere di affittare insieme una casa oppure un amico si sposa all’estero e voi siete invitati alla cerimonia. Con questo transito potreste ripensare a conversazioni avute intorno all’8 aprile: è momento di riaffermare i vostri desideri e obiettivi. Il 25 aprile, con il buon aspetto Sole-Saturno, se nel lavoro avete intenzione di imporre le vostre opinioni o proporvi per un impiego, è il momento di lanciarvi. Avete le carte in regola per riuscire in qualsiasi cosa farete e l’intuito per scovare i contatti giusti! E’ un’atmosfera produttiva e fantastica per portare a termine qualsiasi progetto e parlare di quelli futuri. Il 29 aprile, con il buon aspetto Marte-Urano potrebbero arrivare notizie e inviti sorprendenti. Nel lavoro potrebbero esserci anche degli scossoni ma la vostra sicurezza e il desiderio di vincere saranno d’aiuto a superare qualsiasi ostacolo con facilità e mostrerete il vostro valore!

In coppia: avete intenzione di curare il look e affilare le vostre armi di seduzione. Mostrerete il lato migliore e nella relazione ci sarà una rinnovata passione!

Soli: starete alla larga da relazioni che non portano a nulla di costruttivo. Ma potreste incontrare il partner ideale e nel giro di poco tempo parlerete di matrimonio o convivenza.