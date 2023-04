L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 16 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 16 aprile, un aspetto minore tra il Sole e Nettuno vi spingerà a riflettere sul vostro potenziale e avrete voglia di mostrarlo, mettervi al centro della scena oppure capirete chiaramente quali sono gli obbiettivi che volete raggiungere. Martedì 18 aprile, con l’aspetto Venere-Giove, un compito che pensavate concluso al meglio potrebbe presentare dei problemi. Avete la possibilità di risolvere ma dovrete farlo in fretta. In caso contrario dovrete rifare tutto da capo. Il 20 aprile, c’è la Luna Nuova nel vostro segno e sarà in buon aspetto con Plutone in Acquario: il transito rappresenta un autentico punto di svolta. E’ un nuovo inizio in cui troverete la soluzione a questioni che per qualche tempo hanno ostacolato i vostri progressi. La vostra immagine e il modo in cui interagite con chi vi circonda, anche nel lavoro, avrà un grande cambiamento. Sempre il 20 aprile, il Sole entra in Toro nel vostro settore delle finanze, della sicurezza e del comfort. E’ un ottimo momento per organizzare il budget ed eventualmente scovare delle opportunità per guadagnare di più. Al contempo, il Sole è in dissonanza con Plutone: potreste prendere decisioni importanti su cosa investire il vostro tempo, l’energia e il denaro. Il 21 aprile, Mercurio in Toro entra in moto retrogrado: potreste riprendere delle conversazione avute il, o dopo, il 7 aprile, riguardanti la sicurezza e le finanze. Mercurio retrogrado ha una cattiva reputazione poiché comporta dei ritardi ma in realtà può essere una fantastica opportunità per ridiscutere una trattativa o un accordo. In coppia: grazie a Venere in Gemelli, il desiderio reciproco è al top e una splendida complicità anima la relazione. Soli: potreste innamorarvi – ricambiati – ed entrambi aspettare con ansia il successivo incontro. E accadrà nel giro di pochissimo tempo. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 16 aprile, con un aspetto minore tra Sole e Nettuno è una giornata ideale per prendere tutto con calma, dedicarvi a piccole cose, come ad esempio, leggere un libro in un angolo tranquillo della casa o trascorrere bei momenti giocando con il vostro amico a quattro zampe. Martedì 18 aprile, con un altro aspetto minore tra Venere e Giove, potreste avere la tentazione di spendere per gratificarvi. Concedervi un oggetto che vi piace o una golosità un po’ costosa. Fate bene a coccolarvi! Il 20 aprile, la Luna Nuova in Ariete segna un nuovo inizio. Conversazioni o incontri potrebbero trasformare il vostro modo di pensare e ciò avere un impatto non indifferente sulle vostre decisioni. Sempre il 20 aprile, il Sole entra nel vostro segno ed è in dissonanza con Plutone: è una giornata in cui potreste prendere una decisione epocale riguardante la carriera. In generale, nelle prossime settimane vi sentirete sicuri di voi stessi e pronti a rinnovare la vostra vita, sarete spinti a investire su idee e progetti alla vostra portata! Il 21 aprile, Mercurio nel vostro segno entra in moto retrogrado: potreste ripensare ad alcune conversazioni avute nelle ultime settimane ed essere spinti a ribadire le vostre opinioni. Con questo tipo di transito è sconsigliabile intraprendere qualsiasi cosa che richieda una profonda concentrazione o attenzione ai dettagli. Ma correggere alcuni elementi di una negoziazione vi regalerà una grande tranquillità. In coppia: piacere e desiderio saranno le vostre parole d’ordine! Con il partner fate le fusa come due gatti innamorati e accoccolati sul divano! Soli: con una persona incontrata su un sito, dopo uno scambio di messaggi passerete immediatamente alla fase successiva. Ovvero un appuntamento di persona! : piacere e desiderio saranno le vostre parole d’ordine! Con il partner fate le fusa come due gatti innamorati e accoccolati sul divano!

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 16 aprile, con l’aspetto minore tra Sole e Nettuno avrete voglia di contattare gli amici sui social media. Ma è un buon momento per avere incontri reali e proporre un’uscita per bere insieme un caffè o andarli a trovare a casa loro. Martedì 18 aprile, Venere nel vostro segno è in aspetto con Giove: muovendovi velocemente rischiate di rompere un oggetto fragile di valore. Lo stesso vale per la comunicazione: parlate con chiarezza anziché in modo stringato. Il 20 aprile, la Luna Nuova in Ariete potrebbe spingervi a un cambiamento radicale nella vostra vita sociale. Le persone che frequentate vi sembreranno diverse, le loro idee non vi piaceranno più e avrete voglia di stringere nuove amicizie. E socievoli come siete stringerete relazioni stimolanti e interessanti! Sempre il 20 aprile, il Sole entra in Toro alle spalle del vostro segno: la vita sociale sarà ancora attiva ma avrete anche bisogno di trascorrere del tempo per conto vostro e rilassarvi. Il 21 aprile, Mercurio in Toro entra in moto retrogrado e probabilmente rallenterete il ritmo. E’ un buon momento per prendere le distanze da decisioni, conversazioni importanti e concedervi una pausa. Al contempo potreste individuare dei dettagli persi in precedenza, riguardanti progetti e idee, oppure ritrovare un oggetto che pensavate di aver perduto. In coppia: rimandate le uscite con gli amici e dedicate attenzioni alla dolce metà. L’atmosfera è speciale, romantica e passionale!

Soli: una persona che vi ha corteggiato tempo fa, tornerà alla carica e questa volta sarete disposti a farla entrare nella vostra vita.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 16 aprile, con il buon aspetto, seppure minore, Sole-Nettuno, ciò che posterete sui social media verrà letto da molte persone e diventare virale oppure le foto riceveranno parecchi “like”. Ciò potrebbe comportare dei complimenti da amici e familiari. Martedì 18 aprile, avrete voglia di entrare in contatto con la natura e osservare le sue meraviglie. Una lunga passeggiata avrà un effetto estremamente positivo! Il 20 aprile, la Luna Nuova in Ariete indica un importante cambiamento professionale. Potreste dare il via a un nuovo lavoro, ottenere una promozione o un riconoscimento oppure svolgere il vostro lavoro in un modo totalmente nuovo. Sempre il 20 aprile, il Sole entra in Toro e farà brillare la vita sociale! Al contempo, il Sole sarà in dissonanza con Plutone e in questa giornata rifletterete su quali amicizie e contatti meritano di essere portati avanti. Il 21 aprile, Mercurio in Toro entra in moto retrogrado: potreste riprendere in mano progetti e piani che avevate chiuso in un cassetto, rivedere con piacere persone del passato. In ogni caso, rimandate qualsiasi lavoro che richiede una profonda attenzione ai dettagli e ritagliate del tempo per rilassarvi. In coppia: un po’ possessivi ma al partner va bene così: si sente amato/a, protetto e coccolato come il primo giorno… Soli: uscite con gli amici e se c’è una persona vi attrae in segreto da un po’ di tempo, osate e dichiarate il vostro amore. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 16 aprile, viaggiare può essere divertente a patto siate disposti ad accettare qualche inconveniente, ad esempio riguardante l’orario oppure evitare di arrabbiarvi se il bagaglio impiega un giorno in più per arrivare. Prendete le cose con filosofia! Martedì 18 aprile, un invito degli amici potrebbe farvi cadere in tentazione. Potrebbero proporvi, ad esempio, di fare un po’ di shopping proprio quando avete deciso di stringere la cinghia oppure cenare in ristorante ma avete appena iniziato una dieta… Il 20 aprile, la Luna Nuova in Ariete potrebbe spingervi a vivere un’avventura inedita o apprendere qualcosa di nuovo che cambierà la vostra visione del mondo. Sempre il 20 aprile, il Sole entra in Toro nel vostro settore della carriera, ambizioni e reputazione. Nelle prossime settimane vi troverete al centro della scena, potreste ricevere dei riconoscimenti per il vostro talento e per il grande impegno! Inizialmente il Sole è in dissonanza con Plutone: capirete quali sono le relazioni a cui dedicare la vostra attenzione. Il 21 aprile, Mercurio in Toro entra in moto retrogrado: lavoro o vita personale, prima di saltare alle conclusioni, esaminate attentamente i fatti! Più in generale, la comunicazione potrebbe rallentare un po’ o potrebbero esserci dei ritardi. Con questo transito potreste esaminare piani e progetti che avete accantonato. Il 14 maggio, quando il pianeta tornerà in moto diretto, le incomprensioni si chiariranno e le conversazioni si snoderanno rapidamente. In coppia: il quotidiano è diventato noioso e ripetitivo, vi sembra di avere poco tempo solo per voi? La cosa migliore è parlarne sinceramente con il partner. Insieme troverete una soluzione. Soli: forse pensate che il vostro approccio agli affari di cuore sia quello giusto ma è arrivato il momento di cambiare qualcosa.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 16 aprile, con un aspetto minore tra Sole e Nettuno potrebbe svanire un aiuto: una persona vi aveva fatto una promessa ma si tirerà indietro. Potrebbe essere necessario cercare altrove chi sarà disposto a dare una mano ma lo troverete. Martedì 18 aprile, potrebbero proporvi un nuovo progetto oppure una nuova posizione all’interno dell’azienda per cui lavorate. Sono due buone occasioni ma potrebbero scombussolare la vostra routine. Siete all’altezza della situazione, ovviamente, ma dovrete chiedervi se è è proprio ciò in cui volete impegnare il tempo e le energie. Il 20 aprile, con la Luna Nuova in Ariete, potreste saldare un debito, risolvere questioni relative a bollette, tasse o eredità. Con il partner potreste adottare un nuovo approccio riguardo alla condivisione del denaro. Sempre il 20 aprile, il Sole entra in Toro: sarete più aperti, sereni avrete un atteggiamento più rilassato. Potreste anche lanciarvi in una nuova avventura o studiare un nuovo argomento. E’ una giornata in cui il Sole è in dissonanza con Plutone: potreste essere spinti a fare un enorme cambiamento nel programma quotidiano, liberarvi di un’abitudine ormai inutile. Il 21 aprile, Mercurio in Toro entra in moto retrogrado: se state riprendendo in esame la candidatura per un lavoro o per un ruolo che non avete ottenuto in precedenza, questo transito potrebbe rappresentare una seconda possibilità. Se avete un’attività autonoma è il passaggio perfetto per capire ulteriormente il target a cui volete rivolgervi, il modo in cui lavorate e iniziare ad apportare le modifiche necessarie.

In coppia: con il partner allontanatevi dal quotidiano: appena possibile prenotate un volo e partite verso l’avventura romantica.

Soli: incontri entusiasmanti! Il potere di seduzione e il magnetismo sono al top e nulla vi sembra impossibile. Irresistibili, conquistate e sarete felici di dare il via a una nuova storia.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 16 aprile, con un aspetto armonioso Sole-Nettuno, sarete più romantici del solito. Potreste inviare alcuni dolci sms o organizzare una cenetta romantica a lume di candela ma in ogni caso offrirete alla dolce metà una serata deliziosa che accenderà la passione. Martedì 18 aprile, potreste prenotare un viaggio, o forse siete già partiti, per un posto che non conoscete. Anche se vi spostate per lavoro provate un nuovo ristorante o fate un piccolo giro turistico. Il 20 aprile, la Luna Nuova in Ariete, segna una svolta importante nelle relazioni. E’ il momento migliore per stringere nuovi contatti, impressionare favorevolmente. Lavoro o amicizia riuscirete ad aprire molte porte. Più in generale evitate le polemiche e controllate l’impazienza. Sempre il 20 aprile, il Sole entra in Toro: la vostra attenzione sarà molto concentrata sulle finanze, che si tratti del partner o di un socio potreste avere conversazioni importanti riguardanti il denaro. Emotivamente, potreste aver il desiderio di dare il via a un nuovo inizio alla vostra vita, oppure sarete pronti a offrire o accettare delle scuse. Il 21 aprile, Mercurio in Toro entra in moto retrogrado: fatture inaspettate potrebbero creare dei problemi nelle finanze. Non chiedete prestiti, evitate di lanciarvi nelle spese superflue. Ma è probabile che voi per primi sarete molto oculati! In coppia: sfruttate la presenza di Venere in Gemelli per lasciare alle spalle eventuali tensioni scatenate da Marte in Cancro e assaporare insieme una ritrovata complicità. Soli: vietato rimanere chiusi in casa: gli incontri importanti sono favoriti ed è molto probabile che non finirete la settimana da soli ma in dolce compagnia. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 16 aprile, con il buon aspetto Sole-Nettuno vi renderete conto che alcune abitudini a cui avete dato il via qualche mese fa dovrebbero essere eliminate. E’ il momento di tornare a quelle più sane: una dieta nuova, un po’ di esercizio fisico oppure meditazione e yoga. Vi permetteranno di tornare in carreggiata. Martedì 18 aprile, con la dolce metà potreste avere la casa tutta per voi e poter godere di momenti romantici! Ad esempio, preparare insieme la cena oppure fare un bagno nella vasca idromassaggio. Il 20 aprile, la Luna Nuova in Ariete sosta nel vostro settore dello stile di vita e rappresenta un aiuto a dare il via a un nuovo inizio riguardante la cura di voi stessi, il lavoro e il benessere. Nell’arco dei prossimi sei mesi cercate di stabilire delle abitudini sane, positive che vi consentano di raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore. Colloqui e conversazioni di lavoro porteranno a ottimi risultati! Sempre il 20 aprile, il Sole entra in Toro nel vostro settore delle relazioni ed è in dissonanza con Plutone in Acquario. Il transito rappresenta un’opportunità per smettere di voler controllare tutto e tutti, lasciare alle spalle il passato e accogliere il cambiamento. Il 21 aprile, Mercurio in Toro entra in moto retrogrado sempre nel vostro settore delle relazioni: fino al 14 maggio rischiate di scatenare delle discussioni accese con grande facilità, sarà difficile andare d’accordo con gli altri, soprattutto se la rabbia offuscherà il vostro giudizio. In coppia: i passaggi astrali annunciano bei momenti con la dolce metà: insieme non vi annoierete! Vi sentirete amati e desiderati. Soli: potreste dare il via a una storia e innamorarvi: l’altro/a vi darà tutto l’amore di cui avete bisogno!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 16 aprile, con un aspetto minore positivo tra Sole e Nettuno avete fiducia nelle vostre idee, nei vostri sogni. L’intuito in questo momento è al massimo: utilizzatelo il più possibile. Prestate inoltre attenzione alle coincidenze. Martedì 18 aprile, un contatto – anche online – potrebbe rivelarsi molto vantaggioso per la vostra attività di lavoro o nella ricerca di un impiego. È possibile che abbiate contattato la persona qualche tempo fa, ma ora è il momento giusto e vi darà una mano. Il 20 aprile, la Luna Nuova in Ariete vi dota di splendide energie, enorme creatività, accende la passione per il vostro lavoro. Avrete inoltre la possibilità di aprire un’attività per conto vostro o realizzare un progetto. Con questo transito vi sentirete in una posizione di forza e se troverete ostacoli o persone che cercheranno di intralciarvi, li eliminerete con fermezza e determinazione. Sempre il 20 aprile, il Sole entra in Toro ed è in dissonanza con Plutone: potreste essere spinti a dare il via a notevoli cambiamenti nella routine, eliminare vecchie abitudini oppure cambiare il modo di comunicare. Il 21 aprile, Mercurio in Toro entra in moto retrogrado: potrebbero esserci alcuni ritardi o blocchi nelle informazioni. Potrebbe essere necessario rivedere, ripetere o ricontrollare il lavoro.

In coppia: dichiarazioni d’amore, slanci di tenerezza. E’ una settimana in cui i pianeti esaltano la vostra fantasia e la passione sarà molto presente.

Soli: Cupido è pronto a scoccare la freccia! E’ una settimana in cui potrebbe nascere una splendida storia d’amore.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 16 aprile, con l’aspetto minore positivo Sole-Nettuno, le amicizie sono al centro della scena e con una in particolare capirete che avete in comune molte affinità. Non escluso che insieme abbiate intenzione di dare il via a un progetto di lavoro. Martedì 18 aprile, è possibile che le giornate lavorative siano parecchio impegnative e nei fine settimana dedicate il tempo a commissioni e faccende domestiche. È tempo di trovare qualcosa che vi piace e introdurlo nella vita quotidiana. E’ un buon momento per iniziare o riprendere un hobby come ad esempio suonare uno strumento musicale o fare giardinaggio. Il 20 aprile, il Novilunio in Ariete si compie nel vostro settore della casa e della famiglia. E’ un’ottima giornata per rimanere all’ascolto delle persone care e al contempo dire cosa vorreste voi. Cercate di trovare un punto d’incontro. E in ogni caso, più in generale se non siete certi d’avere ragione evitate di alzare i toni. Affrontate tutto con calma e all’occorrenza chiudete un occhio. Se siete coinvolti in un progetto finanziariamente impegnativo, anche riguardante l’abitazione, controllate rigorosamente due volte il costo ed evitate malintesi. Sempre il 20 aprile, il Sole entra in Toro ed è di buon auspicio per la vostra vita amorosa e la creatività. La dissonanza con Plutone potrebbe spingervi ad apportare alcuni cambiamenti, capirete dov’è che dovete impegnare le energie, il tempo e il denaro, il che vi porterà a una brillante trasformazione. Il 21 aprile, Mercurio in Toro entra in moto retrogrado: potreste riprendere in considerazione un progetto o contattare una persona amata in passato. Mercurio retrogrado crea solitamente dei problemi di comunicazione e ritardi, ma è una meravigliosa opportunità, fino al 14 maggio, per rallentare il ritmo!

In coppia: in coppia, esprimete i desideri e fate tutto il possibile per soddisfarli. Avete la possibilità di rinnovare il dialogo e dare nuovo slancio alla relazione!

Soli: motivati, sicuri di voi stessi e avete una grande immaginazione. Una persona potrebbe movimentare piacevolmente la vostra settimana amorosa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 16 aprile, con l’aspetto tra Sole-Nettuno sarete distratti. È possibile che invierete due volte la stessa e-mail o dovrete riscriverla. E’ una giornata in cui quando mandate sms, e-mail o qualsiasi altra comunicazione, dovete controllare attentamente ciò che scrivete così da evitare disguidi. Martedì 18 aprile, è una giornata romantica, se siete soli una persona potrebbe chiedervi un appuntamento oppure farvi un regalo a sorpresa, niente di importante, solo un piccolo dono per farvi capire che è interessata a voi! Il 20 aprile, con la Luna in Ariete potreste avere un’importante conversazione: le informazioni che riceverete cambieranno la vostra situazione in meglio! Il Novilunio sosta nel vostro settore della comunicazione e sarete pronti a parlare di ciò che avete in mente. Il modo di esprimervi vi permetterà di avere successo. Se, inoltre, avete intenzione di creare un’attività online, aprire un blog o un sito web è un ottimo momento. Sempre il 20 aprile, il Sole entra in Toro e forma una dissonanza con Plutone: i pianeti puntano i riflettori sulla casa, la famiglia e sarete irremovibili, determinati a stabilire alcune regole. Evitate scontri, litigate. Lasciate andare, accettate che le persone care abbiano idee diverse dalle vostre. Il 21 aprile, Mercurio in Toro entra in moto retrogrado: potreste entrare in contatto con persone del passato, ad esempio amici d’infanzia oppure andare in un posto in cui avete vissuto e provare nostalgia. Voi siete il segno zodiacale che guarda al futuro ma con questo transito farete un tuffo nel passato! Al contempo, alcune situazioni riguardanti la casa, la famiglia potrebbero rallentare o essere poco chiare. Dal 14 maggio, non saranno più un problema.

In coppia: desiderio di amare ed essere amati. Alla vostra amata libertà non ci pensate e il/la primo/a a essere piacevolmente sorpreso sarà il partner.

Soli: molto più intraprendenti del solito ma soprattutto molto più rispettosi e delicati anche nei confronti di chi vi corteggia. Ne avete tutto da guadagnare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 16 aprile, con l’aspetto minore tra il Sole e Nettuno (nel vostro segno) sarete in conflitto tra spendere del denaro per divertirvi oppure risparmiare. Potrebbe vincere la voglia di gratificarvi: ad esempio andare in un ristorante di lusso oppure acquistare un piccolo gioiello. E ogni tanto fa bene… Martedì 18 aprile, la vostra casa diventerà un punto di riunione. È possibile che abbiate organizzato una cena o una festa di compleanno ma di sicuro ospiterete parecchie persone e l’atmosfera sarà gioiosa. Il 20 aprile, con la Luna Nuova in Ariete, se in mente avete un’idea per guadagnare denaro extra, il transito può rappresentare un punto di svolta, vi spingerà a portarla avanti. Al contempo visto che siete motivati a rendere la vostra vita sicura e confortevole potete sfruttare il Novilunio per apportare delle modifiche al budget, risparmiare o cambiare il modo di spendere. Sempre il 20 aprile, il Sole entra in Toro e avrete conversazioni produttive, ciò che direte potrebbe anche comportare cambiamenti graduali nel vostro posto di lavoro. Tuttavia inizialmente è in dissonanza con Plutone: è una giornata in cui evitare lotte di potere! Il 21 aprile, Mercurio in Toro entra in moto retrogrado: potreste ripensare ad alcune conversazioni passate e alcuni dettagli che vi erano sfuggiti ora potrebbero diventare rilevanti. Procedete con calma, poiché rischiate di avere problemi di comunicazione o mandare messaggi confusi.

In coppia: il partner potrebbe sorprendervi. Un cambiamento di comportamento? O forse sarete voi che avrete voglia di sorprendere la dolce metà? Ad ogni modo, la vita amorosa sarà sicuramente vivace.

Soli: potreste ricevere un messaggio inatteso e che dunque vi stupirà, potrebbe trattarsi di una bella dichiarazione d’amore…