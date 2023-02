Facebook e i social network sono una minaccia per la democrazia. C’è scritto anche nell’oroscopo per il 2023. L’appuntamento è per maggio quando Giove sarà in dissonanza con Plutone.

Su Blitz, Caterina Galloni ha scritto a fine 2022: c’è il rischio che i social media prendano “il controllo della nostra vita e della politica”.

La colpa di ciò la astrologa di Blitz la attribuisce a certi passaggi astrali. Cito testualmente:

“Giove in Toro, dal 16 maggio 2023, potrebbe dare un colpo d’acceleratore alla consapevolezza. In questo segno pacifico, il pianeta rappresenta un invito alla realizzazione, alla prosperità e al godimento della vita, evoca il rafforzamento del legame con la terra, con la natura.

Ma contrastando tutto questo, dice l’Oroscopo, può anche accendere una miccia: esattamente a maggio (intorno al 19) quando Giove sarà in dissonanza con Plutone e potrebbe far esplodere le tensioni, scatenare guerre”.

Il rischio è che il transito di Plutone “porti a un’eccessiva immersione nel virtuale, rischiando di far prendere ai social media il controllo della nostra vita e della politica”.

Ebbi un primo contatto diretto e apertura di orizzonte sulla astrologia mezzo secolo fa. Una astrologa molto capace, conosciuta una sera a Torino, ignorando di me tutto, anche il nome, predisse il significativo balzo di carriera che mi aspettava 5 anni dopo.

La stessa, nel ‘90, mi disse che l’anno successivo ci sarebbe stato un altro balzo in avanti. Quando il mio capo, un anno dopo, a un tavolo del ristorante Fogher di via Isonzo a Roma, iniziò a dirmi, subito pensai alla mia amica maga.

Non credo che gli astri determinino il nostro destino in modo assoluto. Piuttosto le condizioni che influenzano le nostre azioni e quelle degli altri.

Sta poi a noi muoverci e agire: si chiama libero arbitrio. Può accadere che un quadro astrale negativo si capovolga grazie alla nostra prudenza. A me accadde nel 1976.

Molti italiani seguono l’oroscopo, la rubrica di Caterina Galloni è fra le più seguite di Blitz. Io sono tra i seguaci di Galloni e credo nella astrologia. Non sono solo. Oggi come nel passato. Anche Dante Alighieri credeva nella astrologia, anche se a scuola non insistono molto su questo tasto, non gradito alla Chiesa.

Si dice che i più bravi astrologi nel mondo siano in India. Ne conobbi uno in Birmania intorno al 2000: quel che mi predisse allora si verificò 10 anni dopo e ancora oggi continua.

Dominique Lapierre e Larry Collins hanno scritto un bellissimo libro su come India e Pakistan ottennero l’indipendenza: Stanotte la libertà

Fu notoriamente una tragedia, con milioni di morti. A parte l’insipienza del vicerè inglese, Mountbatten, gli autori notano che probabilmente fu scelta la data sbagliata e commentano (cito a memoria): con tutti gli indovini che ci sono in India avrebbero potuto scegliere giorni più fausti.