Cosa dice l’oroscopo del 14 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 14 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Una conversazione potrebbe cambiare il vostro modo di vedere il futuro o far emergere nuove opportunità di crescita. Con il buon aspetto Mercurio-Plutone, oggi le vostre parole hanno un grande potere e Internet rappresenta uno strumento prezioso per diffondere i vostri messaggi. Fate dunque attenzione a come utilizzerete i social, non ultimo per promuovere gli obbiettivi personali o le vostre idee. Amore: in coppia, dedicherete tempo e attenzioni al partner, di sicuro nella relazione la noia non sarà di casa! Soli: in vista c’è uno splendido incontro, l’attrazione sarà immediata! Basterà uno sguardo e vi ritroverete entrambi innamorati cotti.

Oroscopo 14 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

I transiti odierni indicano che dovete mostrare il talento, le abilità ed essere orgogliosi delle vostre capacità. Potreste infatti dubitare di voi stessi ma è tempo di concentrarsi sui vostri punti positivi e metterli in evidenza. Mettetevi in gioco, non temete di cogliere una sfida poiché scoprirete di essere più che in grado di raggiungere il vostro obiettivo. Siate lungimiranti e pronti a fare dei cambiamenti. Amore: in coppia, un po’ agitati, rischiate di essere aggressivi: dovreste invece fare uno sforzo e mostrare l’amore che provate per il partner. Soli: evitate di stare per conto vostro, andate oltre lo stato d’animo negativo e uscite con gli amici.

Oroscopo 14 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui avere delle conversazioni legate al lavoro, potrebbe permettervi di cambiare radicalmente la situazione, favorire la crescita professionale. In ogni caso, evitate che l’insicurezza incida sull’armonia nelle relazioni. Il vostro stato d’animo potrebbe cambiare in modo imprevedibile e spingervi ad avere un atteggiamento ingiusto nei confronti di amici e familiari. Amore: in coppia, il partner vi offre la sicurezza di cui avete bisogno, vi sostiene. E oggi farete qualche confidenza liberatoria. Soli: se riuscirete a tener conto delle aspettative degli altri, il fascino vi permetterà di avere un incontro molto promettente.

Oroscopo 14 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

In casa circola una bella atmosfera, grazie ai passaggi odierni avete la possibilità di ricaricare le batterie nel comfort dell’abitazione e, volendo, è un buon momento per pensare a un progetto di miglioramento del vostro nido. Iniziate a studiare un piano ma senza fretta, anche se siete super motivati! Su un altro piano: una conversazione potrebbe essere particolarmente significativa. Amore: in coppia, potreste essere spinti a prendere delle decisioni importanti e avete il pieno sostegno del partner. Soli: l’amore, questa domenica per voi non è una priorità. Se avete un appuntamento romantico deciderete di rimandarlo.

Oroscopo 14 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Se dovessero presentarsi degli ostacoli riguardo ai piani che avete in mente, evitate di fissarvi sugli scenari peggiori ma al contrario affrontate la situazione con calma. Se la frustrazione repressa scatena agitazione, irrequietezza, sfogarvi vi farà un gran bene. Una persona di cui ovviamente vi fidate sarà il punto di riferimento perfetto per ritrovare il buon umore. Una chiacchierata vi farà sentire meglio. Amore: in coppia, con il partner c’è intesa, l’amore oggi ha la priorità, ha una visione positiva del vostro futuro a due. Soli: avete intenzione di sfruttare i lati positivi del vostro status: i pianeti favoriscono le avventure, i flirt senza impegno.

Oroscopo 14 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una domenica in cui non avrete voglia di perdere tempo in compiti inutili. Il buon aspetto tra Mercurio e Plutone indica che dovete dare la priorità all’efficienza, evitando scorciatoie o assumere responsabilità importanti. Al contempo, se volete aumentare il vostro reddito i passaggi attuali fanno pensare che presto potrebbe arrivare una grande opportunità e saprete coglierla al volo! Amore: in coppia, rispetto a un problema il partner potrebbe pensarla in modo diverso. Ma saprete come appianare la situazione senza discutere. Soli: fascino al top, sex appeal: un incontro potrebbe regalarvi la felicità che aspettate da tempo.

Oroscopo 14 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il vostro segno ha un innato talento quando si tratta di stringere relazioni, rafforzarle e far sentire a loro agio le persone. A volte questo atteggiamento può portare una relazione nella giusta direzione, a volte potrebbe essere un po’ soffocante. In questo momento siete spinti a esprimere la vostra opinione e anche se a qualcuno non piace è molto importante essere fedeli a se stessi. Amore: il malumore non è un motivo valido per farla pagare al partner. Direte no a qualsiasi cosa proponga! Soli: in caso di incontro, della persona vedrete solo i difetti e non approfondirete la conoscenza. E’ un errore: con maggiore tolleranza potreste avere belle sorprese.

Oroscopo 14 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Apprezzare ciò che avete è saggio ma dovete comunque continuare a puntare in alto. Non dovete permettere che la paura di turbare l’equilibrio vi blocchi. Con i familiari parlate di potenziali cambiamenti utili a rafforzare la casa e la situazione finanziaria. Con il buon aspetto Mercurio-Plutone è la giornata ideale anche per sviluppare delle idee che si riveleranno molto redditizie. Amore: in coppia, desiderate rafforzare la relazione e sarete disposti a concedere al partner anche qualche piccolo capriccio. Soli: che sia online o di persona, con qualcuno parlerete molto così da conoscerlo/a meglio. Fisserete un appuntamento…

Oroscopo 14 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Vi sentite pronti ad affrontare la realtà di una situazione? Con Mercurio in buon aspetto a Plutone, sembra che siate disposti ad andare fino in fondo. E sarà un’ottima cosa specialmente se state negando la questione da un po’ di tempo. Accettare ciò che sta accadendo sarà d’aiuto a risolvere una volta per tutte. Se è motivo di tensione a questo punto meritate di trovare un po’ di sollievo. Amore: in coppia, con il partner cercate di mantenere la calma, evitate di rovinare a entrambi la giornata. Soli: voglia di una storia e potreste innamorarvi del primo/a che vi lancia uno sguardo languido. Ma potrebbe trattarsi di una storia passeggera.

Oroscopo 14 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste tenere una questione per voi, evitare di raccontarla perché avete paura di ciò che potrebbero pensare gli altri ma oggi avrete il coraggio di parlarne. Lo farete in modo tale che le persone siano più ricettive a ciò che direte. Potrebbero farvi delle domande precise sulla situazione ma non dovrete preoccuparvi di questo: saranno molto comprensive! Amore: in coppia, se volete chiarire una questione evitate di esprimervi in modo aggressivo. Non ce ne sarà bisogno, il partner sarà disponibile al dialogo. Soli: un incontro ha scatenato forti emozioni e ne parlerete con un amico. Perché non farlo con il/la diretto interessato/a?

Oroscopo 14 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Nelle vostre conversazioni in questo momento parlate di frequente di voler spostarvi, traslocare in una nuova casa. I passaggi odierni vi permettono di sviluppare idee entusiasmanti. Desiderate uno spazio confortevole e sicuro che possa proteggere le persone care. Al contempo, prima di lanciare ufficialmente il progetto dovete fare un po’ di conti, studiarlo con attenzione in ogni suo aspetto. Amore: in coppia, un po’ irritabili, ostinati e, seppure involontariamente, rischiate di offendere il partner. Soli: siete ipersensibili, in particolare se le recenti esperienze sentimentali sono state negative. Pensate al futuro e tiratevi su, uscite.

Oroscopo 14 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Le questioni riguardanti la carriera oggi sono favorite. Un improvviso cambiamento riguardo al vostro lavoro potrebbe catapultarvi in una posizione che speravate di ottenere da molto tempo. Ne potrebbe derivare un aumento di stipendio. Non si tratta di fortuna: avete lavorato sodo e bene, è il risultato di uno sforzo intenso e determinato. Godetevi il successo e sfruttatelo al massimo! Amore: il partner vi farà delle piccole critiche: non vi faranno piacere ma anziché replicare fingerete indifferenza. Soli: vorreste una storia ma al contempo evitare complicazioni amorose. Potreste anche ripensare a un/a ex con un po’ di nostalgia.