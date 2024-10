L’oroscopo del 16 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 16 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 16 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna nel vostro segno come sempre vi rende più sensibili del solito, scatena emozioni intense e potreste reagire male a ciò che faranno o diranno le persone care. Forse siete alle prese con una situazione che richiede una decisione. Anziché essere coinvolti in qualche problema che non è di vostra responsabilità e che vi sta mettendo a dura prova, vi renderete conto che è meglio essere sinceri con voi stessi. C’è qualcosa che state sopportando e che deve finire? Riprendete il controllo. Amore: in coppia: se provate ansia, parlatene con il partner: insieme le difficoltà si superano meglio. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri e vi dedicherete ad altro.

Oroscopo 16 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se riguardo a una situazione con una persona avete represso le vostre emozioni con l’odierna Luna in Ariete che sosta alle spalle del vostro segno, potrebbero tornare a galla. Il disaccordo con l’altro/a potrebbe sfociare in una discussione accesa. Sarebbe meglio, se possibile, assecondare il desiderio di rimanere dietro le quinte ed evitare qualsiasi confronto. Rimandate la conversazione a un altro giorno. Se proprio non potete farne a meno fidatevi dell’istinto. Amore: in coppia, tenete sotto controllo le emozioni, oggi la vostra tendenza è di agire senza riflettere. Soli: le conversazioni, anche online sembreranno una partita di ping pong. Andateci piano…

Oroscopo 16 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Ariete, il vostro potere di persuasione è al top ed è dunque una buona giornata per chiedere un aumento o promuovere un nuovo progetto in cui sono coinvolte altre persone. E’ un ottimo mercoledì in cui socializzare e stringere nuove relazioni. Non è escluso tuttavia che potreste essere tentati di mollare un progetto di tipo personale così da non buttare i soldi dalla finestra, ovvero investirli in modo più saggio.. Dovrete prendere una decisione e non sarà facile. Amore: in coppia: cercate di comunicare meglio con partner, parlate dei vostri desideri, delle vostre ansie, delle vostre ambizioni… In ogni caso non parlate solo di voi stessi…Soli: non è una serata favorevole agli incontri. Inoltre, alcuni di voi sono preoccupati per altre questioni.

Oroscopo 16 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Ariete accende la vostra motivazione, nella carriera siete pronti a prendere delle iniziative importanti che porteranno a risultati duraturi. Al contempo togliere un peso dal cuore, confidare le vostre eventuali preoccupazioni, può essere importante. Se vi sentite irrequieti, parlare vi farà un gran bene. Una persona di cui ovviamente vi fidate sarà il punto di riferimento perfetto. Una chiacchierata vi farà sentire decisamente meglio, pronti ad affrontare con più ottimismo i prossimi giorni. Amore: in coppia di malumore, con la tendenza a contraddire il partner… non è facile avere rapporti sereni e piacevoli. Soli: morale sulle montagne russe, lunatici, manca la voglia di conquistare. Una passeggiata, meglio se in riva al mare, sarà utile a calmarvi.

Oroscopo 16 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Sul posto di lavoro se ci sono stati problemi o vi hanno accusato di qualcosa, dovete difendervi e prendere una posizione ferma senza sentirvi in colpa. Avete l’opportunità di parlare francamente, mostrare autorevolezza, il che può essere d’aiuto a dare il via a importanti cambiamenti, sempre rimanendo con i piedi per terra. Il buon aspetto tra Venere e Nettuno in Pesci oggi è esatto e vi spinge a pensare in grande. Amore: in coppia: con il partner c’è intesa, l’amore oggi ha la priorità! Avete una visione positiva del vostro futuro a due. Soli: volete sfruttare i lati positivi del vostro status e fate bene. Per oggi viva le avventure, i flirt poco impegnativi.

Oroscopo 16 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Ariete è un mercoledì in cui il boss o un collaboratore potrebbero essere di malumore e dire cose poco piacevoli: sopporterete ma fino a un certo punto… L’atteggiamento migliore, utile a proteggervi, è quello di rimanere impassibili e uscire dalla stanza. Il self-control andrà a vostro vantaggio e spunterà gli artigli di chi vi ha offeso. I passaggi odierni inoltre potrebbero spingervi a mettere ordine nei documenti e, non ultimo, a fare una selezione nelle amicizie. Amore: in coppia, dedicherete tempo e dolci attenzioni al partner, di sicuro nella relazione la noia non sarà di casa! Soli: in vista c’è uno splendido incontro romantico, l’attrazione sarà immediata e irresistibile! Sarà sufficiente uno sguardo e vi ritroverete entrambi innamorati cotti.

Oroscopo 16 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Quando si tratta di stringere delle relazioni, rafforzarle e a far sentire a loro agio le persone, il vostro segno ha un talento innato. A volte questo atteggiamento può portare una relazione nella giusta direzione, a volte potrebbe essere un po’ soffocante. Ma non in questo momento poiché siete spinti a esprimere apertamente la vostra opinione. Anche se a qualcuno non piacerà, con la Luna in Ariete è una di quelle giornate in cui è molto importante essere fedeli a se stessi. Amore: in coppia: la Luna in Ariete non vi dota di buonumore ma non è un buon motivo per farla pagare al partner. Direte no infatti a qualsiasi cosa proponga! Soli: in caso di incontro, della persona vedrete solo i difetti ma è un errore: con maggiore tolleranza potreste avere belle sorprese.

Oroscopo 16 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Ariete rappresenta un invito a portare a termine progetti, compiti e questioni in scadenza. E’ il momento giusto per finire ciò che avete iniziato o quanto meno fare dei progressi significativi completando una fase del vostro lavoro. Avete tutte le energie utili a svolgere rapidamente quanto dovete. Rimboccate le maniche e concluderete presto e bene! La Luna al vostro segno parla anche di benessere, sane abitudini: è il momento ideale per prendere cura di voi stessi! Amore: in coppia: l’umore non è al top, contestate tutto. Calma, cercate invece di regalare più attenzioni al partner. Soli: lo stato d’animo non è dei migliori e non è aria di incontri e appuntamenti. Sceglierete di stare per conto vostro e per oggi sembra essere la decisione più giusta.

Oroscopo 16 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Ariete vi dota di splendide energie, accentua la creatività: non avete intenzione di perdere tempo dietro a compiti inutili ma soprattutto eviterete di assumere responsabilità che non vi competono. Darete la priorità all’efficienza, non prenderete scorciatoie. Volete fare dei progressi! Grazie alle vibrazioni di questo transito è un momento eccellente anche per esplorare nuovi interessi e amicizie, trovando dei modi per introdurre nella vostra vita più entusiasmo e nuove opportunità. Amore: in coppia: il partner, rispetto a un problema, potrebbe pensarla in modo diverso dal vostro. Ma saprete come appianare la situazione senza dover discutere. Soli: fascino al top: un nuovo incontro potrebbe regalarvi la felicità e l’amore che aspettate da tempo.

Oroscopo 16 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Ariete che sosta nel vostro settore della casa, della famiglia oggi nell’abitazione circola una bella atmosfera, quella ideale per organizzare una cenetta in compagnia degli amici cari. Avete la possibilità di ricaricare le batterie nel comfort che offre il vostro dolce nido ma, volendo, è un buon momento per pensare a un progetto mirato a migliorare la casa. Iniziate a studiare un piano ma senza fretta, anche se siete super motivati a introdurre un cambiamento. Al contempo una conversazione con un collega potrebbe essere particolarmente profonda e significativa. Amore: in coppia: il partner vi inviterà al dialogo, questo vi darà l’opportunità di dire la vostra ed essere ascoltati. Soli: i social vi offrono numerosi incontri: avrete l’imbarazzo della scelta…

Oroscopo 16 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Comunicare con i colleghi o i collaboratori a volte è un po’ complicato e spesso per andare dritti al punto c’è il rischio, com’è oggi, di dire parole che vanno oltre ciò che si pensa davvero. Il risultato è quello di offendere la persona che avete di fronte, soprattutto se contrasta con fermezza le vostre opinioni. Potreste anche aver ragione ma la cosa migliore è quella di andarci piano, di esprimervi con diplomazia così da non entrare inutilmente in rotta di collisione. Amore: in coppia, il partner vi offre la sicurezza di cui avete bisogno, vi sostiene in ogni circostanza. E oggi vi lancerete in qualche confidenza che vi farà sentire sollevati. Soli: se riuscirete a tenere conto anche delle aspettative degli altri, il fascino vi permetterà di avere un incontro romantico molto promettente.

Oroscopo 16 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Ariete rappresenta un’opportunità per esplorare un talento che per decollare ha bisogno di una spinta. Se alcune persone vi hanno detto che siete bravi in una certa cosa, non è il momento di dubitare ma quello di prenderle in parola. Investendo un po’ di denaro nei libri, nei corsi o nei materiali richiesti, sarete pronti per il decollo. Tuttavia mentre spendere soldi nel modo di cui sopra è saggio, evitate invece di lanciarvi nello shopping selvaggio. Concedetevi una piccola gratificazione. Amore: in coppia, a un po’ di insoddisfazione, si aggiungono alcune frustrazioni. Non è proprio l’ideale per sperare in una giornata romantica. Soli: potreste incontrare una persona che non vedete da alcuni mesi. Sarà l’inizio di una storia o di un’amicizia?