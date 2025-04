Cosa dice l’oroscopo del 5 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 5 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Luna-Marte in Cancro in famiglia nel corso della mattinata potrebbero circolare delle tensioni e l’atmosfera essere pesantuccia. Se dovete prendere una decisione riguardo a questioni domestiche o familiari cercate di considerare anche ciò che pensano le persone care. Nel pomeriggio con il buon aspetto Luna-Venere tornerà il sereno e sarete in grado di dire le parole giuste al momento giusto e fare così un passo avanti. Amore: in coppia, un momento sarete gentili e un altro distaccati. Il partner potrebbe pensare al peggio… Soli: negli affari di cuore la situazione è confusa. Andrà meglio domani.

Oroscopo 5 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Luna-Marte in Cancro al vostro segno ricorda che le parole sono importanti dunque durante la mattinata occhio a come vi esprimerete poiché seppure involontariamente potreste offendere chi vi circonda. Nel pomeriggio la Luna forma buoni aspetti con altri pianeti: sarete spinti a dare una mano con generosità e se avete voglia di stringere nuove amicizie o partecipare a eventi è il sabato perfetto per uscire e divertirvi! Amore: in coppia, se con il partner ci sono dei disaccordi dovreste prendere in considerazione l’idea di parlarne ma non oggi. Soli: gli affari di cuore oggi non sono una priorità. Uscirete con gli amici.

Oroscopo 5 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con i passaggi odierni potreste provare ansia, soprattutto per quanto riguarda alcune questioni di denaro e le spese. Tuttavia se vi metterete sotto pressione per introdurre dei cambiamenti radicali al budget, al contempo sarete spinti a ribellarvi e a spendere senza limiti. Al contempo, se siete sul punto di concludere un affare, sistemare un contratto, evitate di essere impazienti e cercate di mantenere la calma. Amore: in coppia, volete mantenere la serenità con il partner? Cercate di scendere ad alcuni compromessi. Soli: partirete alla ricerca di una relazione più appagante ma il risultato potrebbe deludervi.

Oroscopo 5 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Luna-Marte nel vostro segno, in mattinata potrebbe accendere emozioni forti, sarete irritabili. Potreste avercela con una persona cara che nei vostri confronti ha un atteggiamento critico ma è probabile che terrete tutto dentro e non direte nulla. Su un altro piano: il lavoro o le buone azioni che avete fatto in passato potrebbero dare i loro frutti, oppure state riacquistando coraggio, motivazione e ambizione. Amore: in coppia, pronti ad appagare alcuni desideri segreti del partner. Che intuito! Sol: siete in cerca dell’anima gemella? Per conquistare siate voi stessi, non indossate maschere.

Oroscopo 5 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Luna-Marte in Cancro, sosta alle spalle del vostro segno e avrete voglia di rilassarvi e prendervela comoda. Tuttavia con questo aspetto è possibile che dovrete dare una mano concreta a una persona cara. Potrete rallentare il ritmo domani con la Luna nel vostro segno… Al contempo, se dovesse arrivare un’opportunità di lavoro, oggi proverete delle paure irrazionali. Dite no ai timori e andate oltre. Amore: in coppia, qualcosa vi turba oppure provate un po’ di malinconia che vi allontana dal partner. Soli: un atteggiamento dominante, un po’ aggressivo, potrebbe far voltare le spalle a chi vi corteggia.

Oroscopo 5 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Luna-Marte in Cancro, in mattinata potreste essere costretti a subire una situazione poco piacevole ma siete pregati di mantenere la calma ed evitare di dare il via a discussioni accese con amici e familiari. Dal pomeriggio fortunatamente tornerà l’ottimismo, la tranquillità e lascerete alle spalle il nervosismo, nella vita sociale potreste essere spinti ad approfondire una nuova e stimolante amicizia. Amore: in coppia, avvertite la necessità di chiarire una situazione ma rischiate di essere un po’ aggressivi. Soli: l’amore oggi non è una priorità e preferirete la compagnia degli amici cari.

Oroscopo 5 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la congiunzione Luna-Marte in Cancro in sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni un approccio più diplomatico del solito in alcune situazioni importanti vi farà trovare in una posizione di vantaggio. E’ una giornata in cui siete molto convincenti, ciò che direte avrà un notevole impatto potete concludere positivamente un affare ma è importante che non permetterete a nessuno di influenzarvi. Amore: in coppia, le conversazioni sono all’insegna della leggerezza: allontanerete le preoccupazioni che vi hanno appesantito. Soli: potrebbe esserci una svolta! Oggi o nei prossimi giorni, ci sarà un incontro decisivo.

Oroscopo 5 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con i passaggi odierni avete energie da vendere, i pianeti vi regalano una volontà di acciaio e siete motivati a ottenere la riuscita oppure concretizzare un progetto! Unica accortezza: con la congiunzione Luna-Marte in Cancro ogni caso, se nel lavoro o nella vita personale, una conversazione con gli amici o i colleghi dovesse prendere una piega polemica, cercate di sviare la loro attenzione su un altro argomento. Amore: in coppia, il partner vi offre il sostegno necessario per dare vita alle vostre idee. E prenderete delle iniziative. Soli: momenti piacevoli con una persona che incontrerete in un luogo che solitamente non frequentate.

Oroscopo 5 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Che si tratti di cogliere un’opportunità o riceverete una notizia positiva riguardo a un accordo, proverete entusiasmo ma prima di lanciarvi, tenete presente che la congiunzione Luna-Marte in Cancro rappresenta un invito alla cautela e ad approfondire i dettagli su cui avreste voglia di sorvolare, ad esempio il lato finanziario. Sarebbe un errore poiché capire bene quale direzione state imboccando vi eviterà degli errori. Amore: in coppia, perché dare il via a discussioni inutili? Cercate di mantenere il controllo delle emozioni. Soli: le scelte sbagliate del passato si riflettono su quelle che fate attualmente. Pensateci.

Oroscopo 5 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Luna-Marte in Cancro, oggi sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: cercate di capire chi vi regala armonia e chi invece a suon di richieste vi priva di preziose energie. In ogni caso, soprattutto in serata, evitate discussioni accese con le persone care. Il che non significa tacere ma mettere le carte in tavola con comprensione e gentilezza così da chiarire e ripristinare l’armonia. Amore: in coppia, di fronte a un problema con il partner fate fronte comune e prendete insieme le decisioni il che rafforza il legame. Soli: il tempo passa in fretta e volete trovare l’amore. Non è lontano…

Oroscopo 5 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ la giornata ideale per rallentare il ritmo, così da riflettere con tranquillità su una situazione forse riguardante il denaro, che è motivo di preoccupazione ma che risolverete. Domani, infatti, il buon aspetto tra il Sole in Ariete e Giove in Gemelli – ne riparleremo – annuncia che nei prossimi giorni potrebbero arrivare buone notizie o nuove ed eccellenti proposte di lavoro o di affari che vi permetteranno di aumentare le entrate. Amore: in coppia, vivrete dei momenti all’insegna dell’eros e romanticismo. Soli: giornata di incontri per cui uscite oppure navigate online su una app per cuori solitari. Sorprese in vista!

Oroscopo 5 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste sentirvi bloccati in un limbo e chiedervi se vale la pena impegnare tempo ed energie su qualcosa che sembra mettervi in grado di aumentare le entrate. La risposta è una sola: entrate in azione e otterrete ottimi risultati. Che si tratti di migliorare un’abilità o lanciarvi in nuova nuova oppure concretizzare un’idea per aprire una vostra attività, è il momento di progredire. Presto vedrete i frutti concreti della vostra decisione. Amore: in coppia, potreste aver voglia di stare per conto vostro, cosa che capita a tutti. Sperando che il partner capisca il vostro stato d’animo. Soli: oggi vi godrete la libertà, ne avete bisogno.