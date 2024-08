L’oroscopo del 18 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 18 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 18 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Venere-Giove è una domenica in cui sarete più sinceri del solito, esprimerete le vostre opinioni a ruota libera oppure sarete spinti ad affrontare un argomento delicato, dimenticando il tatto e la diplomazia. Cercate di essere consapevoli di ciò che direte poiché il giudizio oggi può essere alterato e rischiate di ritrovarvi in acque agitate. Al contempo il transito accende il desiderio di comfort, di benessere ma tenete presente che l’eccessiva autoindulgenza potrebbe diventare un problema. Amore: in coppia, nella relazione c’è fiducia reciproca e romanticismo. Vi sostenete a vicenda e costruite un futuro solido. Soli: per conquistare chi vi attrae sarete sinceri ed esprimerete ciò che provate. Sarete ricambiati.

Oroscopo 18 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una bella domenica, se ultimamente vi siete negati il divertimento è la giornata perfetta per recuperare e uscire con gli amici, i familiari. Su un altro piano: desiderate guadagnare di più? La dissonanza Venere-Giove è perfetta per garantirvi delle entrate attraverso un’attività a cui vi dedicate con passione nel tempo libero. Il transito non solo vi permetterà di trasformare il lavoro in un momento divertente ma le relazioni potrebbero favorire le entrate. Riflettete su come sfruttare al meglio questa opportunità. Amore: in coppia, intesa a tutto campo, incontrerete coppie di amici cari, parlerete delle speranze, dei progetti., delle difficoltà…Soli: un sorriso intrigante vi affascinerà, prenderete l’iniziativa e darete il via a una lunga conversazione romantica.

Oroscopo 18 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza tra Venere in Vergine e Giove nel vostro segno rappresenta un invito a dare la priorità alle vostre esigenze, a prendere cura di voi stessi così da rigenerare le energie e rilassarvi. Potreste regalarvi un massaggio oppure semplicemente trascorrere una giornata tranquilla facendo ciò che più vi piace. E’ evidente che quando necessario dovrete mettere dei limiti alle richieste di chi vi circonda e dire dei chiari “no”. E pazienza se qualcuno reagirà con nervosismo: oggi la priorità siete soltanto voi! Amore: in coppia, il partner potrebbe avere intenzione di parlare di alcuni problemi ma voi non ci pensate proprio. Soli: potreste incontrare on line, un/a ex che non sentite da tempo. E chissà, potrebbe riaccendersi la fiamma.

Oroscopo 18 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui dovete apprezzare quanto valete senza cercare l’approvazione degli altri, in poche parole sviluppare maggiore sicurezza in voi stessi e volervi bene! Fate comunque attenzione alle lotte di potere o ai comportamenti competitivi come potrebbe invece spingervi la dissonanza Venere-Giove. Evitate discussioni: avete infatti la possibilità di mostrare comunque la vostra autorevolezza, di parlare con calma anche nel caso abbiate bisogno di mettere qualcuno al proprio posto. Amore: in coppia, organizzate un’uscita divertente – anche con gli amici – trascorrerete una splendida giornata! Soli: gli incontri sono favoriti, potreste essere attratti da qualcuno molto diverso dal tipo che scegliete di solito. L’amore è imprevedibile.

Oroscopo 18 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una splendida domenica, ideale per lasciare alle spalle problemi, preoccupazioni e divertirvi in compagnia degli amici. Con la dissonanza Venere-Giove, la vita sociale brilla dunque uscite e distraetevi, organizzate qualcosa che accenda il vostro entusiasmo. E’ la giornata ideale per rilassarvi spensieratamente! L’importante è che in caso di litigio tra due persone, evitiate di mischiarvi poiché potrebbero chiedervi di prendere una posizione e ciò mettere a repentaglio la relazione con entrambi. Amore: in coppia, rischiate di essere critici nei confronti di tutto ciò che il partner fa per voi. Cambiate musica! Soli: se state aspettando un messaggio forse oggi non arriverà. Evitate di vedere tutto nero, probabilmente ci sarà una buona ragione.

Oroscopo 18 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con le dissonanze astrali odierne potreste pensare che amici e familiari abbiano la tendenza a complicare inutilmente qualsiasi situazione. Se, in casa, una persona cara elude le proprie responsabilità oppure vi accusa di qualcosa che non avete commesso, scarica la colpa su di voi, potrebbe inevitabilmente scatenarsi un conflitto. Se capite che non può essere risolto poiché l’altro è ostinato, non intende ragioni, fate un passo indietro per riflettere e trovare una soluzione mirata a chiarire la situazione. Amore: in coppia, può essere una giornata positiva sempre che il partner non cerchi il pelo nell’uovo… Soli: cercate di essere meno esigenti nei confronti di voi stessi, anche le piccole imperfezioni fanno parte del vostro indiscutibile fascino.

Oroscopo 18 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Pronti come sempre a gestire mille cose contemporaneamente, ad accontentare chi vi circonda ma se il peso delle responsabilità diventa gravoso, è arrivato il momento di chiedere una mano concreta. Sul piano emotivo abbandonate la riservatezza e concedetevi di esprimere liberamente i vostri dubbi, le paure nonché i desideri. Non stiamo consigliando di mostrare le vostre emozioni alla prima persona che incontrate ma di appoggiare la testa su una spalla affettuosa, pronta ad ascoltarvi e confortarvi. Amore: in coppia, con il partner cercate di introdurre nella relazione una ventata di romanticismo o avventura. La noia è il vero killer dell’amore. Soli: stufi del vostro status ma smettete di rincorrere una storia: presto busserà anche alla vostra porta.

Oroscopo 18 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Sarete spinti a valutare attentamente i pro e i contro di una situazione ma con la dissonanza Venere-Giove oggi potrebbe essere difficile arrivare a una chiara conclusione. Al contempo, visto che l’atmosfera è elettrica, evitate discussioni con amici e familiari: provate emozioni forti, potreste prendere un commento innocente per il verso sbagliato e rischiate di accendervi come fiammiferi, creare tensioni difficili da appianare. Prima di partire in quarta fermatevi: potreste scoprire che si tratta di una cosa di poco conto. Amore: in coppia, saprete captare i desideri più segreti del partner e ne appagherete alcuni, anche piccantini. L’intesa è perfetta. Soli: grazie alla ritrovata motivazione vi lancerete senza esitare nella conquista dell’anima gemella.

Oroscopo 18 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una domenica in cui sarete costretti a farvi in quattro per sistemare alcuni problemi imprevisti riguardanti la famiglia e rischiate di innervosirvi parecchio. Se non riuscirete a risolverli immediatamente, cercate comunque di mantenere la calma. Potete sicuramente tenere sotto controllo la situazione! Fate qualcosa per allentare lo stress e riflettete se è possibile che gli altri se la sbroglino da soli: dovete prendere cura di voi stessi così da godere in piena tranquillità quel che resta del fine settimana. Amore: in coppia, avvertite il desiderio di essere liberi di fare scelte e prendere delle decisioni. Parlatene apertamente con il partner, apprezzerà la vostra sincerità. Soli: a destabilizzarvi è la mancanza di una persona, forse un ex ma non chiudete la porta agli altri.

Oroscopo 18 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Venere-Giove è una domenica in cui vi sarà difficile tacere: che si tratti di amici o familiari, potreste essere spinti a offrire consigli non richiesti e sarete molto critici. Qualunque sia il motivo che vi spinge a dire alcune cose spiacevoli, cercate di gestire la situazione con il vostro consueto aplomb e mettete uno stop alla conversazione chiedendo scusa. Se vi metterete sulla difensiva o, peggio vi arrabbierete, scatenerete tensioni peggiori, la situazione potrebbe degenerare verbalmente. Amore: in coppia, sintonia totale, vi capite con un solo sguardo e insieme al partner oggi trascorrerete dolci e teneri momenti. Soli: volete conquistare? Fatevi belli, curate il look: sarete ancora più attraenti e troverete chi vi corteggerà.

Oroscopo 18 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La creatività vi permetterà di avere un’idea brillante e non dovete chiuderla in un cassetto ma concretizzarla. Con la dissonanza Venere-Giove vale la pena dare il via libera alle vostre capacità, mostrarle in modo concreto così da migliorare la vostra reputazione. Sia che abbiate intenzione di impressionare favorevolmente il boss o superiore o facciate qualcosa che scatenerà ammirazione, pensare fuori dagli schemi vi permetterà di ottenere il successo. E’ una fase in cui dimostrare che siete i migliori. Amore: in coppia, oggi avete il grande desiderio di trascorrere del tempo con il partner. E non solo per chiacchierare del più e del meno. Soli: pronti a tutto pur di evitare di tornare a casa da soli. Avete un solo obiettivo: godere al massimo dei piaceri della vita.

Oroscopo 18 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza Venere-Giove potrebbe spingervi a riflettere sui tanti favori o gesti gentili che avete fatto per correre in aiuto o accontentare le persone care o i colleghi. Arriverete alla conclusione che non sempre le vostre azioni sono state ricambiate in uguale misura, probabilmente sono state date per scontate. Anziché arrabbiarvi per i mancati gesti di gentilezza, da oggi per quanto vi è possibile, cercate di essere meno generosi. Cercate invece di esaminare con attenzione una situazione che avete trascurato. Amore: in coppia, occhio a non soffocare di attenzioni la dolce metà e/o metterlo/a su un piedistallo: ha dei difetti come tutti. Soli: il discorso riguarda anche voi. Per oggi, negli affari di cuore, evitate di idealizzare le persone.