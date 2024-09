L’oroscopo del 23 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 23 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 23 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere entra in Scorpione ed è un momento ottimo per esaminare meglio il vostro settore delle finanze: entrate, spese ed eventuali debiti così da rimettere in carreggiata il budget. Con questo transito, fino al 17 ottobre, dovete necessariamente affrontare quei problemi professionali e finanziari che impediscono una bella trasformazione. Prenderete in mano la situazione e risolverete. Amore: in coppia, un vento di rinnovato desiderio soffia sulla relazione! Avrete voglia di pensare meno al lavoro e di più all’amore. Soli: tirate fuori la sensibilità, non la nascondete. E’ così che attirerete un’anima gemella.

Oroscopo 23 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere sbarca in Scorpione, fino al 17 ottobre, nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: il transito sarà d’aiuto a capire in cosa volete impegnarvi. Soci, clienti, opportunità, responsabilità, contratti e altro ancora sono al centro della scena! Tuttavia, la forte energia dello Scorpione indica che una volta fatta la scelta impegnerete tutte le energie a disposizione, dunque sceglierete in modo saggio. Amore: in coppia, non dormite sugli allori. La dolce metà vuole che siate intraprendenti. Mostrate un po’ di attenzione. Soli: siete molto esigenti, i vostri desideri sembrano difficili da soddisfare. L’amore c’è, ma dovete riconoscerlo.

Oroscopo 23 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere entra in Scorpione e fino al 17 ottobre sarà un periodo in cui nel lavoro impegnerete parecchie energie e al contempo vorrete allineare le vostre ambizioni con il quotidiano e le abitudini. Avrete voglia di migliorare voi stessi, la professione e ci saranno molte opportunità per fare ciò che avete in mente. Fate attenzione a non essere ossessionati dai dettagli. Rischiate di trasformarvi in perfezionisti! Amore: in coppia, vi impegnerete per rafforzare la relazione ma la routine, le abitudini vi peseranno parecchio. Soli: se una persona vi corteggia e scoprite che non mantiene le promesse consideratelo un allarme rosso.

Oroscopo 23 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fino al 17 ottobre, Venere in Scorpione accentua la creatività, vi metterà in grado di concretizzare le idee e i progetti che avete a cuore. Potreste persino esserne ossessionati! Altra buona notizia: il conto in banca, grazie ad alcune entrate, sorriderà. Su un altro piano: vi sentirete apprezzati da familiari, amici o colleghi e in generale avrete la possibilità di uscire più del solito e pensare anche al divertimento! Amore: in coppia, la relazione è all’insegna della stabilità, costruzione o trasformazione e circola desiderio. Soli: potrebbe arrivare un invito da chi vi attrae e accetterete! Tira vento di emozioni forti, di grande passione…

Oroscopo 23 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con Venere in Scorpione, fino al 17 ottobre, sarete parecchio motivati a stabilire un nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata. Il pianeta sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: potrebbe essere un momento di riposo e rigenerazione. Nel lavoro sarete ovviamente impegnati ma quando potrete ritagliate del tempo per prendere cura di voi stessi. Non è escluso che deciderete di rinnovare qualcosa in casa. Amore: in coppia, evitate battibecchi e liti poiché non avreste l’ultima parola. Soli: se avete iniziato un flirt, è possibile che si trasformi in una storia importante, a patto che sarete disposti a passare dal “me” al “noi”.

Oroscopo 23 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Venere entra in Scorpione, nel vostro settore della comunicazione: fino al 17 ottobre sarete notati, chi vi circonda cercherà più del solito la vostra compagnia. E’ il momento di brillare, di ampliare la cerchia delle conoscenze, divertirvi ma non solo: tenete presente che le vostre parole avranno un particolare potere : è un ottimo momento per affrontare e chiarire questioni importanti con i familiari. Amore: in coppia, la relazione è sempre più forte, c’è una bella intesa e la serata sarà particolarmente sensuale. Soli: accettate un invito senza esitare e uscite! Il periodo è molto favorevole agli incontri d’amore, alla nascita di una storia.

Oroscopo 23 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Venere in Scorpione, fino al 17 ottobre nelle finanze sarà un periodo di trasformazione. Il transito punta i riflettori sul budget, sul vostro senso di sicurezza finanziaria. Sarete più che mai determinati a raggiungere i vostri obiettivi o a guadagnare di più, a costruire basi solide. Alla larga da persone e situazioni che vi abbattono: in alcune aree della vostra vita sarà necessaria una seria revisione. Amore: in coppia, ormai avete capito entrambi che per vivere in modo sereno dovete fare delle concessioni. Ed è un notevole traguardo! Soli: se state cercando l’amore, uscite, siate disponibili con gli altri e attenti a ogni incontro!

Oroscopo 23 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Fino al 17 ottobre, con Venere nel vostro segno sarete entusiasti, persino euforici! E’ uno splendido transito d’aiuto anche a raggiungere i vostri obbiettivi. Vi state risvegliando dopo un periodo per così dire di ibernazione ed è il vostro momento per splendere come pietre preziose: siete affascinanti e più magnetici che mai! Nel lavoro, sfruttate questo mese per fare passi avanti, tutto vi riuscirà. Amore: in coppia, entrambi non potete fare a meno delle carezze e ancor meno della dolcezza dei reciproci baci. Intesa perfetta anche nell’eros. Soli: riuscirete a conquistare l’anima gemella e insieme sarete una coppia inseparabile!

Oroscopo 23 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere in Scorpione fino al 17 ottobre sosta alle spalle del vostro segno: cercate di esaminare sinceramente gli atteggiamenti. le situazioni e le zavorre che vi impediscono di progredire e che dovete mollare. Ritagliate del tempo per rimanere dietro le quinte, per il riposo extra, la meditazione e la riflessione: è importante anche per avere una maggiore comprensione riguardo agli eventi recenti. Amore: in coppia, una messa a punto riguarda entrambi, dovete accettare il principio dei reciproci torti. Nessuno è perfetto. Soli: se volete una storia, dovete essere pronti a dare amore senza per questo creare una dipendenza emotiva.

Oroscopo 23 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Venere in Scorpione, fino al 17 ottobre rappresenta un invito ad ampliare i vostri contatti, anche di lavoro. Stabilirete, anche online, relazioni profonde e appaganti che potrebbero migliorare la vostra vita. E’ un periodo in cui sarete molto magnetici e non avrete difficoltà a stringere nuovi legami, anche di amicizia. Se siete in cerca di impiego lo troverete! Questi transito inoltre vi mette in grado di sviluppare nuovi progetti. Amore: in coppia, non esiste solo il lavoro: godetevi questa giornata romantica e dimenticate tutto il resto. Soli: lasciatevi andare alle emozioni, l’amore e la passione vi tendono le braccia. Che aspettate?!

Oroscopo 23 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con Venere in Scorpione è il vostro momento, brillerete grazie ai risultati che otterrete in particolare riguardo un contratto o una trattativa. Il transito, fino al 17 ottobre, accentua la vostra ambizione, sarete pronti a raccogliere qualunque sfida e garantirvi il successo. Al contempo, per fare passi avanti vi sarà utile anche ampliare il giro dei contatti: sfruttate le conoscenze e in seguito ricambierete il favore. Amore: in coppia, prendete la vita come viene, ciò che conta è essere felici con la dolce metà. Soli: se lo stato d’animo vi spinge a flirtare, fate pure e divertitevi! Una storia d’amore seria, arriverà ma al momento giusto.

Oroscopo 23 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Venere in Scorpione, fino al 17 ottobre, avete via libera per cercare nuove opportunità. Il che potrebbe comportare viaggi, corsi di studio o lavoro all’estero. Avete un commercio online? Potreste attirare parecchi clienti di altri paesi. E se ne avete la possibilità partire per un viaggio, in un bel posto, evadere, vi rilasserà e tornerete pieni di energie! Nel lavoro avrete voglia di impegnarvi al massimo e di fare passi avanti! Amore: in coppia, vivete liberamente le belle emozioni forti, hanno il pregio di accendere la fiamma della passione. Soli: affascinanti, irresistibili, al centro della scena: farete battere forte il cuore di parecchie persone.