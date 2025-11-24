Cosa dice l’oroscopo del 25 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 25 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Mercurio-Venere in Scorpione punta i riflettori su un vostro settore del denaro. Se avete in corso una trattativa, un acquisto o una vendita, andrà nel verso da voi desiderato. Non è escluso che finalmente entri una somma che state aspettando da tempo. Più in generale, sviluppando il pensiero positivo potreste trovare la soluzione a problemi complicati. Amore: in coppia, il partner vi rassicura, vi offre il sostegno di cui avete bisogno! E’ una bella giornata per rendere più solida la relazione e fare una dolce promessa. Soli: forse non ci saranno incontri importanti ma potete pur sempre flirtare con leggerezza.

Oroscopo 25 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Mercurio-Venere in Scorpione qualunque cosa abbiate in mente di fare siete spinti a coinvolgere altre persone, E’ un momento di nuove scoperte e opportunità entusiasmanti – anche riguardanti un viaggio – in cui le persone che per voi contano potrebbero svolgere un ruolo importante se permetterete loro di condividere la loro esperienza e competenza. Amore: in coppia, avete belle energie e pensate in grande! Volete che la relazione si rafforzi e in mente avete splendidi progetti. Soli: è tempo di uscire dalla routine e andare incontro alle novità, incontrare nuove persone. Avrete possibilità di conquistare.

Oroscopo 25 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Mercurio-Venere in Scorpione, rende la comunicazione più facile in qualsiasi ambito della vostra vita: se dunque dovete negoziare o risolvere una questione delicata, è la giornata giusta. Il transito indica inoltre che nel lavoro il vostro impegno non passerà inosservato e arriveranno delle gratificazioni. E in questo settore potreste stringere nuovi contatti! Amore: in coppia, c’è grande complicità, eventuali ostacoli rendono più forte la relazione! E’ possibile un progetto a due che rappresenterà un nuovo inizio. Soli: ebbene non sbagliate, le vostre sensazioni sono giuste: una persona è “vittima” del vostro incantesimo…

Oroscopo 25 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Mercurio-Venere in Scorpione vi fa toccare con mano il sostegno che arriva da chi vi circonda. E’ un buon momento, dunque, per chiedere qualcosa poiché ci sono buone probabilità che riceverete una risposta positiva! Potrebbe essere necessario fare un piccolo compromesso, ma otterrete ciò che desiderate. Stasera rilassatevi in compagnia delle persone care. Amore: in coppia, amate la dolce metà così com’è, in modo incondizionato (e ricambia). Bei momenti di complicità che rendono ancora più salda la relazione! Soli: potere di seduzione al top, è una giornata perfetta per dare il via a una storia d’amore. Per conquistare chi vi attrae basterà un semplice sguardo.

Oroscopo 25 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Qualsiasi conversazione – a patto che sia pacata – con i familiari oggi sarà d’aiuto a introdurre l’armonia e a ripristinare l’equilibrio personale. La congiunzione Mercurio-Venere in Scorpione rappresenta infatti un’opportunità per appianare eventuali problemi anche riguardanti la casa e a trovare delle soluzioni che vadano bene a tutti. Più in generale, cercate di avere delle attenzioni extra nei confronti delle persone care, ve ne saranno riconoscenti! Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ elettrica. Cercate di ritrovare il consueto ottimismo e dite no a eventuali discussioni. Soli: gli incontri romantici ci sono ma fate leva sul buonumore, oggi lo stato d’animo è del tipo montagne russe.

Oroscopo 25 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Mercurio-Venere in Scorpione vi dota di ottimismo, oggi vedete il bicchiere mezzo pieno! Lo stato d’animo è leggero, siete diplomatici, le amicizie sono particolarmente affettuose e chi vi circonda è attratto da voi, avete l’effetto calamita! Con questo transito, infine, potreste decidere di riprendere gli studi, frequentare un corso e, in generale, migliorare la vostra istruzione. Amore: in coppia, condividete splendidi momenti che vi permettono di scoprire nuove sfaccettature di entrambi… Soli: se una persona vi attrae da tempo, una conversazione romperà il ghiaccio e a quel punto le cose potrebbero snodarsi rapidamente e nel migliore dei modi.

Oroscopo 25 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la congiunzione Mercurio-Venere in Scorpione nel vostro settore delle finanze, l’obbiettivo odierno sarà quello di guadagnare di più. E in effetti potrebbero arrivare ottime notizie o delle opportunità che vi permetteranno di aumentare le entrate. Fate attenzione tuttavia alla voglia di spendere: con questo transito rischiate di lanciarvi negli acquisti senza pensarci due volte. Amore: in coppia, vi aspettano belle sorprese, la giornata è piena d’amore, il partner vi coccola più del solito. Soli: deciderete di dare una svolta alla vita amorosa. Sfrutterete ogni occasione per stringere nuove conoscenze!

Oroscopo 25 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con Mercurio e Venere nel vostro segno,avrete voglia di organizzare o partecipare ad alcuni eventi e al contempo parlare delle vostre idee e progetti mirati a fare passi avanti e a far lievitare le entrate. Attirerete le persone giuste, pronte a dare un sostegno e ciò vi farà sentire ancora più motivati! Potreste infine ricevere una somma di denaro che aspettate da un po’ di tempo. Amore: in coppia, avrete la possibilità di risolvere le recenti difficoltà che pesano nella relazione. Chiarirete in un’atmosfera favorevole al dialogo. Soli: grazie al fascino e all’eloquenza, è la giornata ideale per conquistare chi vi attrae!

Oroscopo 25 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Mercurio-Venere in Scorpione sosta alle spalle del vostro segno. Nei prossimi giorni potreste scoprire una nuova forza interiore, il talento e delle idee che potrebbe cambiare la vostra vita. Una serie di contatti, inoltre, potrebbero permettervi di stringere delle amicizie e far arrivare ottime opportunità. L’importante è che prenderete le distanze da persone negative! Amore: in coppia, puntate sulla diplomazia anziché voler avere ragione a tutti i costi. Mettete a tacere l’ego, la testardaggine e manterrete la pace! Soli: potreste capire improvvisamente di essere innamorati di una persona che già conoscete. Farete il primo passo?

Oroscopo 25 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nella vita sociale, le persone che incontrerete o con cui parlerete oggi e nei prossimi giorni, potrebbero essere d’aiuto a far imboccare alla vostra vita una nuova direzione. Non è escluso che firmerete un contratto oppure troverete un compromesso su una questione importante. Sarete ottimisti, persino euforici per ciò che sta accadendo. In ogni caso, prendete cura di voi stessi, dei vostri bisogni, delle esigenze personali! Amore: in coppia, splendido dialogo, riuscite ad anticipare i minimi desideri della dolce metà. Soli: è una giornata romantica, che favorisce l’amore! Affascinanti come siete, non vi resta che uscire e lanciarvi nella conquista di un cuore.

Oroscopo 25 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Mercurio-Venere in Scorpione, qualsiasi conversazione riguardante la carriera, le vostre ambizioni, sarà entusiasmante e stimolante e potrebbe avere un impatto positivo sul vostro futuro. Alcune persone, non è escluso si tratti di amici, vi apriranno delle porte e vi metteranno in grado di raggiungere un obbiettivo importante o realizzare un progetto che avete a cuore! Amore: in coppia, concedetevi una serata romantica: dopo una giornata movimentata è la pausa perfetta. Soli: è il momento di chiudere relazioni con persone nocive e avvicinarvi a chi è in sintonia con voi, è positivo/a! Sarete meglio accompagnati…

Oroscopo 25 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Mercurio-Venere in Scorpione accende il desiderio di prenotare una prossima vacanza così da allontanarvi da tutto! Sfruttate questo transito molto positivo. Anche obbiettivi e ambizioni sono al centro della scena: è tempo di entrare in contatto con persone che possano aiutarvi a concretizzare! Nel lavoro c’è una bella riuscita nonché la possibilità di aumentare il reddito. Amore: in coppia, è un martedì romantico accompagnato da senso dell’umorismo, desiderio e complicità! Esprimete l’amore che provate per la dolce metà. Soli: è una giornata molto promettente. Non perderete una sola occasione per brillare e fare conquiste.