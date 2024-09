L’oroscopo del 6 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 6 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 6 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere in Bilancia è d’aiuto ad facilitare qualsiasi affare,concludere accordi, firmare contratti e fare un’ottima impressione o persino convincere in modo affascinante i colleghi a farvi un favore. In generale i passaggi odierni rappresentano un’opportunità per consolidare le relazioni personali o di lavoro. Se capite che con una persona può nascere qualcosa di positivo andate avanti passo dopo passo così da garantire a entrambi la reciproca fiducia. Amore: in coppia, gioia di vivere, piacere sono nel programma della giornata. E farete progetti di ogni tipo! Soli: il fascino vi permette di fare conquiste ma siete pregati di rimanere con i piedi per terra, attenervi alla realtà!

Oroscopo 6 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui siete molto più produttivi del solito, ideale per impegnare le energie nella lista delle cose da fare o per praticare esercizio fisico, dare il via a una dieta sana oppure dedicare più ore al lavoro. Occuparvi delle attività quotidiane sarà d’aiuto a rispettare le scadenze o persino ad anticiparle. L’importante è che non vi mettiate sotto pressione. Fate un elenco delle priorità, degli obbiettivi importanti da raggiungere e procedete con calma. Amore: in coppia, rilassatevi, lasciate alle spalle eventuali preoccupazioni e un eccesso di emotività. Soli: più che storie impegnative oggi volete avere accanto un amico/a-amante con cui ridere in modo spensierato.

Oroscopo 6 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Alcuni aspetti del vostro lavoro potrebbero scatenare delle tensioni interiori, avere dei dubbi su quanto finora avete raggiunto. Per ottenere ciò che desiderate, evitate di trarre conclusioni affrettate o di ricorrere a tattiche e prima di prendere decisioni importanti cercate di ottenere più informazioni possibili. Tenete presente che nel corso della giornata l’inquietudine svanirà e qualsiasi questione vi sembrerà meno seria. Per oggi osservate, riflettete e non agite impulsivamente. Amore: in coppia, evitate la testardaggine, rischiate di complicare la relazione. Soli: smettete di pensare agli errori del passato. Permettete alle persone di avvicinarvi e conquistarvi.

Oroscopo 6 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un venerdì in cui una persona cara potrebbe essere giù di corda ma voi darete prova di affetto, saprete cosa fare e dire per tirare su il morale. I passaggi odierni potrebbero spingervi a cambiare qualcosa nell’abitazione così da creare un’atmosfera armoniosa. Su un altro piano: se alcuni aspetti del vostro lavoro sono diventati noiosi e per questo siete irrequieti, cercate di cambiare qualcosa nella solita routine. Potreste ritrovare la motivazione. Amore: in coppia, nella relazione arriva una ventata di freschezza, Il partner vi stupirà con dolcissime attenzioni. Soli: attrazione per una persona che avete incontrato qualche volta e oggi vi lancerete nella conquista.

Oroscopo 6 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Bilancia oggi siete simpatici del solito, in vena di fare battute e dunque perché non divertirvi anche mentre lavorate? Potrebbe essere un po’ difficile rimanere concentrati, soprattutto se siete impegnati a svolgere qualcosa di banale. Per mantenere alta la motivazione, rimanere produttivi ma gioiosi fate leva su questa benvenuta spensieratezza. In caso contrario, rischiate di riflettere troppo e accumulare stress. Amore: in coppia, è un’ottima giornata per fare progetti a due con il partner, prendere piccole o grandi decisioni. Soli: Venere in Bilancia vi garantisce numerose conquiste romantiche: non chiudetevi in casa, accettate gli inviti e uscite!

Oroscopo 6 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il denaro è nella vostra mente ma al contempo il desiderio di sentirvi liberi. Trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata è fondamentale tuttavia oggi potreste essere combattuti tra prendere un’iniziativa finanziariamente responsabile e lanciarvi in qualcosa di spensierato e divertente. Per trovare il giusto compromesso, fissate piccoli obiettivi da raggiungere nel corso della giornata con pause intermedie così da evitare lo stress e l’eventuale voglia di rimandare. Amore: in coppia, atmosfera ultra romantica, vivrete una serata speciale, al settimo cielo! Soli: è un periodo che favorisce sia le grandi passioni sia gli incontri importanti. Occhi aperti.

Oroscopo 6 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna nel vostro segno oggi rifletterete sui sogni legati al lavoro. Potreste sentirvi motivati a fissare degli obbiettivi relativi alle finanze, alla carriera, soprattutto con l’aiuto di alcune relazioni consolidate. E’ il momento di entrare in azione senza indugiare ulteriormente e la cosa migliore è quella di seguire l’intuito. Vi farà imboccare la giusta direzione. In ogni caso, prendete anche cura di voi stessi: concedervi delle attenzioni è una necessità. Amore: in coppia, qualche frizione, siete entrambi orgogliosi, aspettate che l’altro/a ceda per primo/a. Soli: nel momento in cui concederete un po’ più di fiducia agli altri/e non avrete difficoltà a dare il via a una storia.

Oroscopo 6 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste essere decisi ad affrontare una questione o un problema riguardante un’amicizia e che scatena delle tensioni interiori ma essere incerti sul modo migliore di procedere. Probabile vi chiederete se adottare un approccio franco oppure più sottile. I pianeti consigliano di andare dritti al punto. Mettendo le carte in tavola, il diretto interessato saprà cosa aspettarsi. Il che porterà a conversazioni fruttuose che faranno sviluppare soluzioni positive. Amore: in coppia, la passione è al top e la mostrerete al partner con grande slancio. Serata bollente. Soli: il rischio odierno è che potreste imbarcarvi in una storia clandestina. La priorità attuale deve essere la stabilità.

Oroscopo 6 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il desiderio odierno è quello di fare ovunque una buona impressione e potreste sforzarvi al massimo per dire il commento giusto al momento giusto ma scoprire che, soprattutto nel lavoro, le vostre parole non colpiscono nel segno. Nel tentativo di migliorare alcuni aspetti, darete consigli, farete dei commenti o delle critiche ma nulla sarà preso in considerazione. La cosa migliore, per oggi è osservare ciò che accade senza commentare. Rimandate a domani. Amore: in coppia, attenzione, il partner potrebbe sentirsi trascurato, pensare che la relazione sia più amichevole che passionale. Soli: attratti da più persone contemporaneamente e la scelta non sarà facile.

Oroscopo 6 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Sempre determinati e sicuri di voi stessi, oggi sul posto di lavoro potrebbe emergere un po’ di insicurezza. Potreste ad esempio chiedervi se state o meno soddisfacendo gli standard professionali ed essere persino esitanti parlando con colleghi, il boss o i clienti. Vi chiederete se nel lavoro siete benvoluti oppure se state svolgendo al meglio i vostri compiti. Potete andare a testa alta, tutti – e solitamente voi per primi – sanno bene che rappresentate il top. Amore: in coppia, è il venerdì ideale per dichiarare nuovamente il vostro amore, mostrare i sentimenti attraverso gesti concreti. Soli: se da tempo siete attratti da una persona, entrate in azione e fate il primo passo.

Oroscopo 6 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La presenza di Venere in Bilancia, per alcuni Acquario può segnalare un viaggio piacevole che farete in questi giorni, mentre per altri si tratterà dell’arrivo di una proposta di lavoro o della firma di un contratto. In entrambi i casi sarete soddisfatti. Non è escluso che la proposta o l’offerta comportino un cambiamento del posto di lavoro, un trasferimento, che stravolgerà anche le abitudini dei familiari. Ma saprete come prepararli al cambiamento. Amore: in coppia, se volete rafforzare ulteriormente il legame con il partner, la ricetta magica sono le attenzioni e le dolci parole d’amore. Soli: l’aria profuma di passione e vi lancerete a occhi chiusi in un’avventura.

Oroscopo 6 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi astrali odierni rappresentano un invito a mantenere la calma, anche quando nel lavoro o nella vita privata avrete a che fare con persone ostinate o che vi tempestano di mille richieste. Non dovete sempre accontentare tutti: oggi vince la sincerità anche se inevitabilmente qualcuno si offenderà. Impegnate le energie per fare alcune serie riflessioni sul vostro percorso professionale, sulle questioni finanziarie e le responsabilità familiari. Amore: in coppia, avete difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni. Evitate, dunque, di scatenare tensioni. Parlate con dolcezza. Soli: voglia di lanciarvi in qualche esperienza nuova e originale. Il che non è da voi…