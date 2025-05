Cosa dice l’oroscopo del 9 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 9 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna continua la sua sosta in Bilancia, nel vostro settore delle relazioni: è una giornata in cui vi sentite particolarmente dolci e teneri nei confronti delle persone a cui volete bene. Fate in modo che l’affetto e i legami importanti e affidabili, occupino gran parte della vostra attenzione. Sarete molto generosi anche a livello pratico, il che potrebbe spingervi a spendere troppo e viziare le persone care. Amore: in coppia, i transiti introducono nella relazione entusiasmo e nuove energie. Approfittatene per condividere sogni e progetti. Soli: è il momento di aprirvi a nuove conoscenze, potreste incontrare qualcuno che vi intrigherà.

Oroscopo 9 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Bilancia vi rende molto produttivi ed efficienti, siete determinati a portare a termine alcuni compiti così da andare oltre. Tuttavia pur non avendo difficoltà ad affrontare gli impegni per conto vostro, cercate di riconoscere l’importanza del lavoro di squadra. A metà pomeriggio potreste infatti aver bisogno di un aiuto dai colleghi: se volete ottenere risultati più veloci non esitate a delegare qualcosa. Amore: in coppia, dedicate del tempo al partner: la stabilità viene rafforzata da momenti di intimità e sincerità. Soli: potreste scoprire che già conoscete da tempo la persona giusta, è vicina, forse si tratta di un/a amico/a?

Oroscopo 9 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Bilancia, nel lavoro non è il momento di rimanere nell’ombra ma quello di far brillare il vostro talento, le qualità! Evitate in ogni caso di farvi distrarre da attività che rappresentano una perdita di tempo. Tuttavia verso il pomeriggio in caso di discussione, fate attenzione a come vi esprimerete poiché eventuali frustrazioni potrebbero spingere a dire parole dure che in seguito non potrete “rimangiare”. Amore: in coppia, la parola chiave è comunicazione: parlate con il partner delle vostre emozioni e ascoltate con attenzione. Soli: potreste ricevere un invito o incontrare una persona interessante, mantenete la mente aperta.

Oroscopo 9 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Bilancia amplifica la vostra sensibilità, vi spinge a riflettere su questioni profonde. Il transito mette in luce, inoltre, quali aree della vostra vita hanno più bisogno di attenzione. Evitate di lasciarvi coinvolgere troppo dalle emozioni negative e ricordate che la famiglia e le relazioni strette sono pronte a offrire il sostegno di cui avete bisogno. In serata, optate per una serata tranquilla a casa. Amore: in coppia, mostrate apertamente il vostro affetto e al contempo ascoltate le esigenze del partner. Soli: seguite l’intuito: una persona gentile e discreta potrebbe farvi sentire al sicuro, come non accadeva da molto tempo.

Oroscopo 9 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un venerdì in cui il vostro carisma non passa inosservato, vi trovate sotto i riflettori: nel lavoro è il momento di mettere in evidenza le vostre qualità, le competenze e di conseguenza, assumere ruoli di responsabilità. Tenete presente che la collaborazione è la chiave del successo per cui cercate di ascoltare anche chi vi circonda. Stasera organizzate un’uscita divertente con gli amici. Amore: in coppia, la passione è al centro della scena: sorprendete il partner con gesti romantici e dimostrate il vostro amore. Soli: siete attraenti, avete l’effetto calamita: sfruttate i transiti odierni per conoscere persone nuove e conquistare.

Oroscopo 9 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Bilancia accende il forte desiderio di situazioni e ambienti confortevoli per cui impegnate le energie nelle relazioni che per voi contano di più così da rafforzarle. Tuttavia, con l’avanzare della giornata, un ostacolo o un imprevisto potrebbero ritardare temporaneamente un’iniziativa, ma sarà un bene, poiché potrebbe essere necessario rivedere una decisione o un progetto. Amore: in coppia, voglia di emozioni forti e attraverso un solo sguardo con il partner riaccenderete l’intesa nell’eros. Soli: incontri interessanti e coinvolgenti ma occorre tempo per capire se è solo una semplice attrazione o qualcosa di più profondo e importante.

Oroscopo 9 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna nel vostro segno, le emozioni sono forti e potreste avere delle reazioni che lasceranno di stucco chi vi circonda. Se qualcosa ha ostacolato la vostra vita sociale o i vostri obiettivi oggi proverete tensione interiore e potrebbe valere la pena esaminare con attenzione alcuni dettagli che forse vi sono sfuggiti. In caso di trattativa, prima di firmare leggete bene tutte le clausole. Amore: in coppia. la relazione viene prima di tutto! Avete belle idee per trascorrere una serata piacevole e piccantina. Soli: siete ottimisti e negli affari di cuore, se avete intenzione di lanciarvi nella conquista, oggi il destino potrebbe dare una mano.

Oroscopo 9 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno: affronterete la prima parte svolgendo tutto con calma, preferirete stare per conto vostro per trovare un po’ di pace e tranquillità così da ricaricare le batterie. Domani la Luna entrerà nel vostro segno e vi spingerà a entrare in contatto con l’ambiente circostante, ma per oggi, assecondate il bisogno di riposare, rilassarvi e concedervi una pausa. Amore: in coppia, non relegate in secondo piano i sentimenti che la dolce metà prova per voi: ne trarrete nuova forza per il futuro! Soli: cercate di essere più tolleranti e meno critici nei confronti di chi vi corteggia. Concentratevi sulle cose importanti!

Oroscopo 9 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Bilancia vi dota di buon umore ed è utile a stringere nuove amicizie. Se desiderate ampliare la cerchia delle relazioni sfruttate queste vibrazioni per mettervi in gioco! Tuttavia, con l’avanzare della giornata, anche se potreste aver voglia di sperimentare esperienze nuove, i sensi di colpa o la necessità di risolvere una questione personale, potrebbero impedirvi di fare ciò che volete. Rimandate. Amore: in coppia, il dialogo è positivo e i progetti diventeranno più concreti. Avete tante idee e tanta voglia di realizzarle! Soli: il lavoro potrebbe avere la priorità eppure c’è qualcuno che aspetta solo di conoscervi meglio… Pensateci.

Oroscopo 9 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Bilancia nel vostro settore della carriera, la vostra ambizione vi spinge a lavorare sodo ma senza mettervi sotto pressione o stressarvi. Siete concentrati sul raggiungimento di qualcosa di significativo ed è un’ottima giornata anche per pianificare alcuni obbiettivi a lungo termine. Grazie alle vostre insuperabili qualità, potete arrivare in vetta, stupire e impressionare il boss e i colleghi. Amore: in coppia, il vostro obbiettivo è rendere felice la dolce metà e ci riuscirete con sua grande gioia. Soli: se avete incontrato di recente qualcuno, la vostra gentilezza e le attenzioni potrebbero conquistare definitivamente il suo cuore.

Oroscopo 9 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Bilancia avvertite il bisogno di evadere dalla routine sia a livello fisico che mentale. Se siete costretti ad affrontare compiti e responsabilità che non potete eludere cercate di dare una scossa al programma quotidiano così da non sentirvi intrappolati, cosa che detestate. Nel corso della giornata potreste trovare delle soluzioni innovative ad alcuni problemi che vanno avanti da tempo. E non è escluso che al riguardo un amico vi offra dei consigli utili. Amore: in coppia, la passione è presente ma rischiate di essere troppo diretti. Prima di parlare, contate fino a dieci. Soli: un incontro accenderà forti emozioni ma dovrete essere pazienti…

Oroscopo 9 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un ottimo venerdì per risolvere definitivamente alcuni problemi così da sistemare la situazione. Affrontate le questioni complesse con grande sicurezza in voi stessi e inoltre siete pronti a mollare alcune abitudini negative. Nel pomeriggio, questa bella produttività potrebbe scemare a causa di problemi che scatenano ansia ma un piano d’azione vi permetterà di andare avanti. Amore: in coppia, l’amore si costruisce con pazienza e concretezza, piccole attenzioni quotidiane fanno la differenza. Soli: potresti sentirvi osservati da qualcuno che non osa avvicinarsi. Forse è arrivato il momento di essere voi a fare il primo passo.