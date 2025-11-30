Cosa dice l’oroscopo dell’1 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 1 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

È una buona idea trovare po’ di sollievo dalla pressione o dalla tensione e il modo migliore potrebbe essere quello, nel lavoro, di evitare di strafare. Pensate anche a coccolarvi. Confidarvi con un amico fidato può essere d’aiuto ma è importante non parlare con persone che giudicano o non comprendono pienamente il vostro stato d’animo. E stasera date la priorità alle esigenze personali. Amore: in coppia, atmosfera romantica, desiderate amare ed essere amati con passione e la dolce metà ricambia. Soli: è molto probabile un incontro, chi vi circonda è attratto dalla vostra simpatia, dal fascino irresistibile.

Oroscopo 1 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

In mente potreste avere grandi idee ma al contempo essere spinti a chiedervi se siano davvero realistiche. Tuttavia anziché analizzare eccessivamente, seguite l’istinto: se un progetto vi sembra davvero eccellente, potreste essere tentati di dare il via da soli, ma coinvolgere altre persone vi darà la possibilità di renderlo un successo! Una volta presa la decisione, proverete un senso di sollievo. Amore: in coppia, placate gli sbalzi d’umore, non sono piacevoli da sopportare. Se occorre, cercate di trovare un compromesso. Soli: prima di accettare un invito, cercate di valutare attentamente i pro e i contro.

Oroscopo 1 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Luna-Giove l’entusiasmo e la curiosità sono alle stelle, grazie alla sicurezza in voi stessi siete pronti a prendere l’iniziativa e in grado di individuare velocemente un’opportunità di tipo finanziario. Da una conversazione informale o un incontro inaspettato potrebbe nascere un modo intelligente per aumentare le vostre entrate o trasformare un’idea in qualcosa di redittizio. Amore: in coppia, affettuosi, dotati di immaginazione, oggi avrete belle idee per introdurre pepe nella relazione! Soli: troverete un modo brillante e irresistibile per attirare chi volete nella vostra rete!

Oroscopo 1 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza tra la Luna in Ariete e Giove nel vostro segno, il desiderio è quello di emergere, farvi notare e mostrare a colleghi e boss cosa siete in grado di fare. Visto che grazie alle competenze avete le carte in regola per trionfare, mettetevi pure sotto i riflettori, godete l’ammirazione di vi circonda ma al contempo siate realistici poiché l’esagerazione può offuscare il talento di cui siete dotati. Amore: in coppia, un po’ contrariati e forse perché il partner rifiuta di riconoscere che ha torto. Soli: un/a ex potrebbe tornare e dovrete prendere una decisione. Tagliare definitivamente i ponti o riaprire i contatti?

Oroscopo 1 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una bella giornata, siete ottimisti e con il forte desiderio di ampliare i vostri orizzonti, superare alcuni limiti che vi di recente vi siete imposti e che hanno impedito di fare dei progressi. Dite sì, dunque, a qualcosa che accende il vostro entusiasmo, potrebbe trattarsi ad esempio di un viaggio o di un corso di studi, A farvi superare qualsiasi esitazione saranno il coraggio e la determinazione. Amore: in coppia, qualche frizione e non avete intenzione di chiudere un occhio. Ma ostinarvi non serve a niente. Soli: grazie a Venere in Sagittario siete di buonumore, pronti a lanciarvi nella conquista o accettare un invito.

Oroscopo 1 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Luna-Giove potrebbe far arrivare una piccola somma di denaro che ovviamente non cambierà la vostra vita ma vi donerà un sorriso. In generale è una giornata in cui avete sicurezza, fiducia e ottimismo che vi permetteranno di aprire la settimana in bellezza! Al contempo oggi potreste portare a termine qualcosa di importante. Avete il diritto di concedervi un po’ di tempo libero. Amore: in coppia, più aperti, esprimerete ciò che provate con le parole giuste. La relazione sarà serena. Soli: pronti a rivedere le vostre esigenze, le aspettative. Sarà più facile conquistare ed essere corteggiati.

Oroscopo 1 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con i passaggi odierni, un’iniezione di fiducia da parte di un amico di cui vi fidate, potrebbe essere ciò di cui avete bisogno per prendere finalmente l’iniziativa così da poter raggiungere un obbiettivo o fare un passo avanti sostanzioso nella carriera. Le sue parole, vi spingeranno a entrare in azione! Su un altro piano: se in una relazione ci sono state delle tensioni, oggi avete la possibilità di appianarle. Amore: in coppia, farete grandi progetti e il partner sembra apprezzare le vostre idee. Se, al contrario, dovete convincerlo/a fatelo con delicatezza. Soli: potreste dare il via a una storia con qualcuno che vi piace da un po’ di tempo.

Oroscopo 1 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I transiti odierni al vostro segno consigliano di investire al meglio il denaro per migliorare lo stile di vita e ottenere benessere. Potreste ad esempio iscrivervi in palestra per rimettere in sesto la forma fisica oppure frequentare un corso di yoga per mantenere l’equilibrio. I passaggi rappresentano inoltre un’opportunità per fare il punto sugli obiettivi importanti che avete intenzione di raggiungere. Amore: in coppia, conoscete bene l’uso delle parole e oggi dal partner riuscirete a ottenere ciò che volete… Soli: pentiti di aver messo a nudo il vostro cuore, le fragilità? Oggi potreste decidere di chiudere un flirt iniziato da poco.

Oroscopo 1 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il Sole, Venere e Marte nel vostro segno, avete ritrovato sicurezza, ottimismo e senso dell’umorismo. Sfruttate la vita sociale poiché brilla di promesse e vi ritroverete in buona compagnia. Che si tratti di conversazioni online o di incontri dal vivo con gli amici, è un’opportunità anche per entrare in contatto con nuove conoscenze e aprire la strada a nuovi sviluppi sul piano professionale. Amore: in coppia, l’intuito è decuplicato e il partner oggi sarà come un libro aperto. Inutile dire che si sentirà appagato. Soli: seguite l’istinto, la voce interiore: vi guideranno verso le persone giuste.

Oroscopo 1 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Alcune questioni riguardanti la casa o la famiglia, a meno che riusciate a risolverle velocemente, potrebbero mandare all’aria i vostri piani. Di qualunque problema si tratti non trascinatelo per le lunghe. La vostra mente sarà altrove e potreste perdere un’opportunità. Iniziate immediatamente, dunque, fatelo e basta. Proverete un grande sollievo e, liberi, potrete dedicarvi ad attività più rilassanti. Amore: in coppia, rischiate di trasformare un piccolo disaccordo in una tragedia. Cercate di chiudere un occhio. Soli: nervosi, agitati, irritabili: per oggi l’amore non è nel programma della giornata.

Oroscopo 1 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potreste non aver ancora raggiunto alcuni obbiettivi finanziari che vi eravate prefissi e oggi ci penserete continuamente ma accompagnati dall’ansia, dall’agitazionel che vi metterà sotto stress. Potrebbe essere più produttivo riflettere con calma così da trovare il modo per progredire velocemente. Cosa che sarete in grado di fare grazie a Sole, Venere e Marte in Sagittario. Amore: in coppia, provate entrambi passione, tenerezza e amore! Prendete l’iniziativa, pianificate il futuro. Soli: negli affari di cuore, grazie al fascino magnetico potete conquistare l’anima gemella o consolidare una storia nata di recente.

Oroscopo 1 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I pianeti parlano di nuove opportunità ma dovete evitare di cedere al dubbio. Con Sole, Venere e Marte in Sagittario potreste essere esitanti ad accettare un’offerta che siete più che in grado di gestire. Non permettete che le paure temporanee ostacolino il progresso. Nel giro di poco tempo vi sentirete più sicuri e potreste pentirvi, per cui lanciatevi e andate a vedere come andrà. Amore: in coppia, sarete spinti a chiarire alcune questioni. Cercate di farlo in modo affettuoso e costruttivo. Soli: un po’ permalosi, se capite di aver esagerato con chi vi corteggia, fate il primo passo.

L’oroscopo del 30 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro