Oroscopo, amicizia, amore e sesso. Vuoi scoprire se con la persona che ti attrae, o con cui hai una relazione, siete anime gemelle, migliori amici o una coppia disastrosa?

Mese per mese andremo alla scoperta delle affinità tra i 12 segni zodiacali nel loro oroscopo. Precisiamo che per avere indicazioni più attendibili è indispensabile la lettura del tema natale di due persone ma la posizione del Sole e dell’Ascendente – se sai qual è – già offre un’interessante panoramica sulle affinità di coppia.

Dopo l’Ariete e il Toro andiamo alla scoperta del Gemelli, terzo segno dello Zodiaco.

Per quanto riguarda l’amore. Il Gemelli è un segno d’Aria governato da Mercurio. In amore un incontro tra due menti è fondamentale. Una conversazione stimolante e interessante è il modo migliore per conquistare questo segno, poiché apprezza l’intelligenza e l’arguzia sopra qualsiasi altra cosa. Iniziare una storia con un Gemelli è facile – meglio ancora se all’inizio giocherai al gatto e topo: adora inseguire – a essere difficile è il passo successivo: prima deve assicurarsi di non rinunciare a nulla e di poter mantenere la sua indipendenza. Anche quando si innamora cerca di imporre le proprie regole al partner su come dovrà essere la relazione. E’ inoltre importante non essere gelosi, cosa che detesta. Tieni presente che se un Gemelli ha scelto di trascorrere del tempo con te, sei il suo obiettivo principale. Non fare pressioni e ti amerà. La cosa migliore è tenere desto il suo interesse prendendo iniziative riguardanti la cultura, avere senso dell’umorismo ma soprattutto, anche nel sesso introdurre tanta fantasia. Il gioco di ruolo per i Gemelli è divertente, a letto vuole sperimentare… E’ un segno che, avrai capito, si annoia in un batter di ciglia!

Gemelli e Ariete, oroscopo

Questi due segni amano l’attività e rimangono ottimisti anche nei momenti più difficili. Godono di un’eccellente comunicazione e di una profonda comprensione reciproca. Lo spirito indipendente e pionieristico dell’Ariete attrae i Gemelli, segno d’Aria che apprezza l’autonomia. Se il Gemelli ritiene che l’Ariete stia controllando troppo o se l’Ariete prende troppo sul serio la natura civettuola del Gemelli, le discussioni potrebbero essere inevitabili. Insieme creano un buon equilibrio: l’Ariete vuole sperimentare e i Gemelli vogliono discuterne. Insieme possono fare tutti i tipi di nuove scoperte che non farebbero stando da soli.

Nell’eros la coppia è molto compatibile, soprattutto per la reciproca curiosità. Si completano a vicenda poiché a letto, nessuno dei due ha bisogno di una componente emotiva. Tuttavia, mentre l’Ariete è passionale e diretto, il Gemelli è cerebrale, molto loquace, può parlare di cose a cui nei momenti intimi un Ariete non vuole proprio pensare… Per mantenere la relazione, visto che entrambi i segni apprezzano la loro indipendenza dovranno superare eventuali problemi di fiducia. Il desiderio di provare insieme esperienze nuove ed eccitanti li terrà uniti.

Gemelli e Toro, oroscopo

Nell’incontro affettivo tra Gemelli e Toro entrambi devono prendere tempo per capire quali sono le dinamiche della relazione e come possono andare d’accordo. Entrambi hanno molto da offrire l’un l’altro e molto da imparare in storia d’amore, ma ci vorrà un po’ di adattamento e impegno da entrambe le parti. Per i gusti del Gemelli il Toro potrebbe pretendere un po’ po’ troppo, essere eccessivamente possessivo ma con il tempo il segno d’Aria può diventare affidabile e stabile: il Toro deve semplicemente essere paziente. L’approccio alla vita calmo e pratico del Toro differisce notevolmente da quello più leggero e intellettuale del Gemelli e può essere una dinamica difficile. Anche se il Gemelli sembra imprevedibile, flirta a tutto spiano il Toro deve capire che per il segno d’Aria la relazione è comunque importante. Di contro, visto che il Toro è ostinato, il Gemelli deve essere flessibile e ogni tanto piegarsi alla volontà della dolce metà.

Nell’eros, il Gemelli è più chiacchiere che azione. Il Toro si diverte ad ascoltare per un po’ ma alla fine dovrà prendere in mano la situazione e trovare il modo di chiudere la bocca al Gemelli, iniziando ad esempio con un lungo e languido bacio alla francese… Il segno d’Aria con il Toro deve imparare che a letto vale la pena parlare ma per chiedere ciò che regala piacere. Per mantenere nel tempo la relazione entrambi devono tenere presente che hanno molto da insegnare a vicenda: il Toro può aiutare il Gemelli a partecipare in modo meno superficiale alla vita; il Gemelli regalerà al Toro un po’ di varietà, divertimento ed entusiasmo.

Gemelli e Gemelli, oroscopo

I Gemelli sono due e dunque è un incontro tra quattro persone. Questo tipo di relazione non è mai noiosa, il che è positivo visto che il Gemelli si annoia facilmente! Dal momento che hanno lo stesso bisogno di stimoli intellettuali e di chiacchiere quasi costanti, sono una cassa di risonanza reciproca su cui far rimbalzare nuove idee e teorie. I Gemelli amano la libertà e la varietà di espressione e due persone dello stesso segno lo apprezzano al massimo. Nella vita sociale sono l’anima di qualsiasi riunione, sanno bene come intrattenere gli altri. Tuttavia anziché entrare in competizione devono entrambi imparare a cooperare. In questo caso la relazione d’amore può essere molto felice e reciprocamente soddisfacente.

Nell’eros, a entrambi a letto piace il linguaggio un po’ spinto, cambiare di frequente le posizioni, variare i posti dove fare l’amore e, purtroppo, anche cambiare il partner… Entrambi hanno costantemente bisogno di nuovi stimoli e anche tra le lenzuola parlano, parlano senza sosta. Per mantenere nel tempo la relazione, la coppia deve evitare battute sarcastiche e talvolta l’ironia che sconfina nel cinismo. Può essere divertente, certo, ma impedire a uno o entrambi di prendere sul serio la relazione! Dovrebbero inoltre prestare maggiore attenzione ai sentimenti e non puntare solo all’intesa intellettuale.