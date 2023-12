Oroscopo settimanale Capricorno, 17-23 dicembre 2023, controversie finanziarie

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Risolvere le questioni finanziarie all’interno della famiglia. Godrai anche di buona salute questa settimana.

Oroscopo dell’amore Capricorno

Fare attenzione a non indulgere in discussioni spiacevoli. Sebbene sia fondamentale risolvere ogni controversia in pochissimo tempo, fai attenzione a non lasciare che una terza persona prenda decisioni nella vostra relazione. I nativi single del Capricorno saranno fortunati a trovare un nuovo amore e ad abbracciare la relazione con felicità. Potresti incontrare l’ex fiamma entro la metà della settimana e risolvere anche vecchie controversie. Tuttavia, assicurati che ciò non influisca sulla tua attuale vita amorosa o sulla sicurezza coniugale.

Oroscopo della carriera Capricorno

Non ci saranno intoppi professionali e questo darà anche maggiori possibilità di raggiungere l’obiettivo. Alcuni Capricorno cambieranno lavoro questa settimana per un pacchetto migliore. Coloro che desiderano mettere da parte il giornale possono farlo nella prima metà della giornata e puoi aspettarti chiamate per interviste in un giorno o due.

Sii cordiale con i tuoi colleghi questa settimana poiché avrai bisogno della loro assistenza per portare a termine i compiti. Gli uomini d’affari possono lanciare nuove idee troppo sperimentali senza alcuna apprensione.

Oroscopo dei soldi Capricorno

Considera la possibilità di risolvere tutte le controversie finanziarie questa settimana. Alcuni fortunati Capricorno erediteranno una parte della proprietà. Potresti anche vincere una controversia legale che ti farà risparmiare denaro. Non ci saranno grossi problemi finanziari e puoi anche aspettarti un aumento dello stipendio. Gli uomini d’affari riceveranno fondi per espandere il commercio in nuovi territori.

Oroscopo della salute del Capricorno

Anche se la tua salute sarà generalmente buona, i Capricorno con problemi cardiaci devono stare attenti. Gli anziani potrebbero sviluppare problemi respiratori e saranno comuni anche problemi legati al sonno. Le donne incinte devono evitare di guidare un veicolo a due ruote.

Sii molto particolare riguardo alla tua dieta. Se il medico ti ha suggerito di non mangiare determinati alimenti, cerca di starne lontano e di mantenere la dieta che ti è stata prescritta.